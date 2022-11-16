Чернобаевка после освобождения от российских оккупантов. ВИДЕО
Аэродром Чернобаевки во время оккупации стал базой российских захватчиков.
Видео опубликовано на YouTube-канале главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.
"Чернобаевка усеяна разбитой российской военной техникой. Аэродром Чернобаевка стал базой российских оккупантов под Херсоном и испытывал многократные ракетные удары ВС Украины. Именно здесь был ударом ракет HIMARS был уничтожен в полном составе штаб 20-й мотострелковой дивизии, убит комдив. Это место стало и одним из известных мест войны – как символ упрямства российского командования, постоянно концентрировавшего войска на этой базе, что приводило к тяжелым потерям россиян, и символ мастерства украинцев, которые находят способы громить и побеждать российских оккупантов", - говорится в сообщении.
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нє ну просто вже слушає хтось нашого Люсю і ... ммммм, оце лапшисько ..... кльово... ситно..
я тільки за, але..... ну, 18 разів, якось не виглядає шо накривали наші ЗСУ.
я не понимаю ермака, надеялись что ... ой, Ермак то есть всегда боролся и прикрывал...
да что ті говоришь то?
ХЗерсон тоже прикрывал ермак