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Новости Видео Война
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Чернобаевка после освобождения от российских оккупантов. ВИДЕО

Аэродром Чернобаевки во время оккупации стал базой российских захватчиков.

Видео опубликовано на YouTube-канале главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.

"Чернобаевка усеяна разбитой российской военной техникой. Аэродром Чернобаевка стал базой российских оккупантов под Херсоном и испытывал многократные ракетные удары ВС Украины. Именно здесь был ударом ракет HIMARS был уничтожен в полном составе штаб 20-й мотострелковой дивизии, убит комдив. Это место стало и одним из известных мест войны – как символ упрямства российского командования, постоянно концентрировавшего войска на этой базе, что приводило к тяжелым потерям россиян, и символ мастерства украинцев, которые находят способы громить и побеждать российских оккупантов", - говорится в сообщении. 

Смотрите: ВСУ уничтожили в Чернобаевке новейшую российскую РЛС "Подлет". ФОТО

Чернобаевка (69) Херсонская область (4862)


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Топ комментарии
+5
Сколько техники вы увидели возле терминала? Ни одной? А куда она делась? И почему на этом видео она есть? https://www.youtube.com/watch?v=XlKBkcWIElM
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16.11.2022 15:18
+4
никогда не д умал что такие площадя там, эпохальное место
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16.11.2022 15:04
+2
це на залишиний орками МІ-24, а наш захоплений орками... там навіть написано українською "небезпечно"!
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16.11.2022 15:40
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то вже тоді давали ракети шо "дробили"? бо треба ватныкам казати - або хтось брехав, або ВЗП чи як по нашому, просто пустувала?
нє ну просто вже слушає хтось нашого Люсю і ... ммммм, оце лапшисько ..... кльово... ситно..
я тільки за, але..... ну, 18 разів, якось не виглядає шо накривали наші ЗСУ.
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16.11.2022 14:59 Ответить
Сколько техники вы увидели возле терминала? Ни одной? А куда она делась? И почему на этом видео она есть? https://www.youtube.com/watch?v=XlKBkcWIElM
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16.11.2022 15:18 Ответить
там мало, наши ураганами сделали зашквар.
я не понимаю ермака, надеялись что ... ой, Ермак то есть всегда боролся и прикрывал...
да что ті говоришь то?
ХЗерсон тоже прикрывал ермак
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16.11.2022 15:52 Ответить
Там где куча техники, ещё заметил пешеходный переход (зебру), наверное тоже стёрли, на взлётно посадочной полосе... =) А у Вас, какие мысли? А металлом надо убирать, это правда!
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16.11.2022 15:58 Ответить
Я не был ни разу в аэропорту Херсона, хотя мимо много раз проезжал) Может зебра с другой стороны здания? С лицевой,а не со стороны ВПП?) И кто вам сказал что здание аэропорта находится на ВПП?) Или вы просто никогда в аэропорту не были?)
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16.11.2022 19:22 Ответить
Епічненько.
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16.11.2022 15:03 Ответить
никогда не д умал что такие площадя там, эпохальное место
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16.11.2022 15:04 Ответить
Аэродром это всегда несколько сотен гектар...
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16.11.2022 15:20 Ответить
це на залишиний орками МІ-24, а наш захоплений орками... там навіть написано українською "небезпечно"!
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16.11.2022 15:40 Ответить
Багатостраждальна українська земля, поранена вирвами та густо усіяна кацапським мотлохом...
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16.11.2022 15:41 Ответить
там ще 3 вертольотики мі-24 є на 5:57. хто знає шо з ними?
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16.11.2022 16:14 Ответить
на 14й секунде видно ми-24 справа с двумя полосами на хвосте и по центру и слева по одному
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16.11.2022 17:26 Ответить
Столько нам впали Ким и Люся Арестович о разбитой и сгоревшей техники Россий за 42 артналёта на Чернобаевку!!И где этот вся разбитая техника?? Вот эти разбитые вдва камаза и всё???
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16.11.2022 18:27 Ответить
"Чорнобаївка усіяна розбитою російською військовою технікою." - Може треба було добавити слово "була" ? Бо щось на відео, що усіяна - непомітно.
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16.11.2022 18:44 Ответить
Рідна Земля! Не плач! Все відбудуємо, все налагодимо, розквітнемо! Аби перемогти швидше цю москальську нечисть!
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17.11.2022 19:14 Ответить
 
 