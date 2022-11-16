УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5808 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
14 335 17

Чорнобаївка після визволення від російських окупантів. ВIДЕО

Аеродром Чорнобаївки під час окупації став базою російських загарбників.

Відео опублікуовано на YouTube-каналі головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова.

"Чорнобаївка усіяна розбитою російською військовою технікою. Аеродром Чорнобаївка став базою російських окупантів під Херсоном і зазнавав багаторазових ракетних ударів ЗС України. Саме тут був ударом ракет HIMARS був знищений у повному складі штаб 20-ї мотострілецької дивізії, убитий комдив. Це місце стало й одним із відомих місць війни – як символ упертості російського командування, яке постійно концентрувало війська на цій базі, що призводило до тяжких втрат росіян, та символ майстерності українців, які знаходять способи громити та перемагати російських окупантів", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: ЗСУ знищили в Чорнобаївці новітню російську РЛС "Підліт". ФОТО

Автор: 

Чорнобаївка (81) Херсонська область (5856)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+5
Сколько техники вы увидели возле терминала? Ни одной? А куда она делась? И почему на этом видео она есть? https://www.youtube.com/watch?v=XlKBkcWIElM
показати весь коментар
16.11.2022 15:18
+4
никогда не д умал что такие площадя там, эпохальное место
показати весь коментар
16.11.2022 15:04
+2
це на залишиний орками МІ-24, а наш захоплений орками... там навіть написано українською "небезпечно"!
показати весь коментар
16.11.2022 15:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
то вже тоді давали ракети шо "дробили"? бо треба ватныкам казати - або хтось брехав, або ВЗП чи як по нашому, просто пустувала?
нє ну просто вже слушає хтось нашого Люсю і ... ммммм, оце лапшисько ..... кльово... ситно..
я тільки за, але..... ну, 18 разів, якось не виглядає шо накривали наші ЗСУ.
показати весь коментар
16.11.2022 14:59 Відповісти
Сколько техники вы увидели возле терминала? Ни одной? А куда она делась? И почему на этом видео она есть? https://www.youtube.com/watch?v=XlKBkcWIElM
показати весь коментар
16.11.2022 15:18 Відповісти
там мало, наши ураганами сделали зашквар.
я не понимаю ермака, надеялись что ... ой, Ермак то есть всегда боролся и прикрывал...
да что ті говоришь то?
ХЗерсон тоже прикрывал ермак
показати весь коментар
16.11.2022 15:52 Відповісти
Там где куча техники, ещё заметил пешеходный переход (зебру), наверное тоже стёрли, на взлётно посадочной полосе... =) А у Вас, какие мысли? А металлом надо убирать, это правда!
показати весь коментар
16.11.2022 15:58 Відповісти
Я не был ни разу в аэропорту Херсона, хотя мимо много раз проезжал) Может зебра с другой стороны здания? С лицевой,а не со стороны ВПП?) И кто вам сказал что здание аэропорта находится на ВПП?) Или вы просто никогда в аэропорту не были?)
показати весь коментар
16.11.2022 19:22 Відповісти
Епічненько.
показати весь коментар
16.11.2022 15:03 Відповісти
никогда не д умал что такие площадя там, эпохальное место
показати весь коментар
16.11.2022 15:04 Відповісти
Аэродром это всегда несколько сотен гектар...
показати весь коментар
16.11.2022 15:20 Відповісти
це на залишиний орками МІ-24, а наш захоплений орками... там навіть написано українською "небезпечно"!
показати весь коментар
16.11.2022 15:40 Відповісти
Багатостраждальна українська земля, поранена вирвами та густо усіяна кацапським мотлохом...
показати весь коментар
16.11.2022 15:41 Відповісти
там ще 3 вертольотики мі-24 є на 5:57. хто знає шо з ними?
показати весь коментар
16.11.2022 16:14 Відповісти
на 14й секунде видно ми-24 справа с двумя полосами на хвосте и по центру и слева по одному
показати весь коментар
16.11.2022 17:26 Відповісти
Столько нам впали Ким и Люся Арестович о разбитой и сгоревшей техники Россий за 42 артналёта на Чернобаевку!!И где этот вся разбитая техника?? Вот эти разбитые вдва камаза и всё???
показати весь коментар
16.11.2022 18:27 Відповісти
"Чорнобаївка усіяна розбитою російською військовою технікою." - Може треба було добавити слово "була" ? Бо щось на відео, що усіяна - непомітно.
показати весь коментар
16.11.2022 18:44 Відповісти
Рідна Земля! Не плач! Все відбудуємо, все налагодимо, розквітнемо! Аби перемогти швидше цю москальську нечисть!
показати весь коментар
17.11.2022 19:14 Відповісти
 
 