Чорнобаївка після визволення від російських окупантів. ВIДЕО
Аеродром Чорнобаївки під час окупації став базою російських загарбників.
Відео опублікуовано на YouTube-каналі головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова.
"Чорнобаївка усіяна розбитою російською військовою технікою. Аеродром Чорнобаївка став базою російських окупантів під Херсоном і зазнавав багаторазових ракетних ударів ЗС України. Саме тут був ударом ракет HIMARS був знищений у повному складі штаб 20-ї мотострілецької дивізії, убитий комдив. Це місце стало й одним із відомих місць війни – як символ упертості російського командування, яке постійно концентрувало війська на цій базі, що призводило до тяжких втрат росіян, та символ майстерності українців, які знаходять способи громити та перемагати російських окупантів", - йдеться в повідомленні.
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нє ну просто вже слушає хтось нашого Люсю і ... ммммм, оце лапшисько ..... кльово... ситно..
я тільки за, але..... ну, 18 разів, якось не виглядає шо накривали наші ЗСУ.
я не понимаю ермака, надеялись что ... ой, Ермак то есть всегда боролся и прикрывал...
да что ті говоришь то?
ХЗерсон тоже прикрывал ермак