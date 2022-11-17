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Пять минут – пять попаданий: снайпер ССО уничтожает оккупантов. ВИДЕО

Снайпер ССО через пять минут ликвидировал пятерых оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись эффективной работы украинского воина опубликована в соцсетях.

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снайперы (487) ССО (532)


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Топ комментарии
+32
респект и полнейшее уважение! Храни и охраняй Вас Бог!
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17.11.2022 09:27
+25
Смерть кацапні.
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17.11.2022 09:32
+18
К кобздону!!
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17.11.2022 09:30
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респект и полнейшее уважение! Храни и охраняй Вас Бог!
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17.11.2022 09:27 Ответить
К кобздону!!
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17.11.2022 09:30 Ответить
Як в тирі.
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17.11.2022 09:32 Ответить
Смерть кацапні.
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17.11.2022 09:32 Ответить
гарна робота
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17.11.2022 09:33 Ответить
Упав zольдат у бою втомлений...
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17.11.2022 09:33 Ответить
что ИвОнюшка не весел?,
что головушку повесил?
(с)
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17.11.2022 09:40 Ответить
продолжение:

..без башки мне нелегко
улетела далеко
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17.11.2022 10:23 Ответить
ПНХ, кацапидле!
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17.11.2022 09:45 Ответить


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Реєстрація:16.11.2022
А що таке "можно не володіє" на вашій собачій мові?
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17.11.2022 10:27 Ответить
Добре синку!
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17.11.2022 09:57 Ответить
Мы вас всех убьем (с). Уходите.
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17.11.2022 09:58 Ответить
Треба таку гру на мобілку...
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17.11.2022 10:00 Ответить
...та, танчики ж є
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17.11.2022 10:58 Ответить
Кацап має змалку вчитися ходити зигзагами.
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17.11.2022 10:03 Ответить
П'ять хвилин?
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17.11.2022 11:13 Ответить
Снайпер ЗСУ єт вам нє ваааарааашілавскій ситирілокъ 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
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17.11.2022 11:39 Ответить
Роздача "прiгласiтєльних" до кобзона.
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17.11.2022 11:53 Ответить
Расстояние больше км судя по всему
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17.11.2022 18:48 Ответить
Тихо прийшов, тихо пішов
Ворога знищено, як був наказ
Сонце сідає, ніч наступає
Домів повертається Спецназ...
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18.11.2022 09:54 Ответить
 
 