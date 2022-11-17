Пять минут – пять попаданий: снайпер ССО уничтожает оккупантов. ВИДЕО
Снайпер ССО через пять минут ликвидировал пятерых оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись эффективной работы украинского воина опубликована в соцсетях.
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что головушку повесил?
(с)
..без башки мне нелегко
улетела далеко
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Реєстрація:16.11.2022
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