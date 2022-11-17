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П’ять хвилин - п’ять влучань: снайпер ССО знищує окупантів. ВIДЕО

Снайпер ССО за п’ять хвилин ліквідував п’ятьох окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис ефективної роботи українського воїна опублікований в соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Снайпер через тепловізійний приціл знищує трьох окупантів із п’яти. ВIДЕО

Автор: 

снайпери (362) ССО (525)


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Топ коментарі
+32
респект и полнейшее уважение! Храни и охраняй Вас Бог!
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17.11.2022 09:27
+25
Смерть кацапні.
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17.11.2022 09:32
+18
К кобздону!!
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17.11.2022 09:30
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респект и полнейшее уважение! Храни и охраняй Вас Бог!
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17.11.2022 09:27 Відповісти
К кобздону!!
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17.11.2022 09:30 Відповісти
Як в тирі.
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17.11.2022 09:32 Відповісти
Смерть кацапні.
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17.11.2022 09:32 Відповісти
гарна робота
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17.11.2022 09:33 Відповісти
Упав zольдат у бою втомлений...
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17.11.2022 09:33 Відповісти
что ИвОнюшка не весел?,
что головушку повесил?
(с)
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17.11.2022 09:40 Відповісти
продолжение:

..без башки мне нелегко
улетела далеко
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17.11.2022 10:23 Відповісти
ПНХ, кацапидле!
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17.11.2022 09:45 Відповісти


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Реєстрація:16.11.2022
А що таке "можно не володіє" на вашій собачій мові?
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17.11.2022 10:27 Відповісти
Добре синку!
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17.11.2022 09:57 Відповісти
Мы вас всех убьем (с). Уходите.
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17.11.2022 09:58 Відповісти
Треба таку гру на мобілку...
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17.11.2022 10:00 Відповісти
...та, танчики ж є
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17.11.2022 10:58 Відповісти
Кацап має змалку вчитися ходити зигзагами.
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17.11.2022 10:03 Відповісти
П'ять хвилин?
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17.11.2022 11:13 Відповісти
Снайпер ЗСУ єт вам нє ваааарааашілавскій ситирілокъ 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
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17.11.2022 11:39 Відповісти
Роздача "прiгласiтєльних" до кобзона.
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17.11.2022 11:53 Відповісти
Расстояние больше км судя по всему
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17.11.2022 18:48 Відповісти
Тихо прийшов, тихо пішов
Ворога знищено, як був наказ
Сонце сідає, ніч наступає
Домів повертається Спецназ...
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18.11.2022 09:54 Відповісти
 
 