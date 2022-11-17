П’ять хвилин - п’ять влучань: снайпер ССО знищує окупантів. ВIДЕО
Снайпер ССО за п’ять хвилин ліквідував п’ятьох окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис ефективної роботи українського воїна опублікований в соцмережах.
Топ коментарі
+32 Joshua Merlin
показати весь коментар17.11.2022 09:27 Посилання
+25 Garry Grant
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+18 Ніхто Петрович
показати весь коментар17.11.2022 09:30 Посилання
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что головушку повесил?
(с)
..без башки мне нелегко
улетела далеко
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Реєстрація:16.11.2022
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