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Снайпер через тепловізійний приціл знищує трьох окупантів із п’яти. ВIДЕО

Український снайпер, використовуючи тепловізійний приціл, атакував ворожу групу із п’яти окупантів і ліквідував трьох загарбників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український снайпер ліквідував російського окупанта з відстані 2710 метрів - це другий результат у світі. ВIДЕО

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знищення (7477) снайпери (362)


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Топ коментарі
+67
А я 4 нарахував.
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15.11.2022 10:59
+54
нагадало відео, як на ранчо в США вночі відстрілюють шакалів.
Але шакалів було жалко
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15.11.2022 10:58
+51
Нех..й шастать...
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15.11.2022 10:58
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Нех..й шастать...
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15.11.2022 10:58 Відповісти
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15.11.2022 11:45 Відповісти
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15.11.2022 12:55 Відповісти
Хорошая прогулка по ночному лесу вышла. А головы то как хорошо светятся в тепловизоре
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15.11.2022 13:11 Відповісти
какие головы??если бы были таковые то не светились бы в Украине!а так это банальные цели даже можно предположить что совсем без мозгов!!
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15.11.2022 14:21 Відповісти
нагадало відео, як на ранчо в США вночі відстрілюють шакалів.
Але шакалів було жалко
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15.11.2022 10:58 Відповісти
Койотів...
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15.11.2022 11:00 Відповісти
згоден, але койота було жалко))
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15.11.2022 11:16 Відповісти
там зазивали звуками койотів
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15.11.2022 11:03 Відповісти
А я 4 нарахував.
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15.11.2022 10:59 Відповісти
В кінці видно, що 2 ще теплі, може і вижили.
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15.11.2022 11:17 Відповісти
Тіло доволі довго остиває (при 18С десь на градус у годину), просто не всіх жмурів видно.
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15.11.2022 11:33 Відповісти
Все правильно, але якщо сам снайпер підтвердив 3, то напевно по інших не впевнені )
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15.11.2022 12:37 Відповісти
300й орк теж хороший орк
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15.11.2022 15:21 Відповісти
Как-то попалась статья о различиях снайперской работы морпехов США и полицейского спецназа. Так вот для морпехов 300 считался, даже лучше, чем 200. На 300 затрат больше, отвлекаются силы и средства.
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15.11.2022 18:04 Відповісти
так це логічно...
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15.11.2022 18:07 Відповісти
ціль, живіт...
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15.11.2022 18:08 Відповісти
Для военных тяжелораненый враг всегда, 100% лучше убитого. Его надо вытаскивать, потом вывозить, потом лечить, потом платить за инвалидность. Это все нагрузка на сослуживцев, на тыловые службы, на госпиталя, на экономику. Так что, хороший только каждый трехсотый кацап. А каждый двухсотый тоже не плохой, но и пользы от него нет.
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15.11.2022 23:57 Відповісти
Це гірше коли сваіх нє брасают. А зцими нелюдами немає різниці. Здохне і так і так. Хіба повезе і може наші найдуть, зжаляться, підберуть, але тоді навантаження на нашу систему.
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16.11.2022 02:25 Відповісти
Я теж
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15.11.2022 12:01 Відповісти
журналіст побачив бомбейський матер,ял
так спішив що недорахував до кінця
але новина та відео, супер
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15.11.2022 15:20 Відповісти
Так чітко видно, що втікти зміг лише один, в кращому випадку.
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15.11.2022 23:17 Відповісти
ликвидированы все 5 : три 200х, один 300й (был брошен и сам издохнет), пятый судя по видео - притаившись в кустах умер обосравшись от медвежьей болезни
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16.11.2022 08:51 Відповісти
"А, что, Динамо бежит?"(с)
Джентльмены удачи...
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15.11.2022 11:00 Відповісти
А по-моему 4-х, туда им и дорога.
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15.11.2022 11:00 Відповісти
Один підранок. Можливо куля пройшла навиліт та зачепила, ще одного.
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15.11.2022 11:05 Відповісти
Ні, постріл був у спину, а там який-не який бронік. Треба було у сраку цілити
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15.11.2022 11:19 Відповісти
Ага. Прямо в мозок!
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15.11.2022 11:34 Відповісти
Оце красота! Дивився і дивився б, аж серце радіє.
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15.11.2022 11:01 Відповісти
Зачекайте, він ліквідував чотирьох. Лише один втік.
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15.11.2022 11:01 Відповісти
Омирзительная четверка
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15.11.2022 11:01 Відповісти
Ось так кацапів через тепловізори гріють. Наші снайпери найкращі! Слава ЗСУ!
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15.11.2022 11:04 Відповісти
Тому і з'являються потім жести доброї волі ))
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15.11.2022 11:19 Відповісти
гарна робота
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15.11.2022 11:06 Відповісти
по брейгелю "слепой ведёт незрячих" )))
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15.11.2022 11:08 Відповісти
Панове, я впевнена, там п'ять тіл померло від влучних пострілів снайпера ЗСУ.
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15.11.2022 11:11 Відповісти
Я нарахував 4х.... ідіоти кацапські незнають що робити коли по їм працює снайпер.
Гарна робота. Слава Захисникам України!
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15.11.2022 11:12 Відповісти
Від таких кадрів і настрій покращується. СЛАВА ЗСУ!!
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15.11.2022 11:12 Відповісти
******** кино!)))
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15.11.2022 11:12 Відповісти
чож трьох???.. вреде 5 приспал???
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15.11.2022 11:14 Відповісти
четверо точно.
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15.11.2022 11:44 Відповісти
Стадо бараноцапів.
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15.11.2022 11:15 Відповісти
свинособаки пiлять ))


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15.11.2022 11:42 Відповісти
Тут свіноматка народила москаля прямо в магазині https://www.youtube.com/watch?v=b74LbIOduSw&t=10s https://www.youtube.com/watch?v=b74LbIOduSw&t=10s

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15.11.2022 12:22 Відповісти
Нехай щастить.
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15.11.2022 11:17 Відповісти
Героям слава!!!
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15.11.2022 11:17 Відповісти
Что-то там пытались поначалу корчить из себя,но после третьего жмура решили,что ну его нах и занялись привычным делом-съ@быванием.
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15.11.2022 11:18 Відповісти
а четвертый эпично грохнулся
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15.11.2022 13:35 Відповісти
Видео супер!!! Дякую ВСУ! Ви справжні герої!!
Підкажіть будь ласка, а на що у орків ліхтарики на головах???
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15.11.2022 11:18 Відповісти
Для тепловізора морди найгарячіші, тому так і світяться.
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15.11.2022 11:37 Відповісти
Потому что морды не прикрыты одеждой)
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15.11.2022 12:56 Відповісти
Фонарик от Хаймарса ночью защищает.

Жарт)
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15.11.2022 11:39 Відповісти
Супер! Але, дякуючи кількості кацапського м'яса, снайперу є ще куди рости в професійному плані.
Чекаємо коли буде 10 з 10ти.
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15.11.2022 11:20 Відповісти
Ще одного, як мінімум, затрьохсотив )
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15.11.2022 11:20 Відповісти
а чего они сразу карманы шманают бывшим товарищам?
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15.11.2022 11:25 Відповісти
єнота чи унітаз шукають
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15.11.2022 11:30 Відповісти
Тампони шукають.
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15.11.2022 11:41 Відповісти
це вже цензурована версія, між іншим.
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15.11.2022 13:51 Відповісти
А водку на его поминки за свои покупать, что ли?!
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15.11.2022 23:59 Відповісти
Снайперу - гарного зору і міцної руки
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15.11.2022 11:28 Відповісти
нагадало гру колишню за 15 коп "морський бій"
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15.11.2022 11:31 Відповісти
Та й п"ятий скороше всього думав в кущах сховавася..
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15.11.2022 11:36 Відповісти
Майстерність приваблює
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15.11.2022 11:39 Відповісти
Сльози на очах, у горлі душить.
Яка радість, яка велика радість!
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15.11.2022 11:41 Відповісти
Десять негритят резвились на просторе. Один из них утоп, ему купили гроб, И вот вам результат - девять негритят.(с)
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15.11.2022 11:41 Відповісти
Тоже вспомнил эту считалочку )))
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15.11.2022 12:13 Відповісти
наверняка чмобики, опытные бы сразу упали и не двигались
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15.11.2022 11:43 Відповісти
Я насчитал 8 протухших яиц.
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15.11.2022 11:46 Відповісти
Козарлюзі-снайперу необхідно скинутись на новий приціл з більшою кратністю.. тоді буде 5 з 5и.... ; )
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15.11.2022 11:57 Відповісти
Снайпер -- Мастер!
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15.11.2022 12:15 Відповісти
4, а не 3.
4/5, - отлично!
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15.11.2022 12:25 Відповісти
Супер!!!!! Героям Слава!!!
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15.11.2022 12:29 Відповісти
- Важко вбивати?
- Дуже важко. Вони ж бігають, метушаться.
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15.11.2022 12:32 Відповісти
Пять свинособак решили прогуляться...
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15.11.2022 12:48 Відповісти
У меня по математике в школе было 11, я 4 насчитал))
раскатал орков как бог!!! Нет слов одни эмоции, просто гений.
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15.11.2022 12:53 Відповісти
А може це той приціл, на який ми з друзями скидувалися? Ця думка гріє серце..
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15.11.2022 13:31 Відповісти
Скоріш за все чмобіки - всі кинулись до одного - саме те шо потрібно снайперу - у кучку легше цілити - меньше вирогідність молока.
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15.11.2022 14:07 Відповісти
Ті вже не відсвічують. Одразу звхололи)
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15.11.2022 14:21 Відповісти
мало.всех до единого кацапа.
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15.11.2022 14:54 Відповісти
Маестро-респект...
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15.11.2022 17:00 Відповісти
Гарно погуляли , головне весело було. Добре, що хоч один залишився живий,щоб розказав ура поцриотам, яка цікава прогулка вийшла
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15.11.2022 21:00 Відповісти
Живий буде воювати,а про смерть і без його ****** скавчання узнають.... І саме тому Смерть моZZkaльським *********!!
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16.11.2022 08:19 Відповісти
Браво, на четыре твари стало меньше.
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15.11.2022 22:15 Відповісти
На відео п'ятеро орків , із них знищено чотирьох , а п'ятий втік 😠
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15.11.2022 23:33 Відповісти
КРАСЕНЬ !)
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15.11.2022 23:35 Відповісти
ЯКЩО КОЖЕН УКРАЇНЕЦЬ СТІЛЬКИ ВБЬЄ РОССІЯН ТО ЇХ НЕ ЗАЛИШИТЬСЯ !)
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15.11.2022 23:36 Відповісти
Судячи по повадках, це була розвідгрупа. Йшли в нашому тилу, і так там залишились.
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16.11.2022 03:49 Відповісти
чудово
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16.11.2022 10:39 Відповісти
Як каже стара мудрість

Труп ворога завше солодко пахне)))
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16.11.2022 08:14 Відповісти
Як на мене, медаль за це снайпер точно заслужив.
Ну, звичайно, не так заслужив, як Лисий, але все ж…
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16.11.2022 08:52 Відповісти
Всеж таки вміють наші монтувати: навіть музика в тєму. Земля повинна горіти під ногами потвор! Хай вони всі живцем зійдуть до пекла!
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16.11.2022 10:38 Відповісти
Ванька-встанька, приготуй собі пакет, потворо...
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16.11.2022 10:42 Відповісти
І знов файне кІно... Це вже новий жанр... Гловний герой за кадром.. А нагороду він заслужив, і напевно отримає...
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16.11.2022 10:57 Відповісти
Насправді 4 . Так шкода що 5й втік. Штани правда буде важко відіпрати
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18.11.2022 06:02 Відповісти
 
 