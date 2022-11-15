Снайпер через тепловізійний приціл знищує трьох окупантів із п’яти. ВIДЕО

Український снайпер, використовуючи тепловізійний приціл, атакував ворожу групу із п’яти окупантів і ліквідував трьох загарбників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах.

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