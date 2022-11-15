Снайпер через тепловізійний приціл знищує трьох окупантів із п’яти. ВIДЕО
Український снайпер, використовуючи тепловізійний приціл, атакував ворожу групу із п’яти окупантів і ліквідував трьох загарбників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах.
Топ коментарі
+67 Sashko Slastyon #543422
показати весь коментар15.11.2022 10:59 Посилання
+54 Bohdanov Dmytro
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+51 Прощай немытая раССея
показати весь коментар15.11.2022 10:58 Посилання
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Але шакалів було жалко
так спішив що недорахував до кінця
але новина та відео, супер
обосравшисьот медвежьей болезни
Джентльмены удачи...
Гарна робота. Слава Захисникам України!
Підкажіть будь ласка, а на що у орків ліхтарики на головах???
Жарт)
Чекаємо коли буде 10 з 10ти.
Яка радість, яка велика радість!
4/5, - отлично!
- Дуже важко. Вони ж бігають, метушаться.
раскатал орков как бог!!! Нет слов одни эмоции, просто гений.
Труп ворога завше солодко пахне)))
Ну, звичайно, не так заслужив, як Лисий, але все ж…