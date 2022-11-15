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Новости Видео Война
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Снайпер через тепловизионный прицел уничтожает трех оккупантов из пяти. ВИДЕО

Украинский снайпер, используя тепловизионный прицел, атаковал вражескую группу из пяти оккупантов и ликвидировал трех захватчиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях.

Смотрите: Пуля большого калибра попадает в голову оккупанта. ВИДЕО

уничтожение (7165) снайперы (487)


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Топ комментарии
+67
А я 4 нарахував.
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15.11.2022 10:59
+54
нагадало відео, як на ранчо в США вночі відстрілюють шакалів.
Але шакалів було жалко
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15.11.2022 10:58
+51
Нех..й шастать...
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15.11.2022 10:58
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Нех..й шастать...
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15.11.2022 10:58 Ответить
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15.11.2022 11:45 Ответить
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15.11.2022 12:55 Ответить
Хорошая прогулка по ночному лесу вышла. А головы то как хорошо светятся в тепловизоре
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15.11.2022 13:11 Ответить
какие головы??если бы были таковые то не светились бы в Украине!а так это банальные цели даже можно предположить что совсем без мозгов!!
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15.11.2022 14:21 Ответить
нагадало відео, як на ранчо в США вночі відстрілюють шакалів.
Але шакалів було жалко
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15.11.2022 10:58 Ответить
Койотів...
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15.11.2022 11:00 Ответить
згоден, але койота було жалко))
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15.11.2022 11:16 Ответить
там зазивали звуками койотів
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15.11.2022 11:03 Ответить
А я 4 нарахував.
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15.11.2022 10:59 Ответить
В кінці видно, що 2 ще теплі, може і вижили.
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15.11.2022 11:17 Ответить
Тіло доволі довго остиває (при 18С десь на градус у годину), просто не всіх жмурів видно.
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15.11.2022 11:33 Ответить
Все правильно, але якщо сам снайпер підтвердив 3, то напевно по інших не впевнені )
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15.11.2022 12:37 Ответить
300й орк теж хороший орк
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15.11.2022 15:21 Ответить
Как-то попалась статья о различиях снайперской работы морпехов США и полицейского спецназа. Так вот для морпехов 300 считался, даже лучше, чем 200. На 300 затрат больше, отвлекаются силы и средства.
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15.11.2022 18:04 Ответить
так це логічно...
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15.11.2022 18:07 Ответить
ціль, живіт...
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15.11.2022 18:08 Ответить
Для военных тяжелораненый враг всегда, 100% лучше убитого. Его надо вытаскивать, потом вывозить, потом лечить, потом платить за инвалидность. Это все нагрузка на сослуживцев, на тыловые службы, на госпиталя, на экономику. Так что, хороший только каждый трехсотый кацап. А каждый двухсотый тоже не плохой, но и пользы от него нет.
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15.11.2022 23:57 Ответить
Це гірше коли сваіх нє брасают. А зцими нелюдами немає різниці. Здохне і так і так. Хіба повезе і може наші найдуть, зжаляться, підберуть, але тоді навантаження на нашу систему.
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16.11.2022 02:25 Ответить
Я теж
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15.11.2022 12:01 Ответить
журналіст побачив бомбейський матер,ял
так спішив що недорахував до кінця
але новина та відео, супер
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15.11.2022 15:20 Ответить
Так чітко видно, що втікти зміг лише один, в кращому випадку.
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15.11.2022 23:17 Ответить
ликвидированы все 5 : три 200х, один 300й (был брошен и сам издохнет), пятый судя по видео - притаившись в кустах умер обосравшись от медвежьей болезни
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16.11.2022 08:51 Ответить
"А, что, Динамо бежит?"(с)
Джентльмены удачи...
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15.11.2022 11:00 Ответить
А по-моему 4-х, туда им и дорога.
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15.11.2022 11:00 Ответить
Один підранок. Можливо куля пройшла навиліт та зачепила, ще одного.
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15.11.2022 11:05 Ответить
Ні, постріл був у спину, а там який-не який бронік. Треба було у сраку цілити
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15.11.2022 11:19 Ответить
Ага. Прямо в мозок!
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15.11.2022 11:34 Ответить
Оце красота! Дивився і дивився б, аж серце радіє.
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15.11.2022 11:01 Ответить
Зачекайте, він ліквідував чотирьох. Лише один втік.
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15.11.2022 11:01 Ответить
Омирзительная четверка
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15.11.2022 11:01 Ответить
Ось так кацапів через тепловізори гріють. Наші снайпери найкращі! Слава ЗСУ!
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15.11.2022 11:04 Ответить
Тому і з'являються потім жести доброї волі ))
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15.11.2022 11:19 Ответить
гарна робота
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15.11.2022 11:06 Ответить
по брейгелю "слепой ведёт незрячих" )))
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15.11.2022 11:08 Ответить
Панове, я впевнена, там п'ять тіл померло від влучних пострілів снайпера ЗСУ.
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15.11.2022 11:11 Ответить
Я нарахував 4х.... ідіоти кацапські незнають що робити коли по їм працює снайпер.
Гарна робота. Слава Захисникам України!
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15.11.2022 11:12 Ответить
Від таких кадрів і настрій покращується. СЛАВА ЗСУ!!
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15.11.2022 11:12 Ответить
******** кино!)))
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15.11.2022 11:12 Ответить
чож трьох???.. вреде 5 приспал???
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15.11.2022 11:14 Ответить
четверо точно.
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15.11.2022 11:44 Ответить
Стадо бараноцапів.
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15.11.2022 11:15 Ответить
свинособаки пiлять ))


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15.11.2022 11:42 Ответить
Тут свіноматка народила москаля прямо в магазині https://www.youtube.com/watch?v=b74LbIOduSw&t=10s https://www.youtube.com/watch?v=b74LbIOduSw&t=10s

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15.11.2022 12:22 Ответить
Нехай щастить.
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15.11.2022 11:17 Ответить
Героям слава!!!
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15.11.2022 11:17 Ответить
Что-то там пытались поначалу корчить из себя,но после третьего жмура решили,что ну его нах и занялись привычным делом-съ@быванием.
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15.11.2022 11:18 Ответить
а четвертый эпично грохнулся
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15.11.2022 13:35 Ответить
Видео супер!!! Дякую ВСУ! Ви справжні герої!!
Підкажіть будь ласка, а на що у орків ліхтарики на головах???
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15.11.2022 11:18 Ответить
Для тепловізора морди найгарячіші, тому так і світяться.
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15.11.2022 11:37 Ответить
Потому что морды не прикрыты одеждой)
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15.11.2022 12:56 Ответить
Фонарик от Хаймарса ночью защищает.

Жарт)
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15.11.2022 11:39 Ответить
Супер! Але, дякуючи кількості кацапського м'яса, снайперу є ще куди рости в професійному плані.
Чекаємо коли буде 10 з 10ти.
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15.11.2022 11:20 Ответить
Ще одного, як мінімум, затрьохсотив )
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15.11.2022 11:20 Ответить
а чего они сразу карманы шманают бывшим товарищам?
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15.11.2022 11:25 Ответить
єнота чи унітаз шукають
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15.11.2022 11:30 Ответить
Тампони шукають.
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15.11.2022 11:41 Ответить
це вже цензурована версія, між іншим.
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15.11.2022 13:51 Ответить
А водку на его поминки за свои покупать, что ли?!
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15.11.2022 23:59 Ответить
Снайперу - гарного зору і міцної руки
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15.11.2022 11:28 Ответить
нагадало гру колишню за 15 коп "морський бій"
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15.11.2022 11:31 Ответить
Та й п"ятий скороше всього думав в кущах сховавася..
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15.11.2022 11:36 Ответить
Майстерність приваблює
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15.11.2022 11:39 Ответить
Сльози на очах, у горлі душить.
Яка радість, яка велика радість!
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15.11.2022 11:41 Ответить
Десять негритят резвились на просторе. Один из них утоп, ему купили гроб, И вот вам результат - девять негритят.(с)
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15.11.2022 11:41 Ответить
Тоже вспомнил эту считалочку )))
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15.11.2022 12:13 Ответить
наверняка чмобики, опытные бы сразу упали и не двигались
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15.11.2022 11:43 Ответить
Я насчитал 8 протухших яиц.
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15.11.2022 11:46 Ответить
Козарлюзі-снайперу необхідно скинутись на новий приціл з більшою кратністю.. тоді буде 5 з 5и.... ; )
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15.11.2022 11:57 Ответить
Снайпер -- Мастер!
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15.11.2022 12:15 Ответить
4, а не 3.
4/5, - отлично!
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15.11.2022 12:25 Ответить
Супер!!!!! Героям Слава!!!
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15.11.2022 12:29 Ответить
- Важко вбивати?
- Дуже важко. Вони ж бігають, метушаться.
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15.11.2022 12:32 Ответить
Пять свинособак решили прогуляться...
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15.11.2022 12:48 Ответить
У меня по математике в школе было 11, я 4 насчитал))
раскатал орков как бог!!! Нет слов одни эмоции, просто гений.
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15.11.2022 12:53 Ответить
А може це той приціл, на який ми з друзями скидувалися? Ця думка гріє серце..
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15.11.2022 13:31 Ответить
Скоріш за все чмобіки - всі кинулись до одного - саме те шо потрібно снайперу - у кучку легше цілити - меньше вирогідність молока.
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15.11.2022 14:07 Ответить
Ті вже не відсвічують. Одразу звхололи)
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15.11.2022 14:21 Ответить
мало.всех до единого кацапа.
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15.11.2022 14:54 Ответить
Маестро-респект...
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15.11.2022 17:00 Ответить
Гарно погуляли , головне весело було. Добре, що хоч один залишився живий,щоб розказав ура поцриотам, яка цікава прогулка вийшла
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15.11.2022 21:00 Ответить
Живий буде воювати,а про смерть і без його ****** скавчання узнають.... І саме тому Смерть моZZkaльським *********!!
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16.11.2022 08:19 Ответить
Браво, на четыре твари стало меньше.
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15.11.2022 22:15 Ответить
На відео п'ятеро орків , із них знищено чотирьох , а п'ятий втік 😠
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15.11.2022 23:33 Ответить
КРАСЕНЬ !)
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15.11.2022 23:35 Ответить
ЯКЩО КОЖЕН УКРАЇНЕЦЬ СТІЛЬКИ ВБЬЄ РОССІЯН ТО ЇХ НЕ ЗАЛИШИТЬСЯ !)
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15.11.2022 23:36 Ответить
Судячи по повадках, це була розвідгрупа. Йшли в нашому тилу, і так там залишились.
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16.11.2022 03:49 Ответить
чудово
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16.11.2022 10:39 Ответить
Як каже стара мудрість

Труп ворога завше солодко пахне)))
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16.11.2022 08:14 Ответить
Як на мене, медаль за це снайпер точно заслужив.
Ну, звичайно, не так заслужив, як Лисий, але все ж…
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16.11.2022 08:52 Ответить
Всеж таки вміють наші монтувати: навіть музика в тєму. Земля повинна горіти під ногами потвор! Хай вони всі живцем зійдуть до пекла!
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16.11.2022 10:38 Ответить
Ванька-встанька, приготуй собі пакет, потворо...
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16.11.2022 10:42 Ответить
І знов файне кІно... Це вже новий жанр... Гловний герой за кадром.. А нагороду він заслужив, і напевно отримає...
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16.11.2022 10:57 Ответить
Насправді 4 . Так шкода що 5й втік. Штани правда буде важко відіпрати
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18.11.2022 06:02 Ответить
 
 