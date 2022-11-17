РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6098 посетителей онлайн
Новости Видео Война
5 987 2

Две вражеских САУ и грузовик обеспечения уничтожили украинские воины. ВИДЕО

Украинские воины уничтожили позицию вражеской артиллерии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, опубликованной в соцсетях, видны две поврежденные самоходные артустановки и остатки грузовика снабжения. По данным автора публикации, пораженная техника принадлежала подразделениям третьего армейского корпуса армии РФ.

Внимание! Ненормативная лексика!

Читайте: Авиация и артиллерия ВСУ поразили 19 районов сосредоточения оккупантов, 3 позиции ЗРК, - Генштаб

уничтожение (7179) артиллерия (644)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
тільки такі новини і мають значення ЗСУ найкращі
показать весь комментарий
17.11.2022 12:20 Ответить
 
 