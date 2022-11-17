Две вражеских САУ и грузовик обеспечения уничтожили украинские воины. ВИДЕО
Украинские воины уничтожили позицию вражеской артиллерии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, опубликованной в соцсетях, видны две поврежденные самоходные артустановки и остатки грузовика снабжения. По данным автора публикации, пораженная техника принадлежала подразделениям третьего армейского корпуса армии РФ.
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LLL K #435567
показать весь комментарий17.11.2022 12:20 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
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