Дві ворожі САУ та вантажівку забезпечення знищили українські воїни. ВIДЕО
Українські воїни знищили позицію ворожої артилерії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, що опублікований у соцмережах, видно дві пошкоджені самохідні артустановки та рештки вантажівки забезпечення. За даними автора публікації, вражена техніка належала підрозділам третього армійського корпусу армії РФ.
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LLL K #435567
показати весь коментар17.11.2022 12:20 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
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