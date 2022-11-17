Дві ворожі САУ та вантажівку забезпечення знищили українські воїни. ВIДЕО

Українські воїни знищили позицію ворожої артилерії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, що опублікований у соцмережах, видно дві пошкоджені самохідні артустановки та рештки вантажівки забезпечення. За даними автора публікації, вражена техніка належала підрозділам третього армійського корпусу армії РФ.

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