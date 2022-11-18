Боевая работа экипажа украинского самолета СУ-24М. ВИДЕО из кабины пилота
В сети опубликованы фрагменты боевой работы экипажа самолета СУ-24М 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко воздушных сил ВСУ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, работу экипажа запечатлел один из летчиков, установив камеру в кабине.
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+19 Garinich
показать весь комментарий18.11.2022 14:03 Ответить Ссылка
+12 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий18.11.2022 13:55 Ответить Ссылка
+9 Евгений Агро
показать весь комментарий18.11.2022 14:02 Ответить Ссылка
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Потрібно за допомогою морських дронів заблокувати чорноморську торговлю кацапських портів.
Оголосити що будь які кораблі що входять або виходять з чорноморських портів росії будуть атаковані за допомогою дронів.
Більшість нафтодоларів надходять за рахунок продажі нафти в новоросійську!
І саме там продають наше крадене зерно і метал!
Сам порт доволі близько росташований до криму і дрони повинні там працювати(якщо ні потрібно негайно їх модернізувати).
Україні потрібно вийти з зернової угоди яка можливо стримує наше використання зброї в чорному морі і яка дуже сумнівна
для нас (зерно продаєм можливо і нижче собівартості...)
В той час поки росія без проблем більшість свого експорту реалізує через чорноморські порти!!!
Настав час починати нищити російську торгівлю і атакувати будьякі кораблі які будуть торгувати з окупантом!