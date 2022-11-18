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Бойова робота екіпажу українського літака СУ-24М. ВIДЕО з кабіни пілота

В мережі опубліковані фрагменти бойової роботи екіпажу літака СУ-24М 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка повітряних сил ЗСУ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, роботу екіпажу зафільмував один з льотчиків, встановивши камеру в кабіні.

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Автор: 

авіація (4161)


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Топ коментарі
+19
Мда, старе все просто жах, і вони на цьому ще і русню бьють.
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18.11.2022 14:03 Відповісти
+12
Красавцы!!!...
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18.11.2022 13:55 Відповісти
+9
Там спробуй на такій швидкості зреагуй, куди бомби скидати, щоб точно вийшло. Складна робота.
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18.11.2022 14:02 Відповісти
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Красавцы!!!...
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18.11.2022 13:55 Відповісти
Авіація - це ТОП
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18.11.2022 14:08 Відповісти
Там спробуй на такій швидкості зреагуй, куди бомби скидати, щоб точно вийшло. Складна робота.
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18.11.2022 14:02 Відповісти
ще й водночас мобілкою знімати
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18.11.2022 14:04 Відповісти
їх там двоє в кабіні, думаю якось впоралися
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18.11.2022 14:09 Відповісти
какие двое??если трое!!просмотри видео то увидишь что на приборной панели ещё и таракан тусит!
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18.11.2022 15:33 Відповісти
Не, не, таракан не член экипажа, он просто туристом едет.
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19.11.2022 07:06 Відповісти
За рулём мобилки не развешают. Пешеходов сбить можно.
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18.11.2022 14:10 Відповісти
а них пешельоти
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18.11.2022 14:16 Відповісти
Хіба за це не відповідає система наведення?
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15.02.2023 10:43 Відповісти
Там система наведення не на основі штучного інтелекту. Там не можна на планшеті поставити пальцем мітку, просто підлетіти до точки і бомби самі скинуться в оптимальний момент часу, щоб прилетіли в задану точку враховуючи швидкість, висоту польоту, вологість, швидкість вітру)
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15.02.2023 10:49 Відповісти
Мда, старе все просто жах, і вони на цьому ще і русню бьють.
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18.11.2022 14:03 Відповісти
НАШІ СОКОЛИ! ❤️💛💜
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18.11.2022 14:14 Відповісти
Там би https://en.wikipedia.org/wiki/Fairchild_Republic_A-10_Thunderbolt_II Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II для них є купа ракет після ударів якими хаймарси кацапам здадуться квіточками.
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18.11.2022 14:17 Відповісти
Боже, який сі класс. Я так хтів бути льотчиком, але батько сказав - будеш дирехтором автомийки. Я вступив в ХАДИ
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18.11.2022 14:26 Відповісти
Закликаю українську армію взяти в блокаду морську торгівлю кацапів.
Потрібно за допомогою морських дронів заблокувати чорноморську торговлю кацапських портів.
Оголосити що будь які кораблі що входять або виходять з чорноморських портів росії будуть атаковані за допомогою дронів.
Більшість нафтодоларів надходять за рахунок продажі нафти в новоросійську!
І саме там продають наше крадене зерно і метал!
Сам порт доволі близько росташований до криму і дрони повинні там працювати(якщо ні потрібно негайно їх модернізувати).
Україні потрібно вийти з зернової угоди яка можливо стримує наше використання зброї в чорному морі і яка дуже сумнівна
для нас (зерно продаєм можливо і нижче собівартості...)
В той час поки росія без проблем більшість свого експорту реалізує через чорноморські порти!!!
Настав час починати нищити російську торгівлю і атакувати будьякі кораблі які будуть торгувати з окупантом!
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18.11.2022 14:29 Відповісти
Пташки "без башни"!!!! Ні з "кабрирования", ні хрєні тіпа НАБів... Ракети! Бріючий!!!
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18.11.2022 15:10 Відповісти
SCALP
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18.11.2022 15:42 Відповісти
Hey USA, look at what we can do on these old buckets with bolts. Think about F-16 for Ukraine.
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19.11.2022 11:39 Відповісти
дякую вам, наші українські герої
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09.03.2023 15:06 Відповісти
 
 