РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13405 посетителей онлайн
Новости Видео Война
22 944 31

Артиллеристы прямым попаданием с первого выстрела уничтожили вражеский БТР, стоявший на блокпосту у оккупированных Олешек. ВИДЕО беспилотника

Артиллеристы 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка с ювелирной точностью уничтожили российский БТР, стоявший на блокпосту у оккупированных Олешек на Херсонщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вражеская бронемашина была уничтожена прямым попаданием с первого выстрела.

Читайте также: Десантники и артиллеристы уничтожили подразделение оккупантов, дислоцировавшееся в захваченном селе. ВИДЕО

Автор: 

артиллерия (646) 59 отдельная мотопехотная бригада (127) Херсонская область (4884)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+18
тільки побільше 200-х та 300-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:
руSSкій = вбивця....
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
показать весь комментарий
18.11.2022 14:46 Ответить
+13
«Вот это силища»: оккупант в шоковом состоянии показал последствия удара HIMARS:
https://t.me/Ukraine_365News/41128
показать весь комментарий
18.11.2022 14:37 Ответить
+12
Здається мені, це був снаряд Excalibur.
Файно.
показать весь комментарий
18.11.2022 14:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ти розумієш що ти провокатор?
показать весь комментарий
18.11.2022 14:34 Ответить
Щоб кацапи оголосили нас терористами які топлять торгові суда?
Морські дрони використають за призначенням,не хвилюйся,кацап.
показать весь комментарий
18.11.2022 14:36 Ответить
Ты специально для этого вчера зарегистрировался?) Как же быстро вы освоили язык придуманный в австрийском генштабе))) Обучаемые когда хотите)) А то челюсть, челюсть у вас не такая)))
показать весь комментарий
18.11.2022 14:43 Ответить
Чєлюсть - не така, клавіатура з гугл транслейт - така
показать весь комментарий
18.11.2022 15:34 Ответить
Прийде пора і на таку погань і навіть скоріше ніж думається.
показать весь комментарий
18.11.2022 17:33 Ответить
Здається мені, це був снаряд Excalibur.
Файно.
показать весь комментарий
18.11.2022 14:30 Ответить
10 000 таких снарядів , і.....кизда кацапоброні та "екіпажам"...- а за 2 місяці нових не підготовиш...
показать весь комментарий
18.11.2022 15:35 Ответить
Знакомое место... Это как раз вьезд на Антоновский мост с левого берега...
показать весь комментарий
18.11.2022 14:37 Ответить
«Вот это силища»: оккупант в шоковом состоянии показал последствия удара HIMARS:
https://t.me/Ukraine_365News/41128
показать весь комментарий
18.11.2022 14:37 Ответить
Вольфрам?
показать весь комментарий
18.11.2022 15:03 Ответить
В свином жиру.
показать весь комментарий
18.11.2022 15:51 Ответить
Нет, карбид вольфрама.
Украина получила новые ракеты для HIMARS/M270 - модификации M30A1.
Их особенность заключается в том, что вокруг заряда взрывчатого вещества уложено около 180 тысяч шариков из карбида вольфрама, которые могут превращать в фарш пехоту противника.
Боевая часть M30A1 снаряжается по технологии LEO (Lethality Enhanced Ordnance), что переводится как «боеприпас повышенной летальности». Его главная задача - уничтожение живой силы противника. В качестве взрывчатого вещества выступает октоген. Дальность поражения данной ракеты составляет от 15 до 84 км с круговым отклонением всего в 7 метров. И ещё одна главная особенность припаса - дистанционный АТМОСФЕРНЫЙ подрыв НАД целью. Накрывает веером площадь радиусом не меньше 150м..
показать весь комментарий
18.11.2022 17:14 Ответить
тільки побільше 200-х та 300-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:
руSSкій = вбивця....
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
показать весь комментарий
18.11.2022 14:46 Ответить
Завжди лайкую ваші коментарі , бо страшенна лють проти кацапів спокою не дає😠
Які ж вони всі мерзенні і огидні 😠
показать весь комментарий
18.11.2022 14:57 Ответить
така ж сама думка!!
хочу щоб ВСІ жителі України ЦЕ прочитали та зрозуміли:
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!! і що

руSSкому міру повірити....себе обманути!!
показать весь комментарий
18.11.2022 16:53 Ответить
Орки завыли про ДРГ у себя в тылу.)))
показать весь комментарий
18.11.2022 14:54 Ответить
Гойда! Гойда))))) *******ы
показать весь комментарий
18.11.2022 14:55 Ответить
Ну, тогда и взрыва не было.
показать весь комментарий
18.11.2022 15:12 Ответить
Кацапські п*дораси село затопили, мабуть дамбу знищили.
показать весь комментарий
18.11.2022 15:38 Ответить
Это плавни на левом берегу Днепра) Вернее это даже не Днепр, а параллельная Днепру речка... Антоновский мост через две реки одновременно, вернее он состоит из двух частей... Тот что именно через Днепр, тот Антоновский, а с этой стороны он Олешковский) Ну а для всех все вместе он все равно Антоновский) Как то так)))
показать весь комментарий
19.11.2022 00:12 Ответить
Зрозуміло, але дома затоплені.
показать весь комментарий
19.11.2022 00:34 Ответить
Смерть кацапам! Путлер капут!
показать весь комментарий
18.11.2022 15:41 Ответить
С первого выстрела БТР в капонире? Десятка! А можно одним снарядом сразу двух и почаще?
показать весь комментарий
18.11.2022 17:21 Ответить
Шановні до дописувачі, чому послуговуєтеся мовою окупанта? Мудрі кажуть: тільки раб може спілкуватися мовою свого поневолювача, Подумайте, хто ви?
показать весь комментарий
18.11.2022 17:36 Ответить
половина бойцов на нуле так общаются , рабы ? тупая овца ...
показать весь комментарий
18.11.2022 17:55 Ответить
Большая часть ТРО Днепра рабы ? Волонтеры Днепра рабы? Может скажешь им это в лицо?
показать весь комментарий
19.11.2022 06:16 Ответить
Молодці! Героям Слава! Смерть окупантам!
показать весь комментарий
18.11.2022 17:39 Ответить
beautiful
показать весь комментарий
18.11.2022 18:20 Ответить
 
 