Артиллеристы прямым попаданием с первого выстрела уничтожили вражеский БТР, стоявший на блокпосту у оккупированных Олешек. ВИДЕО беспилотника

Артиллеристы 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка с ювелирной точностью уничтожили российский БТР, стоявший на блокпосту у оккупированных Олешек на Херсонщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вражеская бронемашина была уничтожена прямым попаданием с первого выстрела.

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