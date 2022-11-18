Артиллеристы прямым попаданием с первого выстрела уничтожили вражеский БТР, стоявший на блокпосту у оккупированных Олешек. ВИДЕО беспилотника
Артиллеристы 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка с ювелирной точностью уничтожили российский БТР, стоявший на блокпосту у оккупированных Олешек на Херсонщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, вражеская бронемашина была уничтожена прямым попаданием с первого выстрела.
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+18 Alex Alex #500309
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+13 Anders Steiberg
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+12 Димитрий CrimeaBandera
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Морські дрони використають за призначенням,не хвилюйся,кацап.
Файно.
https://t.me/Ukraine_365News/41128
Украина получила новые ракеты для HIMARS/M270 - модификации M30A1.
Их особенность заключается в том, что вокруг заряда взрывчатого вещества уложено около 180 тысяч шариков из карбида вольфрама, которые могут превращать в фарш пехоту противника.
Боевая часть M30A1 снаряжается по технологии LEO (Lethality Enhanced Ordnance), что переводится как «боеприпас повышенной летальности». Его главная задача - уничтожение живой силы противника. В качестве взрывчатого вещества выступает октоген. Дальность поражения данной ракеты составляет от 15 до 84 км с круговым отклонением всего в 7 метров. И ещё одна главная особенность припаса - дистанционный АТМОСФЕРНЫЙ подрыв НАД целью. Накрывает веером площадь радиусом не меньше 150м..
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
руSSкій = вбивця....
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Які ж вони всі мерзенні і огидні 😠
хочу щоб ВСІ жителі України ЦЕ прочитали та зрозуміли:
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!! і що
руSSкому міру повірити....себе обманути!!