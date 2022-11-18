В оккупированном Крыму россияне начали строить фортификационные сооружения. ВИДЕО

Назначенный Россией глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов приказал провести на полуострове "фортификационные работы по обеспечению безопасности крымчан".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал главы оккупационной администрации.

"На территории Крыма под моим контролем проводят фортификационные работы, направленные на гарантированное обеспечение безопасности крымчан", - рассказал Аксенов.

При этом марионетка Кремля Аксенов отметил, что безопасность оккупированного Крыма "должна быть достигнута за счет мер", которые выполняются на временно захваченной россиянами части Херсонской области. По его словам, действия оккупационных "властей" пытаются скоординировать.

На границе Крыма россияне строят новые траншейные системы обороны. Соответствующее видео обнародовал СтратКом ВСУ.

На видео можно увидеть обустроенные окопы россиян, бетонные противотанковые заграждения, роющие траншеи экскаваторы, тяжелую технику, грузовики и авиацию.

Также читайте: ВСУ контролируют территорию вблизи временно оккупированного полуострова Крым, - Генштаб ВСУ