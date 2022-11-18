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Новости Видео Оккупация Крыма
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В оккупированном Крыму россияне начали строить фортификационные сооружения. ВИДЕО

Назначенный Россией глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов приказал провести на полуострове "фортификационные работы по обеспечению безопасности крымчан".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал главы оккупационной администрации.

"На территории Крыма под моим контролем проводят фортификационные работы, направленные на гарантированное обеспечение безопасности крымчан", - рассказал Аксенов.

При этом марионетка Кремля Аксенов отметил, что безопасность оккупированного Крыма "должна быть достигнута за счет мер", которые выполняются на временно захваченной россиянами части Херсонской области. По его словам, действия оккупационных "властей" пытаются скоординировать.

На границе Крыма россияне строят новые траншейные системы обороны. Соответствующее видео обнародовал СтратКом ВСУ.

На видео можно увидеть обустроенные окопы россиян, бетонные противотанковые заграждения, роющие траншеи экскаваторы, тяжелую технику, грузовики и авиацию.

Также читайте: ВСУ контролируют территорию вблизи временно оккупированного полуострова Крым, - Генштаб ВСУ

Автор: 

Крым (26424) оккупация (10193) Аксенов Сергей (361)


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Топ комментарии
+22
РусішШвайн , забирайте своі манатки і пи@ дуйте із нашого Криму ,
тому що вам , вже нічого не допоможе 🙁
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18.11.2022 15:05 Ответить
+17
А шо таке, невже зібралися тікати
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18.11.2022 15:02 Ответить
+14
Шо, зашевелились, гады 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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18.11.2022 15:02 Ответить
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А шо таке, невже зібралися тікати
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18.11.2022 15:02 Ответить
Вернулись в родную говень с Россией навеки а шо такое почему бежим быстрее молнии..аж жопу теряем по дороге..
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18.11.2022 15:40 Ответить
ссут твари
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18.11.2022 15:42 Ответить
Ніт, геноцидні декорації розставляють...
в головах кріпосних ці лінії захисту з міфу "діди воевалі".
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18.11.2022 16:16 Ответить
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18.11.2022 19:03 Ответить
Є інфа про те що наші отримали нове озброєння та дозвіл його використовувати по кацапії або найближчим часом або після чергового ракетного удару.
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18.11.2022 15:42 Ответить
така інфа "отримується" майже кожного тижня від самого початку повномасштабного вторгнення...
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18.11.2022 16:14 Ответить
Останьою краплею стала російська ракета.
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18.11.2022 16:20 Ответить
нічим вона не стала, та і ракета українська. принаймні усі одноголосно стверджують саме так, від США до самої Польщі.
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18.11.2022 16:21 Ответить
Авжеж,тільки там було дві ракети про що ж зразу сказали поляки.
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18.11.2022 16:26 Ответить
але десь друга раптово зникла і ніхто вже про неї не згадує.
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18.11.2022 16:38 Ответить
Твои бы слова да байдену в уши.Но может после поледнего обстрела и попадания ракет по территории Польши он их и услышал(ит)
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18.11.2022 16:46 Ответить
Смішні кацапи.
Деокупація Криму буде "по херсонськи" - повністю обрізається кримський міст і прівєт рєбята! 😂

Знайомий з Криму каже що щораз у них основний шлях це т.зв. "сухопутний коридор", тобто вздовж Азовського моря через Мелітополь

Військову групіровку в десятки тисяч та майже 4 млн. цивільних паромами не нагодуєш
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18.11.2022 16:29 Ответить
Шо, зашевелились, гады 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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18.11.2022 15:02 Ответить
и змеи
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18.11.2022 17:52 Ответить
РусішШвайн , забирайте своі манатки і пи@ дуйте із нашого Криму ,
тому що вам , вже нічого не допоможе 🙁
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18.11.2022 15:05 Ответить
Кацапська "спеціальна обісрація" все ще по плану?
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18.11.2022 15:05 Ответить
А шо такоє?
Не допоможе ж всеодно: мостік тю-тю і ви залишитеся в оперативному оточенні
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18.11.2022 15:10 Ответить
Меня больше забавляют эти пирамидки )))) конченные дибилы, они реально думают что это нашу Армию остановит)))
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18.11.2022 15:10 Ответить
Ой, ладно, баблишко отмывается. "Под моим контролем...", яснопонятно.
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18.11.2022 15:11 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=OUZ81JoKUq0
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18.11.2022 15:19 Ответить
А перехід в Крим вже замінували?? Там же ж наші люди!!...
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18.11.2022 15:18 Ответить
нехай пилять москальське бабло, ця мишИна возня допоможе кацапам в обороні, як і "хАроший асфальт" від зебілів-какабєзразніци допоміг Українцям
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18.11.2022 15:18 Ответить
кацапи окопуються Зусана сміеться.
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18.11.2022 15:21 Ответить
с Даной
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18.11.2022 17:54 Ответить
Новый пансионат "Нах с пляжа".
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18.11.2022 15:33 Ответить
Гарні домовини, там дохла кацапня й залишиться, хоч смердіти не буде.
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18.11.2022 15:39 Ответить
Риють кацапи собі,,БРАТСКУЮ МОГИЛУ " !
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18.11.2022 15:41 Ответить
Ото їздять туди-сюди, суєтяця. Але ж знають , що їм все одно триндець.
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18.11.2022 15:42 Ответить
де кацапня - все перегівнягано..це ж треба такими бути..і Крим помийка..знову нам його до ладу приводити..але реліктові дерева, хвойні ліси..кабздець уроди..
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18.11.2022 15:45 Ответить
*******, все іде по плану...
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18.11.2022 15:46 Ответить
Саме так!

Але Ви ще не знаєте всього плану! 😂

останній окоп буде на уральському хребту
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18.11.2022 16:32 Ответить
Тоже мне барон Вранглер,хлопцы с Гуляй Поля уже раз брали Перекоп.
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18.11.2022 15:50 Ответить
Борик, гнида сруская получившая пенсион и квартиру от Украины, а ты со своим детёнышем уже начал рыть окопы в городе Гезлёв на языке кырымлы Кезлев с какого то перепоя названного ************* Евпаторией? Что, ещё нет? А почему? Впрочем, мой тебе совет - беги Боря, беги. Пока ещё есть время. Немного ещё есть.
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18.11.2022 15:51 Ответить
Это канешно,, это нужно. Вопрос: а куда ты положил презервативвы - остался
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18.11.2022 15:59 Ответить
ця х@ня їм не допоможе!
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18.11.2022 16:24 Ответить
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18.11.2022 17:09 Ответить
Не допоможе.
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18.11.2022 17:49 Ответить
Гадаю то марна справа будувати фортифікацайні споруди, а пірамідки нам ще ************, переставимо їх потім на кордон с **********.
Біжіть краще покидьки поки міст ще є, бо досидитесь - будете на своїх чумайданах переправлятися.
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18.11.2022 18:03 Ответить
Так С Р А Т Ь и Ж О П Ы не хватит.
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18.11.2022 18:56 Ответить
знает кошка чье сало сожрала
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18.11.2022 20:51 Ответить
Лінія Мажино будувалась 10 років, була прорвана за кілька годин силами піхоти при підтримкі артелерії і авіації. От і весь х.. до копійки...
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18.11.2022 21:36 Ответить
ЭТО ОНИ СЕБЕ МОГИЛЫ КОПАЮТ !!!
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18.11.2022 21:43 Ответить
Дивні часи: українська влада розміновує Чонгар, а кацапня його мінує...
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19.11.2022 00:24 Ответить
 
 