В окупованому Криму росіяни почали будувати фортифікаційні споруди. ВIДЕО

Призначений Росією голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов наказав провести на півострові "фортифікаційні роботи для забезпечення безпеки кримчан".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал голови окупаційної адміністрації.

"На території Криму під моїм контролем проводять фортифікаційні роботи, спрямовані на гарантоване забезпечення безпеки кримчан", - розповів Аксьонов.

При цьому маріонетка Кремля Аксьонов зазначив, що безпека окупованого Криму "має бути досягнута за рахунок заходів", які виконуються на тимчасово захопленій росіянами частині Херсонської області. За його словами, дії окупаційної "влади" намагаються скоординувати.

На кордоні Криму росіяни будують нові траншейні системи оборони. Відповідне відео оприлюднив СтратКом ЗСУ.

На відео можна побачити облаштовані окопи росіян, бетонні протитанкові загородження, екскаватори, що риють траншеї, важку техніку, вантажівки та авіацію.

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