В окупованому Криму росіяни почали будувати фортифікаційні споруди. ВIДЕО
Призначений Росією голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов наказав провести на півострові "фортифікаційні роботи для забезпечення безпеки кримчан".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал голови окупаційної адміністрації.
"На території Криму під моїм контролем проводять фортифікаційні роботи, спрямовані на гарантоване забезпечення безпеки кримчан", - розповів Аксьонов.
При цьому маріонетка Кремля Аксьонов зазначив, що безпека окупованого Криму "має бути досягнута за рахунок заходів", які виконуються на тимчасово захопленій росіянами частині Херсонської області. За його словами, дії окупаційної "влади" намагаються скоординувати.
На кордоні Криму росіяни будують нові траншейні системи оборони. Відповідне відео оприлюднив СтратКом ЗСУ.
На відео можна побачити облаштовані окопи росіян, бетонні протитанкові загородження, екскаватори, що риють траншеї, важку техніку, вантажівки та авіацію.
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в головах кріпосних ці лінії захисту з міфу "діди воевалі".
Деокупація Криму буде "по херсонськи" - повністю обрізається кримський міст і прівєт рєбята! 😂
Знайомий з Криму каже що щораз у них основний шлях це т.зв. "сухопутний коридор", тобто вздовж Азовського моря через Мелітополь
Військову групіровку в десятки тисяч та майже 4 млн. цивільних паромами не нагодуєш
тому що вам , вже нічого не допоможе 🙁
Не допоможе ж всеодно: мостік тю-тю і ви залишитеся в оперативному оточенні
Але Ви ще не знаєте всього плану! 😂
останній окоп буде на уральському хребту
Біжіть краще покидьки поки міст ще є, бо досидитесь - будете на своїх чумайданах переправлятися.