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Новини Відео Окупація Криму
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В окупованому Криму росіяни почали будувати фортифікаційні споруди. ВIДЕО

Призначений Росією голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов наказав провести на півострові "фортифікаційні роботи для забезпечення безпеки кримчан".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал голови окупаційної адміністрації.

"На території Криму під моїм контролем проводять фортифікаційні роботи, спрямовані на гарантоване забезпечення безпеки кримчан", - розповів Аксьонов. 

При цьому маріонетка Кремля Аксьонов зазначив, що безпека окупованого Криму "має бути досягнута за рахунок заходів", які виконуються на тимчасово захопленій росіянами частині Херсонської області. За його словами, дії окупаційної "влади" намагаються скоординувати.

На кордоні Криму росіяни будують нові траншейні системи оборони. Відповідне відео оприлюднив СтратКом ЗСУ

На відео можна побачити облаштовані окопи росіян, бетонні протитанкові загородження, екскаватори, що риють траншеї, важку техніку, вантажівки та авіацію.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ контролюють територію поблизу тимчасово окупованого півострова Крим, - Генштаб ЗСУ

Автор: 

Крим (14188) окупація (6746) Аксьонов Сергій (225)


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Топ коментарі
+22
РусішШвайн , забирайте своі манатки і пи@ дуйте із нашого Криму ,
тому що вам , вже нічого не допоможе 🙁
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18.11.2022 15:05 Відповісти
+17
А шо таке, невже зібралися тікати
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18.11.2022 15:02 Відповісти
+14
Шо, зашевелились, гады 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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18.11.2022 15:02 Відповісти
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А шо таке, невже зібралися тікати
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18.11.2022 15:02 Відповісти
Вернулись в родную говень с Россией навеки а шо такое почему бежим быстрее молнии..аж жопу теряем по дороге..
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18.11.2022 15:40 Відповісти
ссут твари
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18.11.2022 15:42 Відповісти
Ніт, геноцидні декорації розставляють...
в головах кріпосних ці лінії захисту з міфу "діди воевалі".
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18.11.2022 16:16 Відповісти
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18.11.2022 19:03 Відповісти
Є інфа про те що наші отримали нове озброєння та дозвіл його використовувати по кацапії або найближчим часом або після чергового ракетного удару.
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18.11.2022 15:42 Відповісти
така інфа "отримується" майже кожного тижня від самого початку повномасштабного вторгнення...
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18.11.2022 16:14 Відповісти
Останьою краплею стала російська ракета.
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18.11.2022 16:20 Відповісти
нічим вона не стала, та і ракета українська. принаймні усі одноголосно стверджують саме так, від США до самої Польщі.
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18.11.2022 16:21 Відповісти
Авжеж,тільки там було дві ракети про що ж зразу сказали поляки.
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18.11.2022 16:26 Відповісти
але десь друга раптово зникла і ніхто вже про неї не згадує.
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18.11.2022 16:38 Відповісти
Твои бы слова да байдену в уши.Но может после поледнего обстрела и попадания ракет по территории Польши он их и услышал(ит)
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18.11.2022 16:46 Відповісти
Смішні кацапи.
Деокупація Криму буде "по херсонськи" - повністю обрізається кримський міст і прівєт рєбята! 😂

Знайомий з Криму каже що щораз у них основний шлях це т.зв. "сухопутний коридор", тобто вздовж Азовського моря через Мелітополь

Військову групіровку в десятки тисяч та майже 4 млн. цивільних паромами не нагодуєш
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18.11.2022 16:29 Відповісти
Шо, зашевелились, гады 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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18.11.2022 15:02 Відповісти
и змеи
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18.11.2022 17:52 Відповісти
РусішШвайн , забирайте своі манатки і пи@ дуйте із нашого Криму ,
тому що вам , вже нічого не допоможе 🙁
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18.11.2022 15:05 Відповісти
Кацапська "спеціальна обісрація" все ще по плану?
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18.11.2022 15:05 Відповісти
А шо такоє?
Не допоможе ж всеодно: мостік тю-тю і ви залишитеся в оперативному оточенні
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18.11.2022 15:10 Відповісти
Меня больше забавляют эти пирамидки )))) конченные дибилы, они реально думают что это нашу Армию остановит)))
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18.11.2022 15:10 Відповісти
Ой, ладно, баблишко отмывается. "Под моим контролем...", яснопонятно.
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18.11.2022 15:11 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=OUZ81JoKUq0
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18.11.2022 15:19 Відповісти
А перехід в Крим вже замінували?? Там же ж наші люди!!...
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18.11.2022 15:18 Відповісти
нехай пилять москальське бабло, ця мишИна возня допоможе кацапам в обороні, як і "хАроший асфальт" від зебілів-какабєзразніци допоміг Українцям
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18.11.2022 15:18 Відповісти
кацапи окопуються Зусана сміеться.
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18.11.2022 15:21 Відповісти
с Даной
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18.11.2022 17:54 Відповісти
Новый пансионат "Нах с пляжа".
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18.11.2022 15:33 Відповісти
Гарні домовини, там дохла кацапня й залишиться, хоч смердіти не буде.
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18.11.2022 15:39 Відповісти
Риють кацапи собі,,БРАТСКУЮ МОГИЛУ " !
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18.11.2022 15:41 Відповісти
Ото їздять туди-сюди, суєтяця. Але ж знають , що їм все одно триндець.
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18.11.2022 15:42 Відповісти
де кацапня - все перегівнягано..це ж треба такими бути..і Крим помийка..знову нам його до ладу приводити..але реліктові дерева, хвойні ліси..кабздець уроди..
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18.11.2022 15:45 Відповісти
*******, все іде по плану...
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18.11.2022 15:46 Відповісти
Саме так!

Але Ви ще не знаєте всього плану! 😂

останній окоп буде на уральському хребту
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18.11.2022 16:32 Відповісти
Тоже мне барон Вранглер,хлопцы с Гуляй Поля уже раз брали Перекоп.
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18.11.2022 15:50 Відповісти
Борик, гнида сруская получившая пенсион и квартиру от Украины, а ты со своим детёнышем уже начал рыть окопы в городе Гезлёв на языке кырымлы Кезлев с какого то перепоя названного ************* Евпаторией? Что, ещё нет? А почему? Впрочем, мой тебе совет - беги Боря, беги. Пока ещё есть время. Немного ещё есть.
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18.11.2022 15:51 Відповісти
Это канешно,, это нужно. Вопрос: а куда ты положил презервативвы - остался
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18.11.2022 15:59 Відповісти
ця х@ня їм не допоможе!
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18.11.2022 16:24 Відповісти
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18.11.2022 17:09 Відповісти
Не допоможе.
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18.11.2022 17:49 Відповісти
Гадаю то марна справа будувати фортифікацайні споруди, а пірамідки нам ще ************, переставимо їх потім на кордон с **********.
Біжіть краще покидьки поки міст ще є, бо досидитесь - будете на своїх чумайданах переправлятися.
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18.11.2022 18:03 Відповісти
Так С Р А Т Ь и Ж О П Ы не хватит.
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18.11.2022 18:56 Відповісти
знает кошка чье сало сожрала
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18.11.2022 20:51 Відповісти
Лінія Мажино будувалась 10 років, була прорвана за кілька годин силами піхоти при підтримкі артелерії і авіації. От і весь х.. до копійки...
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18.11.2022 21:36 Відповісти
ЭТО ОНИ СЕБЕ МОГИЛЫ КОПАЮТ !!!
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18.11.2022 21:43 Відповісти
Дивні часи: українська влада розміновує Чонгар, а кацапня його мінує...
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19.11.2022 00:24 Відповісти
 
 