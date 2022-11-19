В Ленинградской области РФ пожар в результате взрыва на газопроводе. ВИДЕО

В Ленинградской области РФ вспыхнул пожар в результате взрыва на газопроводе.

Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

Дрозденко заявил, что пожар возник в результате взрыва на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалевым.

Он уверяет, что угрозы населению нет.

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