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В Ленинградской области РФ пожар в результате взрыва на газопроводе. ВИДЕО

В Ленинградской области РФ вспыхнул пожар в результате взрыва на газопроводе.

Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

Дрозденко заявил, что пожар возник в результате взрыва на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалевым.

Он уверяет, что угрозы населению нет.

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взрыв (6805) газопровод (831) россия (96139)


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Топ комментарии
+60

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19.11.2022 15:37 Ответить
+41
..непроданый газ куда-то ж надо хйлу девать
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19.11.2022 15:40 Ответить
+41
В Белгородской области РФ произошел «хлопок», пишет https://www.unian.net/russianworld/v-belgorodskoy-oblasti-proizoshla-bavovna-foto-12050532.html «Униан» . Как отмечают местные власти, произошел обстрел города Шебекино.
Сергей Стерненко намекнул, что прилетело в одно из зданий, связанному с боеприпасами и личным составом оккупантов.
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19.11.2022 15:42 Ответить
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19.11.2022 15:37 Ответить
Фсьо идёт по плану...
Да, каzапы?
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19.11.2022 15:38 Ответить
та від ольгінскіх тролів вже недалеко у цей раз бахнуло
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19.11.2022 18:19 Ответить
..непроданый газ куда-то ж надо хйлу девать
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19.11.2022 15:40 Ответить
Как раз собрался то самое писать.
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19.11.2022 15:51 Ответить
Ну в самом деле! Не народцу же его отдавать за бесценок
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19.11.2022 16:03 Ответить
Ишшо чаво! Чтоб холопам да жисть малиной показалася? Пущай государю-батюшке афедрон лобызають за то, что высочайше дозволил валежник собирать!
Ты погляди-кось, оборзели сиволапые - чичас газ, а назавтра лепистричество им подавай в кажинную дяревню?..
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19.11.2022 19:03 Ответить
Чомусь нагадався (не проти ночі буде пом'янутий!) незабутній дєдушко чЛєнін: каммунізм єсть савеццкая власть плюс елєктріфікация всєй страни...

Но тут шота пашло нє так: савєццкая власть була, елєктріфікация всєй страни - також (чи ніт?..), а каммунізм вийшов якийсь не такий, як хтів біснуватий дєдушко.
Чи то саме такий?..
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19.11.2022 19:17 Ответить
Диверсифицировать в дрова.
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19.11.2022 16:37 Ответить
Горіть в пеклі,кацапи.
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19.11.2022 15:40 Ответить
Коли почав щось підривати, то мабуть важко зупинитись.
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19.11.2022 15:41 Ответить
а шо с ****** , кацапы ?
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19.11.2022 15:41 Ответить
В Белгородской области РФ произошел «хлопок», пишет https://www.unian.net/russianworld/v-belgorodskoy-oblasti-proizoshla-bavovna-foto-12050532.html «Униан» . Как отмечают местные власти, произошел обстрел города Шебекино.
Сергей Стерненко намекнул, что прилетело в одно из зданий, связанному с боеприпасами и личным составом оккупантов.
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19.11.2022 15:42 Ответить
опять закурили
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19.11.2022 15:52 Ответить
Накурила баба журавля.
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19.11.2022 18:54 Ответить
"Повадився журавель до бабиних конопель..." © український наркоманський хіт, створений за сотні років до усіх отих психоделічних революцій, растаманів і лігалайзів

(і хто скаже, що ми не Європа? Та ми блть в аванґарді!
(пити каву хто навчив європейців?..)
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19.11.2022 21:45 Ответить
Красівоє показують кацапи.
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19.11.2022 15:43 Ответить
Люди їздять, пожарки суїтяться...
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19.11.2022 17:45 Ответить
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19.11.2022 15:49 Ответить
Херсонський єнот помстився
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19.11.2022 15:51 Ответить
Це ще не помста єнота ,а лише пріквел. Наш єнот так дріб"язково не мститься.
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19.11.2022 22:03 Ответить
Скунсик побежал в обратную сторону - це тонкий намек на обратку?
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19.11.2022 16:41 Ответить
кацапы, жгите по полной!
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19.11.2022 15:51 Ответить
На самом деле украинсцы могут сделать кацапам еще больший енергетический и финансовый коллапс. У кацапов территория огромная и охранять ее со всеми ж/дпутями, газо/нефтепроводами и мостами некому и нереально. Не зря же даже росийские експерты делали прогноз в случае наступления Китая, нужно только перебить пару мостов и железную дорогу посередине рашки. И заходи без проблем и сопротивления вырезай маленькие гарнизоны рашистов не боясь что к ним придет подкрепление.
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19.11.2022 15:53 Ответить
на тому кордоні опудала вже 100500 років стоять..

не в тему - в сина ДР сьогодні - посміялись - салют мабудь)
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19.11.2022 16:03 Ответить
"Ямальский крест. Место пересечения газопроводов

Почти весь газ добывающийся в Ямало-Ненецком АО (89% от всего добываемого в России газа) проходит через один район, где среди бескрайней тундры и пойменных лесов речки Правая Хетта пересеклись 17 магистральных газопроводов высокого давления.
Местные жители из посёлка Пангоды называют его очень подходяще - "Крест".
Случилось это по злому умыслу, или по недоразумению, неизвестно, но жизнь 78% населения России находится в зависимости от участка площадью 500 на 500 метров.
Природная или техногенная катастрофа в одной географической точке РФ сразу же вызовет коллапс в электроэнергетике европейской части России (она на 80% зависит от природного газа), подорвет важнейшую статью валютного дохода и (если дело будет зимой) вызовет гибель от холода сотен тысяч людей, т.к. с остановкой тепловых электростанций прекратится и подача отопления в городах."
http://wikimapia.org/#lang=ru&lat=65.359466&lon=73.416996&z=13&m=b&show=/15146270 http://wikimapia.org/#lang=ru&lat=65.359466&lon=73.416996&z=13&m=b&show=/15146270


"Вы знаете, как уничтожить миллионы людей в РФ и привести ее к полному коллапсу, не используя ни единого ядерного заряда? В разгар зимних морозов вырубить газоснабжение Росфеда. Так, чтобы остановились электростанции в еврочасти РФ, где живет 78% населения. Если зима будет суровой (как, например, в 2005-2006 гг.), то холода и дезорганизация принесут смерть миллионам горожан.
Возможно ли такое? Да!
Ахиллесова пята современной РФ - это газопроводы, «пучком» идущие с Ямала - и ее подземные хранилища газа (ПХГ)."
http://delokrat.org/index.php?show_aux_page=191
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19.11.2022 18:17 Ответить
как странно, что до сих пор никто не позаботился)
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19.11.2022 22:08 Ответить
- Горіла сосна палала,
- горіла сосна, палала...
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19.11.2022 15:54 Ответить
там газопровод, а на сахалине баллон с газом вообще всю пятиэтажку обрушил. простая случайность )) "Число жертв обрушения дома из-за взрыва газа на Сахалине достигло девяти Не менее девяти человек погибли при обрушении пятиэтажного жилого дома на Сахалине. Согласно предварительной версии, причиной взрыва могла стать детонация баллона с газом"
крупный видно был баллон ))
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19.11.2022 15:56 Ответить
щось нежалко
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19.11.2022 16:02 Ответить
)) аналогично!
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19.11.2022 16:08 Ответить
5-этажка, говорите, на Сахалине? От газового баллона....Там , по идее, все строится с учетом сейсмоопасной зоны. И обвалилось от газового баллона. Строители мамкины.
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19.11.2022 18:46 Ответить
уже прояснили - только подьезд снесло. там ещё прикольнее то, шо дом вообще не газифицированный, а жители двое суток жаловались на запах газа. вот тут это тоже уже есть. если интересно по таймингу 06.57 хроники сверхдержавы )
https://www.youtube.com/watch?v=MtVHY0jEdZk
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19.11.2022 18:52 Ответить
да и пихуй...............у свинособак газа до хрена пускай полыхает.......
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19.11.2022 15:57 Ответить
во всем виноват Колумб
он открыл Америку, из нее завезли табак и научили его курить
только не обьяснили тупым оркам, где курить опасно
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19.11.2022 15:58 Ответить
підгорають пердаки -
всі касаби-мудаки
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19.11.2022 16:00 Ответить
Что ето что ето? Ето газ который не пустили в Европу. Труба же не резиновая вот ее и прорвало. Зато на улице будет тепло а значит зима будет теплой.
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19.11.2022 16:00 Ответить
Щоб вони там всі вибухнули і згоріли,мерзота кацапська!
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19.11.2022 16:01 Ответить
Як гарно палає !!! А москалі думають що то ми гахнули
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19.11.2022 16:04 Ответить
То Бандера.
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19.11.2022 22:07 Ответить
Ще б хто і на "дружбі" гарненько "курнув"
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19.11.2022 16:04 Ответить
"Дружба" - це нафтопровід. Його цигаркою не підпалиш.
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19.11.2022 16:53 Ответить
Мордор пучить від газів
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19.11.2022 16:06 Ответить
Що згорить, те не згниє
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19.11.2022 16:08 Ответить
З мови зняли .
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19.11.2022 18:08 Ответить
Трагедия! Какая трагедия!
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19.11.2022 16:09 Ответить
І не кажіть. Аж сльози течуть
(тільки хз, чи то від співчуття, чи від індички з міцнющою гірчицею...)
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19.11.2022 17:54 Ответить
Ну хорошо же.
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19.11.2022 16:14 Ответить
Ще рашкину энергетику треба прикурити
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19.11.2022 16:25 Ответить
Це вона і є
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19.11.2022 16:30 Ответить
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19.11.2022 16:29 Ответить
Щоб на усій кацапії ніколи і не згасало !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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19.11.2022 16:32 Ответить
Блин, зла не хватает !!! Куда тока смотрят зеленые, почему кацапам еще не предъявлен иск за огульное и беспрецедентное загрязнение навколишнього середовища?
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19.11.2022 16:36 Ответить
ЗЫ... А мировое сообщество куда смотрит? Ожидает , шо Мальдивы, высотой над морем в один метр, окажутс под вод водой , из-за парникового эффекта?
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19.11.2022 16:39 Ответить
а світова спільнота в цей час тихенько так: "горі-горі ясно, чтоби нє погасло..."
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19.11.2022 17:54 Ответить
Напевно в моєї дв. сестри "газопровід " не витримав після звільнення Херсону
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19.11.2022 17:02 Ответить
замість водопровід, газопровід краще використовувати водогін, газогін
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19.11.2022 17:04 Ответить
То был хлопковый газ
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19.11.2022 17:10 Ответить
Шкода. Моя ватна сестра з іншого боку підарбургу живе. Не побачить салют
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19.11.2022 17:16 Ответить
- Капітан Єнот!
- Йєс, сер!

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19.11.2022 17:51 Ответить
А я відразу казав: забрали москалі Єнота - най начуваються! Він свою справу добре знає!
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19.11.2022 18:05 Ответить
Він свою справу добре знає!
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19.11.2022 18:48 Ответить
Саме так!
...І хто ж москалям дохтур?
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19.11.2022 19:20 Ответить
і взагалі, то кацапи наївно думають, ніби вони забрали Єнота. Насправді то була успішна інфільтрація агента у ворожу тилову інфраструктуру тепер їм пзда...
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21.11.2022 13:54 Ответить
От власне! Пухнастий хитрун розрахував усе дуже точно - дурнуваті орки вирішили, буцім НАХАЛЯВУ вхопили живу іграшку...
Дєбіли, *** (с).
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21.11.2022 21:49 Ответить
Чиста русский пейзаж!
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19.11.2022 18:34 Ответить
Душевно так горить, по-домашньому😀
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19.11.2022 18:41 Ответить
Труба не резиновая.
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19.11.2022 19:34 Ответить
нема ніякого ленінграду чи там підербургу, хоча це вже ближче..
є підер, в ньому живуть алконавти-підори, - все.
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19.11.2022 23:44 Ответить
2недопалка из ****** любят пурпурно-лиловых.
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20.11.2022 01:51 Ответить
оставайся в нас, прапором будеш, і тобі в підері квартиру нададуть!
та на *** я ваш підер вертів - мені кожну ніч Київ снився....
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20.11.2022 01:59 Ответить
************ пестня - окно в Европу... https://youtu.be/1ugivNRYfjc окно в дерьмостан.
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20.11.2022 02:56 Ответить
https://youtu.be/kKKKpoEOZFI В Питере - пить
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20.11.2022 03:00 Ответить
а там іншої і не може бути - лютий, завірюха в підері, трясуся в кузові якоїсь лоханки на стрельбіщо на побідіть 5й німецьки військовий корпус,,,
грію автомат, а він мене...
бабьо найкультурнішої столиці в черзі біля півного ларька стоїть - 3ам!
мусульмани жрали сало - тіко ихні вуха шевелилися!
промазав я тоді - німці нас здолали!
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20.11.2022 03:16 Ответить
Вот так делается лето .Теперь в оркостане буде Африка .Всё логично -вы нам свет рубите ,а мы вам газ .
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21.11.2022 09:03 Ответить
 
 