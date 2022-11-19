У Ленінградській області РФ пожежа внаслідок вибуху на газопроводі. ВIДЕО
У Ленінградській області РФ спалахнула пожежа внаслідок вибуху на газопроводі.
Про це повідомив губернатор регіону Олександр Дрозденко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА-Новости.
Дрозденко заявив, що пожежа виникла внаслідок вибуху на газопроводі між Бернгардівкою та Ковалевим.
Він запевняє, що загрози для населення немає.
Топ коментарі
+60 Mykola Trofimenko #544375
показати весь коментар19.11.2022 15:37 Відповісти Посилання
+41 Danilo Kosmina #241992
показати весь коментар19.11.2022 15:40 Відповісти Посилання
+41 Bob Fayn
показати весь коментар19.11.2022 15:42 Відповісти Посилання
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Да, каzапы?
Ты погляди-кось, оборзели сиволапые - чичас газ, а назавтра лепистричество им подавай в кажинную дяревню?..
Но тут шота пашло нє так: савєццкая власть була, елєктріфікация всєй страни - також (чи ніт?..), а каммунізм вийшов якийсь не такий, як хтів біснуватий дєдушко.
Чи то саме такий?..
Сергей Стерненко намекнул, что прилетело в одно из зданий, связанному с боеприпасами и личным составом оккупантов.
(і хто скаже, що ми не Європа? Та ми блть в аванґарді!
(пити каву хто навчив європейців?..)
не в тему - в сина ДР сьогодні - посміялись - салют мабудь)
Почти весь газ добывающийся в Ямало-Ненецком АО (89% от всего добываемого в России газа) проходит через один район, где среди бескрайней тундры и пойменных лесов речки Правая Хетта пересеклись 17 магистральных газопроводов высокого давления.
Местные жители из посёлка Пангоды называют его очень подходяще - "Крест".
Случилось это по злому умыслу, или по недоразумению, неизвестно, но жизнь 78% населения России находится в зависимости от участка площадью 500 на 500 метров.
Природная или техногенная катастрофа в одной географической точке РФ сразу же вызовет коллапс в электроэнергетике европейской части России (она на 80% зависит от природного газа), подорвет важнейшую статью валютного дохода и (если дело будет зимой) вызовет гибель от холода сотен тысяч людей, т.к. с остановкой тепловых электростанций прекратится и подача отопления в городах."
http://wikimapia.org/#lang=ru&lat=65.359466&lon=73.416996&z=13&m=b&show=/15146270 http://wikimapia.org/#lang=ru&lat=65.359466&lon=73.416996&z=13&m=b&show=/15146270
"Вы знаете, как уничтожить миллионы людей в РФ и привести ее к полному коллапсу, не используя ни единого ядерного заряда? В разгар зимних морозов вырубить газоснабжение Росфеда. Так, чтобы остановились электростанции в еврочасти РФ, где живет 78% населения. Если зима будет суровой (как, например, в 2005-2006 гг.), то холода и дезорганизация принесут смерть миллионам горожан.
Возможно ли такое? Да!
Ахиллесова пята современной РФ - это газопроводы, «пучком» идущие с Ямала - и ее подземные хранилища газа (ПХГ)."
http://delokrat.org/index.php?show_aux_page=191
- горіла сосна, палала...
крупный видно был баллон ))
https://www.youtube.com/watch?v=MtVHY0jEdZk
он открыл Америку, из нее завезли табак и научили его курить
только не обьяснили тупым оркам, где курить опасно
всі касаби-мудаки
(тільки хз, чи то від співчуття, чи від індички з міцнющою гірчицею...)
- Йєс, сер!
...І хто ж москалям дохтур?
Дєбіли, *** (с).
є підер, в ньому живуть алконавти-підори, - все.
та на *** я ваш підер вертів - мені кожну ніч Київ снився....
окно в Европу... https://youtu.be/1ugivNRYfjc окно в дерьмостан.
грію автомат, а він мене...
бабьо найкультурнішої столиці в черзі біля півного ларька стоїть - 3ам!
мусульмани жрали сало - тіко ихні вуха шевелилися!
промазав я тоді - німці нас здолали!