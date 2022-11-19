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У Ленінградській області РФ пожежа внаслідок вибуху на газопроводі. ВIДЕО

У Ленінградській області РФ спалахнула пожежа внаслідок вибуху на газопроводі.

Про це повідомив губернатор регіону Олександр Дрозденко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА-Новости.

Дрозденко заявив, що пожежа виникла внаслідок вибуху на газопроводі між Бернгардівкою та Ковалевим.

Він запевняє, що загрози для населення немає. 

Читайте: "Газпром" оголосив про повну зупинку "Північного потоку"

Автор: 

вибух (4517) газопровід (1550) росія (65994)


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Топ коментарі
+60

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19.11.2022 15:37 Відповісти
+41
..непроданый газ куда-то ж надо хйлу девать
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19.11.2022 15:40 Відповісти
+41
В Белгородской области РФ произошел «хлопок», пишет https://www.unian.net/russianworld/v-belgorodskoy-oblasti-proizoshla-bavovna-foto-12050532.html «Униан» . Как отмечают местные власти, произошел обстрел города Шебекино.
Сергей Стерненко намекнул, что прилетело в одно из зданий, связанному с боеприпасами и личным составом оккупантов.
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19.11.2022 15:42 Відповісти
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19.11.2022 15:37 Відповісти
Фсьо идёт по плану...
Да, каzапы?
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19.11.2022 15:38 Відповісти
та від ольгінскіх тролів вже недалеко у цей раз бахнуло
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19.11.2022 18:19 Відповісти
..непроданый газ куда-то ж надо хйлу девать
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19.11.2022 15:40 Відповісти
Как раз собрался то самое писать.
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19.11.2022 15:51 Відповісти
Ну в самом деле! Не народцу же его отдавать за бесценок
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19.11.2022 16:03 Відповісти
Ишшо чаво! Чтоб холопам да жисть малиной показалася? Пущай государю-батюшке афедрон лобызають за то, что высочайше дозволил валежник собирать!
Ты погляди-кось, оборзели сиволапые - чичас газ, а назавтра лепистричество им подавай в кажинную дяревню?..
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19.11.2022 19:03 Відповісти
Чомусь нагадався (не проти ночі буде пом'янутий!) незабутній дєдушко чЛєнін: каммунізм єсть савеццкая власть плюс елєктріфікация всєй страни...

Но тут шота пашло нє так: савєццкая власть була, елєктріфікация всєй страни - також (чи ніт?..), а каммунізм вийшов якийсь не такий, як хтів біснуватий дєдушко.
Чи то саме такий?..
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19.11.2022 19:17 Відповісти
Диверсифицировать в дрова.
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19.11.2022 16:37 Відповісти
Горіть в пеклі,кацапи.
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19.11.2022 15:40 Відповісти
Коли почав щось підривати, то мабуть важко зупинитись.
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19.11.2022 15:41 Відповісти
а шо с ****** , кацапы ?
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19.11.2022 15:41 Відповісти
В Белгородской области РФ произошел «хлопок», пишет https://www.unian.net/russianworld/v-belgorodskoy-oblasti-proizoshla-bavovna-foto-12050532.html «Униан» . Как отмечают местные власти, произошел обстрел города Шебекино.
Сергей Стерненко намекнул, что прилетело в одно из зданий, связанному с боеприпасами и личным составом оккупантов.
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19.11.2022 15:42 Відповісти
опять закурили
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19.11.2022 15:52 Відповісти
Накурила баба журавля.
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19.11.2022 18:54 Відповісти
"Повадився журавель до бабиних конопель..." © український наркоманський хіт, створений за сотні років до усіх отих психоделічних революцій, растаманів і лігалайзів

(і хто скаже, що ми не Європа? Та ми блть в аванґарді!
(пити каву хто навчив європейців?..)
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19.11.2022 21:45 Відповісти
Красівоє показують кацапи.
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19.11.2022 15:43 Відповісти
Люди їздять, пожарки суїтяться...
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19.11.2022 17:45 Відповісти
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19.11.2022 15:49 Відповісти
Херсонський єнот помстився
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19.11.2022 15:51 Відповісти
Це ще не помста єнота ,а лише пріквел. Наш єнот так дріб"язково не мститься.
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19.11.2022 22:03 Відповісти
Скунсик побежал в обратную сторону - це тонкий намек на обратку?
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19.11.2022 16:41 Відповісти
кацапы, жгите по полной!
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19.11.2022 15:51 Відповісти
На самом деле украинсцы могут сделать кацапам еще больший енергетический и финансовый коллапс. У кацапов территория огромная и охранять ее со всеми ж/дпутями, газо/нефтепроводами и мостами некому и нереально. Не зря же даже росийские експерты делали прогноз в случае наступления Китая, нужно только перебить пару мостов и железную дорогу посередине рашки. И заходи без проблем и сопротивления вырезай маленькие гарнизоны рашистов не боясь что к ним придет подкрепление.
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19.11.2022 15:53 Відповісти
на тому кордоні опудала вже 100500 років стоять..

не в тему - в сина ДР сьогодні - посміялись - салют мабудь)
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19.11.2022 16:03 Відповісти
"Ямальский крест. Место пересечения газопроводов

Почти весь газ добывающийся в Ямало-Ненецком АО (89% от всего добываемого в России газа) проходит через один район, где среди бескрайней тундры и пойменных лесов речки Правая Хетта пересеклись 17 магистральных газопроводов высокого давления.
Местные жители из посёлка Пангоды называют его очень подходяще - "Крест".
Случилось это по злому умыслу, или по недоразумению, неизвестно, но жизнь 78% населения России находится в зависимости от участка площадью 500 на 500 метров.
Природная или техногенная катастрофа в одной географической точке РФ сразу же вызовет коллапс в электроэнергетике европейской части России (она на 80% зависит от природного газа), подорвет важнейшую статью валютного дохода и (если дело будет зимой) вызовет гибель от холода сотен тысяч людей, т.к. с остановкой тепловых электростанций прекратится и подача отопления в городах."
http://wikimapia.org/#lang=ru&lat=65.359466&lon=73.416996&z=13&m=b&show=/15146270 http://wikimapia.org/#lang=ru&lat=65.359466&lon=73.416996&z=13&m=b&show=/15146270


"Вы знаете, как уничтожить миллионы людей в РФ и привести ее к полному коллапсу, не используя ни единого ядерного заряда? В разгар зимних морозов вырубить газоснабжение Росфеда. Так, чтобы остановились электростанции в еврочасти РФ, где живет 78% населения. Если зима будет суровой (как, например, в 2005-2006 гг.), то холода и дезорганизация принесут смерть миллионам горожан.
Возможно ли такое? Да!
Ахиллесова пята современной РФ - это газопроводы, «пучком» идущие с Ямала - и ее подземные хранилища газа (ПХГ)."
http://delokrat.org/index.php?show_aux_page=191
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19.11.2022 18:17 Відповісти
как странно, что до сих пор никто не позаботился)
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19.11.2022 22:08 Відповісти
- Горіла сосна палала,
- горіла сосна, палала...
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19.11.2022 15:54 Відповісти
там газопровод, а на сахалине баллон с газом вообще всю пятиэтажку обрушил. простая случайность )) "Число жертв обрушения дома из-за взрыва газа на Сахалине достигло девяти Не менее девяти человек погибли при обрушении пятиэтажного жилого дома на Сахалине. Согласно предварительной версии, причиной взрыва могла стать детонация баллона с газом"
крупный видно был баллон ))
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19.11.2022 15:56 Відповісти
щось нежалко
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19.11.2022 16:02 Відповісти
)) аналогично!
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19.11.2022 16:08 Відповісти
5-этажка, говорите, на Сахалине? От газового баллона....Там , по идее, все строится с учетом сейсмоопасной зоны. И обвалилось от газового баллона. Строители мамкины.
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19.11.2022 18:46 Відповісти
уже прояснили - только подьезд снесло. там ещё прикольнее то, шо дом вообще не газифицированный, а жители двое суток жаловались на запах газа. вот тут это тоже уже есть. если интересно по таймингу 06.57 хроники сверхдержавы )
https://www.youtube.com/watch?v=MtVHY0jEdZk
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19.11.2022 18:52 Відповісти
да и пихуй...............у свинособак газа до хрена пускай полыхает.......
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19.11.2022 15:57 Відповісти
во всем виноват Колумб
он открыл Америку, из нее завезли табак и научили его курить
только не обьяснили тупым оркам, где курить опасно
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19.11.2022 15:58 Відповісти
підгорають пердаки -
всі касаби-мудаки
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19.11.2022 16:00 Відповісти
Что ето что ето? Ето газ который не пустили в Европу. Труба же не резиновая вот ее и прорвало. Зато на улице будет тепло а значит зима будет теплой.
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19.11.2022 16:00 Відповісти
Щоб вони там всі вибухнули і згоріли,мерзота кацапська!
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19.11.2022 16:01 Відповісти
Як гарно палає !!! А москалі думають що то ми гахнули
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19.11.2022 16:04 Відповісти
То Бандера.
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19.11.2022 22:07 Відповісти
Ще б хто і на "дружбі" гарненько "курнув"
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19.11.2022 16:04 Відповісти
"Дружба" - це нафтопровід. Його цигаркою не підпалиш.
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19.11.2022 16:53 Відповісти
Мордор пучить від газів
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19.11.2022 16:06 Відповісти
Що згорить, те не згниє
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19.11.2022 16:08 Відповісти
З мови зняли .
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19.11.2022 18:08 Відповісти
Трагедия! Какая трагедия!
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19.11.2022 16:09 Відповісти
І не кажіть. Аж сльози течуть
(тільки хз, чи то від співчуття, чи від індички з міцнющою гірчицею...)
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19.11.2022 17:54 Відповісти
Ну хорошо же.
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19.11.2022 16:14 Відповісти
Ще рашкину энергетику треба прикурити
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19.11.2022 16:25 Відповісти
Це вона і є
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19.11.2022 16:30 Відповісти
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19.11.2022 16:29 Відповісти
Щоб на усій кацапії ніколи і не згасало !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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19.11.2022 16:32 Відповісти
Блин, зла не хватает !!! Куда тока смотрят зеленые, почему кацапам еще не предъявлен иск за огульное и беспрецедентное загрязнение навколишнього середовища?
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19.11.2022 16:36 Відповісти
ЗЫ... А мировое сообщество куда смотрит? Ожидает , шо Мальдивы, высотой над морем в один метр, окажутс под вод водой , из-за парникового эффекта?
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19.11.2022 16:39 Відповісти
а світова спільнота в цей час тихенько так: "горі-горі ясно, чтоби нє погасло..."
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19.11.2022 17:54 Відповісти
Напевно в моєї дв. сестри "газопровід " не витримав після звільнення Херсону
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19.11.2022 17:02 Відповісти
замість водопровід, газопровід краще використовувати водогін, газогін
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19.11.2022 17:04 Відповісти
То был хлопковый газ
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19.11.2022 17:10 Відповісти
Шкода. Моя ватна сестра з іншого боку підарбургу живе. Не побачить салют
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19.11.2022 17:16 Відповісти
- Капітан Єнот!
- Йєс, сер!

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19.11.2022 17:51 Відповісти
А я відразу казав: забрали москалі Єнота - най начуваються! Він свою справу добре знає!
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19.11.2022 18:05 Відповісти
Він свою справу добре знає!
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19.11.2022 18:48 Відповісти
Саме так!
...І хто ж москалям дохтур?
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19.11.2022 19:20 Відповісти
і взагалі, то кацапи наївно думають, ніби вони забрали Єнота. Насправді то була успішна інфільтрація агента у ворожу тилову інфраструктуру тепер їм пзда...
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21.11.2022 13:54 Відповісти
От власне! Пухнастий хитрун розрахував усе дуже точно - дурнуваті орки вирішили, буцім НАХАЛЯВУ вхопили живу іграшку...
Дєбіли, *** (с).
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21.11.2022 21:49 Відповісти
Чиста русский пейзаж!
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19.11.2022 18:34 Відповісти
Душевно так горить, по-домашньому😀
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19.11.2022 18:41 Відповісти
Труба не резиновая.
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19.11.2022 19:34 Відповісти
нема ніякого ленінграду чи там підербургу, хоча це вже ближче..
є підер, в ньому живуть алконавти-підори, - все.
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19.11.2022 23:44 Відповісти
2недопалка из ****** любят пурпурно-лиловых.
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20.11.2022 01:51 Відповісти
оставайся в нас, прапором будеш, і тобі в підері квартиру нададуть!
та на *** я ваш підер вертів - мені кожну ніч Київ снився....
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20.11.2022 01:59 Відповісти
************ пестня - окно в Европу... https://youtu.be/1ugivNRYfjc окно в дерьмостан.
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20.11.2022 02:56 Відповісти
https://youtu.be/kKKKpoEOZFI В Питере - пить
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20.11.2022 03:00 Відповісти
а там іншої і не може бути - лютий, завірюха в підері, трясуся в кузові якоїсь лоханки на стрельбіщо на побідіть 5й німецьки військовий корпус,,,
грію автомат, а він мене...
бабьо найкультурнішої столиці в черзі біля півного ларька стоїть - 3ам!
мусульмани жрали сало - тіко ихні вуха шевелилися!
промазав я тоді - німці нас здолали!
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20.11.2022 03:16 Відповісти
Вот так делается лето .Теперь в оркостане буде Африка .Всё логично -вы нам свет рубите ,а мы вам газ .
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21.11.2022 09:03 Відповісти
 
 