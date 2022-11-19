Обсудили на Ставке бои в Донецкой области, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом он сообщил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Только что провел очередное заседание Ставки. Основные вопросы – это фронт. Обеспечение наших военных, ситуация на конкретных участках передовой и то, что мы планируем, чтобы увеличить количество украинских флагов в городах на юге и востоке страны. Отдельно обсудили бои в Донецкой области. Были доклады. Делаем все, чтобы помочь нашим героям выдерживать российские атаки. Конечно, особое внимание уделили энергетике.

Готовим значительные международные события – уже в ближайшее время. Все, что нужно для нашей защиты, обеспечим. Всех, кого можно привлечь для поддержки нашего государства, привлекаем. Спасибо всем, кто работает для Украины! Спасибо всем, кто воюет за Украину!" - сказал Зеленский.

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