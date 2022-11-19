Обговорили на Ставці бої на Донеччині, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це він повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно провів чергове засідання Ставки. Основні питання – це фронт. Забезпечення наших військових, ситуація на конкретних ділянках передової і те, що ми плануємо, щоб збільшити кількість українських прапорів у містах на півдні та сході країни. Окремо обговорили бої на Донеччині. Були доповіді. Робимо все, щоб допомогти нашим героям витримувати російські атаки. Звичайно, окрему увагу приділили енергетиці.

Готуємо вагомі міжнародні події – уже найближчим часом. Усе, що потрібно для нашого захисту, забезпечимо. Усіх, кого можна залучити до підтримки нашої держави, залучаємо. Дякую всім, хто працює для України! Дякую всім, хто воює за Україну!", - сказав Зеленський.

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