РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5414 посетителей онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины Война
35 550 104

Оккупированный Севастополь атакуют дроны. Работает ПВО, - соцсети. ВИДЕО

Вечером 22 ноября в оккупированном Крыму, в частности в Балаклаве и Евпатории, слышны взрывы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут соцсети.

"Севастополь, атака БПЛА", – пишут местные Telegram-каналы.

Местные жители сообщают также о взрывах в Балаклаве и Евпатории.

Ждем официальную информацию.

Автор: 

Евпатория (101) Крым (26427) ПВО (2844)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+51
за ЕНОТА !!!!

показать весь комментарий
22.11.2022 18:56 Ответить
+51
- Це Севастополь?
- Д-да-а....
- "Камни с неба " замовляли?
- Н-нет....
- Не ****! Уплочено! Получите и распишитесь!
показать весь комментарий
22.11.2022 19:07 Ответить
+49
вони матом розмовляють і думають...
показать весь комментарий
22.11.2022 18:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
эх хвост чешуя.
показать весь комментарий
23.11.2022 01:13 Ответить
показать весь комментарий
24.11.2022 16:12 Ответить
эх яблочка куда ты катиться
показать весь комментарий
24.11.2022 16:28 Ответить
К чёрту в лапы попадёшь, Не воротишься.
показать весь комментарий
24.11.2022 16:32 Ответить
Страница 2 из 2
 
 