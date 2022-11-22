Оккупированный Севастополь атакуют дроны. Работает ПВО, - соцсети. ВИДЕО
Вечером 22 ноября в оккупированном Крыму, в частности в Балаклаве и Евпатории, слышны взрывы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут соцсети.
"Севастополь, атака БПЛА", – пишут местные Telegram-каналы.
Местные жители сообщают также о взрывах в Балаклаве и Евпатории.
Ждем официальную информацию.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
1 2
Жива1008ом альфа омега зеро #512243
показать весь комментарий23.11.2022 01:13 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Garry Dron #477536
показать весь комментарий24.11.2022 16:12 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Жива1008ом альфа омега зеро #512243
показать весь комментарий24.11.2022 16:28 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Жива1008ом альфа омега зеро #512243
показать весь комментарий24.11.2022 16:32 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Страница 2 из 2
1 2
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- Д-да-а....
- "Камни с неба " замовляли?
- Н-нет....
- Не ****! Уплочено! Получите и распишитесь!