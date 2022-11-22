Оккупированный Севастополь атакуют дроны. Работает ПВО, - соцсети. ВИДЕО

Вечером 22 ноября в оккупированном Крыму, в частности в Балаклаве и Евпатории, слышны взрывы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут соцсети.

"Севастополь, атака БПЛА", – пишут местные Telegram-каналы.

Местные жители сообщают также о взрывах в Балаклаве и Евпатории.

Ждем официальную информацию.