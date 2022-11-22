Окупований Севастополь атакують дрони. Працює ППО, - соцмережі. ВIДЕО

Ввечері 22 листопада в окупованому Криму, зокрема у Севастополі, Балаклаві та Євпаторії, чути вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть соцмережі.

"Севастополь атака БПЛА", - пишуть місцеві тг-канали.



Місцеві мешканці повідомляють також про вибухи у Балаклаві та під Євпаторією.



Чекаємо офіційну інформацію.