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Окупований Севастополь атакують дрони. Працює ППО, - соцмережі. ВIДЕО

Ввечері 22 листопада в окупованому Криму, зокрема у Севастополі, Балаклаві та Євпаторії, чути вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть соцмережі.

"Севастополь атака БПЛА", - пишуть місцеві тг-канали.

Місцеві мешканці повідомляють також про вибухи у Балаклаві та під Євпаторією.

Чекаємо офіційну інформацію.

Автор: 

Євпаторія (44) Крим (14192) ППО (3290) Севастополь (558)


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Топ коментарі
+51
за ЕНОТА !!!!

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22.11.2022 18:56 Відповісти
+51
- Це Севастополь?
- Д-да-а....
- "Камни с неба " замовляли?
- Н-нет....
- Не ****! Уплочено! Получите и распишитесь!
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22.11.2022 19:07 Відповісти
+49
вони матом розмовляють і думають...
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22.11.2022 18:46 Відповісти
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эх хвост чешуя.
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23.11.2022 01:13 Відповісти
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24.11.2022 16:12 Відповісти
эх яблочка куда ты катиться
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24.11.2022 16:28 Відповісти
К чёрту в лапы попадёшь, Не воротишься.
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24.11.2022 16:32 Відповісти
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