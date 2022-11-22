Окупований Севастополь атакують дрони. Працює ППО, - соцмережі. ВIДЕО
Ввечері 22 листопада в окупованому Криму, зокрема у Севастополі, Балаклаві та Євпаторії, чути вибухи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть соцмережі.
"Севастополь атака БПЛА", - пишуть місцеві тг-канали.
Місцеві мешканці повідомляють також про вибухи у Балаклаві та під Євпаторією.
Чекаємо офіційну інформацію.
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Жива1008ом альфа омега зеро #512243
показати весь коментар23.11.2022 01:13 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Garry Dron #477536
показати весь коментар24.11.2022 16:12 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Жива1008ом альфа омега зеро #512243
показати весь коментар24.11.2022 16:28 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Жива1008ом альфа омега зеро #512243
показати весь коментар24.11.2022 16:32 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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