Российские мобилизованные рассказывают, что в Макеевке попали под огонь своих. ВИДЕО
Новые подробности боя за деревню Макеевка, где группа русских солдат вероломно нарушила правила сдачи в плен.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В видеоролике мобилизованные рассказывают, как 80-я десантно-штурмовая бригада разгромила российский стрелковый батальон №1823.
Как указывает главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, это новые подробности боя за село Макеевка, где группа русских солдат вероломно нарушила правила сдачи в плен.
"Рассказывает Владимир Гурин и его товарищи из батальона №1823, сформированного в городе Серпухов Московской области. В Серпухове базируется 15-й гвардейский мотострелковый полк 2-й Таманской дивизии. Комбат - подполковник Тесля, позывной Точка.
7 ноября ночью батальон переброшен на окраины Макеевки. Солдаты утверждают, что попали под огонь не только подразделений ВСУ, но и своих войск. В ходе боев в Макеевке пропал без вести командир 2-й роты, заместитель командира по политической части, заместитель командира 4-го взвода 2-й роты. Российские солдаты утверждают, что комбат и другие командиры бросили их сразу после начала обстрелов.
Остатки батальона размещены в трехэтажном здании в селе Бараниковка Сватовского района Луганской области, в 10-15 км от фронта", - сообщает Бутусов.
Напомним, в сеть попали кадры того, как несколько россиян сдаются в плен воинам ВСУ. Однако один из оккупантов, делая вид, что сдается в плен, открыл огонь по воинам ВСУ. Все россияне были уничтожены. Оккупанты начали волну обвинений украинских военных в нарушении процедуры сдачи в плен.
Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина расследует видео, на котором, по утверждению кремлевских пропагандистов, якобы изображены расстрелянные российские оккупанты, якобы сдававшиеся в плен.
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вартість відеокасети та її пересилка буде коштом родичів "перекованих"😕
в рашці все має бути по "завєтам" адіка....
хорошее совецкое кино для кацапів
рекомендовано чмобикам 😕
валить хремлевских зверей ‼️
оркотня їбуча - двох слів не можуть внятно сказати )))
По нормативам пізнього совка час на полі боя для солдата був 5 хв., а для танка - 15 хв.
"паймите нас и прастите. нас не правильно поняли. всё у нас есть и с избытком, даже по две-три бутылки у каждого в жопы позасованы, вместо одной как по скрепам полагается, ......."
https://charter97.org/ru/news/2022/11/23/525414/
Вы давно на себя в зеркало смотрели ребята -октябрята? В белгородской области вас ждут заграждения и блок посты, в крыму то же, так что серпухов вам светит только во сне. Но сон вам тоже не светит, так как околеете.
Поэтому если хотите выжить записывайте обращение к ВСУ слезно, на коленях, ну вы знаете как это делается. Если быковать при сдаче не будете и принесете что то ценное, то есть вероятность что выживете некоторое время и возможно когда то обменяют.
Оскільки свіжих необстріляних натовпів, готових до вкидання на передову, на пітьмі ще чимало, то буде тривати робота з їх перемелювання, зокрема на цій ділянці фронту, а відтак, стрімких проривів Сил Оборони України тут найближчим часом чекати не слід.
Позивний ТОЧКА - вкусно и точка))))
Прибор положил на протухших бурят