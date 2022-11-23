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Новости Видео Война Мобилизация в РФ
18 222 44

Российские мобилизованные рассказывают, что в Макеевке попали под огонь своих. ВИДЕО

Новые подробности боя за деревню Макеевка, где группа русских солдат вероломно нарушила правила сдачи в плен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте также: Имитация сдачи в плен и открытие огня по ВСУ: начато производство по факту вероломства российских военных

В видеоролике мобилизованные рассказывают, как 80-я десантно-штурмовая бригада разгромила российский стрелковый батальон №1823.

Как  указывает главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, это новые подробности боя за село Макеевка, где группа русских солдат вероломно нарушила правила сдачи в плен.

"Рассказывает Владимир Гурин и его товарищи из батальона №1823, сформированного в городе Серпухов Московской области. В Серпухове базируется 15-й гвардейский мотострелковый полк 2-й Таманской дивизии. Комбат - подполковник Тесля, позывной Точка.

7 ноября ночью батальон переброшен на окраины Макеевки. Солдаты утверждают, что попали под огонь не только подразделений ВСУ, но и своих войск. В ходе боев в Макеевке пропал без вести командир 2-й роты, заместитель командира по политической части, заместитель командира 4-го взвода 2-й роты. Российские солдаты утверждают, что комбат и другие командиры бросили их сразу после начала обстрелов.

Остатки батальона размещены в трехэтажном здании в селе Бараниковка Сватовского района Луганской области, в 10-15 км от фронта", - сообщает Бутусов.

Напомним, в сеть попали кадры того, как несколько россиян сдаются в плен воинам ВСУ. Однако один из оккупантов, делая вид, что сдается в плен, открыл огонь по воинам ВСУ. Все россияне были уничтожены. Оккупанты начали волну обвинений украинских военных в нарушении процедуры сдачи в плен.

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина расследует видео, на котором, по утверждению кремлевских пропагандистов, якобы изображены расстрелянные российские оккупанты, якобы сдававшиеся в плен.

Автор: 

плен (2636) Подмосковье (59) мобилизация (2816)


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Топ комментарии
+34
Яке додому? ***** сказав в морг значить в морг! 😆
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23.11.2022 16:46 Ответить
+19
"Никто не хотел умирать" -
хорошее совецкое кино для кацапів

рекомендовано чмобикам 😕
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23.11.2022 16:51 Ответить
+14
А какие песни бравые пели... Комбат-батяня...

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23.11.2022 16:54 Ответить
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Яке додому? ***** сказав в морг значить в морг! 😆
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23.11.2022 16:46 Ответить
най буйло пришле до цих нєпаріотов "музикантів" з кувалдами!
вартість відеокасети та її пересилка буде коштом родичів "перекованих"😕

в рашці все має бути по "завєтам" адіка....
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23.11.2022 16:58 Ответить
Треба було дома сидіть, а раз приперся освобождать, значить будеш знищений
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23.11.2022 17:23 Ответить
"Нас патрєпала", "нахаділісь в пятіста мєтрах АТ врага"... Курви. Атци-героіни. "На висшєм уровнє" вони "рєшать" тепер будуть. На хвороби я то дивився? Як тепер це розвидіти...
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23.11.2022 16:46 Ответить
Щось їх сильно дохера залишилось для всього що вони тут наплели... Просто обісрались і з...бались, ото і все
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24.11.2022 15:26 Ответить
*"хороби", вибачте.
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23.11.2022 16:49 Ответить
"Никто не хотел умирать" -
хорошее совецкое кино для кацапів

рекомендовано чмобикам 😕
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23.11.2022 16:51 Ответить
Чмобики в заблуждении.... мамкины вояки....
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23.11.2022 16:53 Ответить
Що тут дивного типовий відступ російського лайна .Хто перший взнав той перший і втік, а ці лохі чикають підказки.Які вони тупі.
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23.11.2022 16:53 Ответить
А какие песни бравые пели... Комбат-батяня...

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23.11.2022 16:54 Ответить
бо "можем павтарить" може патякати лише повний імпотент, а нет мужчина, який знає що він не мальчик 😂
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23.11.2022 17:02 Ответить
В целофанових мішках їх ...
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23.11.2022 16:55 Ответить
Как Вам быть ?

валить хремлевских зверей ‼️
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23.11.2022 16:59 Ответить
Бараны просят, чтобы их пустили в расход правильно, "по людски".. Это полный П...
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23.11.2022 17:00 Ответить
Ти диви яке балакуче м'ясо.
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23.11.2022 17:00 Ответить
Блін - а класно в кацапів все продумано !!! Дебіли тупорилі !
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23.11.2022 17:02 Ответить
"мы нуждаемся в вас, как вы нуждаемся в их, как ынь нуждается в янь - мы ирои, памагите нам!"...
оркотня їбуча - двох слів не можуть внятно сказати )))
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23.11.2022 17:05 Ответить
Так для связки слов нужен мат, а они на видео стесняются
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23.11.2022 17:08 Ответить
людоеди з серпухосранська! 🤣🤣🤣
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23.11.2022 17:12 Ответить
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23.11.2022 17:18 Ответить
Справедливость обязательно восторжествует. Главное по пакетам чтоб было кому разложить.
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23.11.2022 17:07 Ответить
Часть надо собачкам оставить
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23.11.2022 17:09 Ответить
О , а підполковник Тесля - то ж наш агент ! Він би просто заводив тих чмобіків у наш полон - та й було б пречудовенько.
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23.11.2022 17:09 Ответить
Солдати одноразові - комплект : 2 руки, 2 ноги. Продаються без мозгов 🤣🤣
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23.11.2022 17:12 Ответить
Ви не помилились.
По нормативам пізнього совка час на полі боя для солдата був 5 хв., а для танка - 15 хв.
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23.11.2022 17:23 Ответить
дякую, Цензор, посміявся - а то вже забув коли таких дібілів бачів
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23.11.2022 17:19 Ответить
следующее виде будет
"паймите нас и прастите. нас не правильно поняли. всё у нас есть и с избытком, даже по две-три бутылки у каждого в жопы позасованы, вместо одной как по скрепам полагается, ......."
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23.11.2022 17:21 Ответить
не в тему,но Видеофакт: Лукашенко еле волочит ноги https://charter97.org/ru/news/2022/11/23/525414/comments/#comments
https://charter97.org/ru/news/2022/11/23/525414/
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23.11.2022 17:23 Ответить
Судя по US на борту - сдается американцам!
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24.11.2022 12:40 Ответить
Задним ходом паркуется в бульболет
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24.11.2022 12:41 Ответить
а десь за ними вже стоїть невеличке стадо хрюшок і віднетерпіння копитами прицокує...
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23.11.2022 17:30 Ответить
Мы - весёлые ребята, Мы - ребята-октябрята

Вы давно на себя в зеркало смотрели ребята -октябрята? В белгородской области вас ждут заграждения и блок посты, в крыму то же, так что серпухов вам светит только во сне. Но сон вам тоже не светит, так как околеете.

Поэтому если хотите выжить записывайте обращение к ВСУ слезно, на коленях, ну вы знаете как это делается. Если быковать при сдаче не будете и принесете что то ценное, то есть вероятность что выживете некоторое время и возможно когда то обменяют.
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23.11.2022 17:36 Ответить
Я не понял! Колорадские ленточки вам выдали? Выдали! Так что вам ещё надо?
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23.11.2022 17:37 Ответить
кацапи не люди...
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23.11.2022 17:51 Ответить
А нельзя им помочь и жахнуть по этому трехэтажному зданию в селе Бараниковка из арты? А, Бутусов?
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23.11.2022 19:42 Ответить
Т.Г.Шевченко*Кацапа звідусіль жени!Хай здохне в ямі при дорозі! Ти подаєш йому води,а він вже сере на порозі!
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23.11.2022 19:46 Ответить
*Умирать на войне русские научились хорошо, жаль что не научились так же хорошо жить" В. Пикуль.
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23.11.2022 19:47 Ответить
Н.Карамзин о русских *Их ложь исходит из их рабской сущности.Народ никогда не знавший и не говоривший правды-народ рабов духовных и физических.Убогие люди.*
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23.11.2022 19:49 Ответить
Поки що ви живі і здорові.
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23.11.2022 19:53 Ответить
Як повідомлялось раніше, для стримування наступу ЗСУ на Сватівському напрямку на третій оборонній лінії рашистів Сватове-Кремінна по річці Красна були ними ж підірвані всі мости, що унеможливило в подальшому проведення ворогом контратак українських позицій із залученням важкої техніки, а лише безперервними хвилями таких, як на відео, поспіхом сформованих груп мобіків.
Оскільки свіжих необстріляних натовпів, готових до вкидання на передову, на пітьмі ще чимало, то буде тривати робота з їх перемелювання, зокрема на цій ділянці фронту, а відтак, стрімких проривів Сил Оборони України тут найближчим часом чекати не слід.
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23.11.2022 19:57 Ответить
Комбат батяня.. Тесля!!! гени підполковника з українським прізвищем сказали йому- кидай чмобікив та уйобуй ..
Позивний ТОЧКА - вкусно и точка))))
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23.11.2022 20:05 Ответить
Комбат бухает, бухает комбат
Прибор положил на протухших бурят
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24.11.2022 12:43 Ответить
 
 