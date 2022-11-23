Российские мобилизованные рассказывают, что в Макеевке попали под огонь своих. ВИДЕО

Новые подробности боя за деревню Макеевка, где группа русских солдат вероломно нарушила правила сдачи в плен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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В видеоролике мобилизованные рассказывают, как 80-я десантно-штурмовая бригада разгромила российский стрелковый батальон №1823.

Как указывает главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, это новые подробности боя за село Макеевка, где группа русских солдат вероломно нарушила правила сдачи в плен.

"Рассказывает Владимир Гурин и его товарищи из батальона №1823, сформированного в городе Серпухов Московской области. В Серпухове базируется 15-й гвардейский мотострелковый полк 2-й Таманской дивизии. Комбат - подполковник Тесля, позывной Точка.

7 ноября ночью батальон переброшен на окраины Макеевки. Солдаты утверждают, что попали под огонь не только подразделений ВСУ, но и своих войск. В ходе боев в Макеевке пропал без вести командир 2-й роты, заместитель командира по политической части, заместитель командира 4-го взвода 2-й роты. Российские солдаты утверждают, что комбат и другие командиры бросили их сразу после начала обстрелов.

Остатки батальона размещены в трехэтажном здании в селе Бараниковка Сватовского района Луганской области, в 10-15 км от фронта", - сообщает Бутусов.

Напомним, в сеть попали кадры того, как несколько россиян сдаются в плен воинам ВСУ. Однако один из оккупантов, делая вид, что сдается в плен, открыл огонь по воинам ВСУ. Все россияне были уничтожены. Оккупанты начали волну обвинений украинских военных в нарушении процедуры сдачи в плен.

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина расследует видео, на котором, по утверждению кремлевских пропагандистов, якобы изображены расстрелянные российские оккупанты, якобы сдававшиеся в плен.