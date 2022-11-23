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Новини Відео Війна Мобілізація в РФ
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Російські мобілізовані розповідають, що в селі Макіївка потрапили під вогонь своїх. ВIДЕО

Нові подробиці бою за село Макіївка, де група російських солдатів віроломно порушила правила здачі в полон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мобілізовані росіяни поповнюють окупаційні підрозділи на території України, - ГУР

У відеоролику мобілізовані розповідають, як 80-та десантно-штурмова бригада розгромила російський стрілецький батальйон №1823.

Як вказує головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, це нові подробиці бою за село Макіївка, де група російських солдатів віроломно порушила правила здачі в полон.

"Розповідає Володимир Гурін та його товариші, з батальйону №1823, сформованого у місті Серпухов Московської області. У Серпухові базується 15-й гвардійський мотострілецький полк 2-ї Таманської дивізії. Комбат - підполковник Тесля, позивний Точка.

7 листопада вночі батальйон перекинутий на околиці Макіївки. Солдати стверджують, що потрапили під вогонь не лише підрозділів ЗСУ, а й своїх військ. У ході боїв у Макіївці зник безвісти командир 2-ї роти, заступник командира з політичної частини, заступник командира 4-го взводу 2-ї роти. Російські солдати стверджують, що комбат та інші командири кинули їх одразу після початку обстрілу.

Залишки батальйону розміщені у триповерховій будівлі у селі Бараниківка Сватівського району Луганської області, за 10-15 км від фронту", - повідомляє Бутусов.

Також читайте: Імітація здачі у полон та відкриття вогню по ЗСУ: розпочато провадження за фактом віроломства російських військових

Нагадаємо, у мережу потрапили кадри того, як декілька росіян здаються у полон воїнам ЗСУ. Проте, один з окупантів, вдаючи, що здається у полон, відкрив вогонь по воїнах ЗСУ. Всі росіяни були знищені. Окупанти почали хвилю звинувачень українських військових у порушенні процедури здачі в полон.

Віцепрем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна розслідує відео, на якому, за твердженням кремлівських пропагандистів, нібито зображено розстріляних російських окупантів, які нібито здавалися в полон.

Автор: 

Макіївка (110) полон (1590) Підмосков’я (43) мобілізація (3123) полонені (2306)


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Топ коментарі
+34
Яке додому? ***** сказав в морг значить в морг! 😆
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23.11.2022 16:46 Відповісти
+19
"Никто не хотел умирать" -
хорошее совецкое кино для кацапів

рекомендовано чмобикам 😕
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23.11.2022 16:51 Відповісти
+14
А какие песни бравые пели... Комбат-батяня...

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23.11.2022 16:54 Відповісти
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Яке додому? ***** сказав в морг значить в морг! 😆
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23.11.2022 16:46 Відповісти
най буйло пришле до цих нєпаріотов "музикантів" з кувалдами!
вартість відеокасети та її пересилка буде коштом родичів "перекованих"😕

в рашці все має бути по "завєтам" адіка....
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23.11.2022 16:58 Відповісти
Треба було дома сидіть, а раз приперся освобождать, значить будеш знищений
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23.11.2022 17:23 Відповісти
"Нас патрєпала", "нахаділісь в пятіста мєтрах АТ врага"... Курви. Атци-героіни. "На висшєм уровнє" вони "рєшать" тепер будуть. На хвороби я то дивився? Як тепер це розвидіти...
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23.11.2022 16:46 Відповісти
Щось їх сильно дохера залишилось для всього що вони тут наплели... Просто обісрались і з...бались, ото і все
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24.11.2022 15:26 Відповісти
*"хороби", вибачте.
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23.11.2022 16:49 Відповісти
"Никто не хотел умирать" -
хорошее совецкое кино для кацапів

рекомендовано чмобикам 😕
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23.11.2022 16:51 Відповісти
Чмобики в заблуждении.... мамкины вояки....
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23.11.2022 16:53 Відповісти
Що тут дивного типовий відступ російського лайна .Хто перший взнав той перший і втік, а ці лохі чикають підказки.Які вони тупі.
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23.11.2022 16:53 Відповісти
А какие песни бравые пели... Комбат-батяня...

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23.11.2022 16:54 Відповісти
бо "можем павтарить" може патякати лише повний імпотент, а нет мужчина, який знає що він не мальчик 😂
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23.11.2022 17:02 Відповісти
В целофанових мішках їх ...
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23.11.2022 16:55 Відповісти
Как Вам быть ?

валить хремлевских зверей ‼️
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23.11.2022 16:59 Відповісти
Бараны просят, чтобы их пустили в расход правильно, "по людски".. Это полный П...
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23.11.2022 17:00 Відповісти
Ти диви яке балакуче м'ясо.
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23.11.2022 17:00 Відповісти
Блін - а класно в кацапів все продумано !!! Дебіли тупорилі !
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23.11.2022 17:02 Відповісти
"мы нуждаемся в вас, как вы нуждаемся в их, как ынь нуждается в янь - мы ирои, памагите нам!"...
оркотня їбуча - двох слів не можуть внятно сказати )))
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23.11.2022 17:05 Відповісти
Так для связки слов нужен мат, а они на видео стесняются
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23.11.2022 17:08 Відповісти
людоеди з серпухосранська! 🤣🤣🤣
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23.11.2022 17:12 Відповісти
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23.11.2022 17:18 Відповісти
Справедливость обязательно восторжествует. Главное по пакетам чтоб было кому разложить.
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23.11.2022 17:07 Відповісти
Часть надо собачкам оставить
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23.11.2022 17:09 Відповісти
О , а підполковник Тесля - то ж наш агент ! Він би просто заводив тих чмобіків у наш полон - та й було б пречудовенько.
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23.11.2022 17:09 Відповісти
Солдати одноразові - комплект : 2 руки, 2 ноги. Продаються без мозгов 🤣🤣
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23.11.2022 17:12 Відповісти
Ви не помилились.
По нормативам пізнього совка час на полі боя для солдата був 5 хв., а для танка - 15 хв.
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23.11.2022 17:23 Відповісти
дякую, Цензор, посміявся - а то вже забув коли таких дібілів бачів
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23.11.2022 17:19 Відповісти
следующее виде будет
"паймите нас и прастите. нас не правильно поняли. всё у нас есть и с избытком, даже по две-три бутылки у каждого в жопы позасованы, вместо одной как по скрепам полагается, ......."
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23.11.2022 17:21 Відповісти
не в тему,но Видеофакт: Лукашенко еле волочит ноги https://charter97.org/ru/news/2022/11/23/525414/comments/#comments
https://charter97.org/ru/news/2022/11/23/525414/
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23.11.2022 17:23 Відповісти
Судя по US на борту - сдается американцам!
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24.11.2022 12:40 Відповісти
Задним ходом паркуется в бульболет
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24.11.2022 12:41 Відповісти
а десь за ними вже стоїть невеличке стадо хрюшок і віднетерпіння копитами прицокує...
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23.11.2022 17:30 Відповісти
Мы - весёлые ребята, Мы - ребята-октябрята

Вы давно на себя в зеркало смотрели ребята -октябрята? В белгородской области вас ждут заграждения и блок посты, в крыму то же, так что серпухов вам светит только во сне. Но сон вам тоже не светит, так как околеете.

Поэтому если хотите выжить записывайте обращение к ВСУ слезно, на коленях, ну вы знаете как это делается. Если быковать при сдаче не будете и принесете что то ценное, то есть вероятность что выживете некоторое время и возможно когда то обменяют.
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23.11.2022 17:36 Відповісти
Я не понял! Колорадские ленточки вам выдали? Выдали! Так что вам ещё надо?
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23.11.2022 17:37 Відповісти
кацапи не люди...
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23.11.2022 17:51 Відповісти
А нельзя им помочь и жахнуть по этому трехэтажному зданию в селе Бараниковка из арты? А, Бутусов?
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23.11.2022 19:42 Відповісти
Т.Г.Шевченко*Кацапа звідусіль жени!Хай здохне в ямі при дорозі! Ти подаєш йому води,а він вже сере на порозі!
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23.11.2022 19:46 Відповісти
*Умирать на войне русские научились хорошо, жаль что не научились так же хорошо жить" В. Пикуль.
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23.11.2022 19:47 Відповісти
Н.Карамзин о русских *Их ложь исходит из их рабской сущности.Народ никогда не знавший и не говоривший правды-народ рабов духовных и физических.Убогие люди.*
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23.11.2022 19:49 Відповісти
Поки що ви живі і здорові.
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23.11.2022 19:53 Відповісти
Як повідомлялось раніше, для стримування наступу ЗСУ на Сватівському напрямку на третій оборонній лінії рашистів Сватове-Кремінна по річці Красна були ними ж підірвані всі мости, що унеможливило в подальшому проведення ворогом контратак українських позицій із залученням важкої техніки, а лише безперервними хвилями таких, як на відео, поспіхом сформованих груп мобіків.
Оскільки свіжих необстріляних натовпів, готових до вкидання на передову, на пітьмі ще чимало, то буде тривати робота з їх перемелювання, зокрема на цій ділянці фронту, а відтак, стрімких проривів Сил Оборони України тут найближчим часом чекати не слід.
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23.11.2022 19:57 Відповісти
Комбат батяня.. Тесля!!! гени підполковника з українським прізвищем сказали йому- кидай чмобікив та уйобуй ..
Позивний ТОЧКА - вкусно и точка))))
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23.11.2022 20:05 Відповісти
Комбат бухает, бухает комбат
Прибор положил на протухших бурят
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24.11.2022 12:43 Відповісти
 
 