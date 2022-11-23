Російські мобілізовані розповідають, що в селі Макіївка потрапили під вогонь своїх. ВIДЕО

Нові подробиці бою за село Макіївка, де група російських солдатів віроломно порушила правила здачі в полон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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У відеоролику мобілізовані розповідають, як 80-та десантно-штурмова бригада розгромила російський стрілецький батальйон №1823.

Як вказує головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, це нові подробиці бою за село Макіївка, де група російських солдатів віроломно порушила правила здачі в полон.

"Розповідає Володимир Гурін та його товариші, з батальйону №1823, сформованого у місті Серпухов Московської області. У Серпухові базується 15-й гвардійський мотострілецький полк 2-ї Таманської дивізії. Комбат - підполковник Тесля, позивний Точка.

7 листопада вночі батальйон перекинутий на околиці Макіївки. Солдати стверджують, що потрапили під вогонь не лише підрозділів ЗСУ, а й своїх військ. У ході боїв у Макіївці зник безвісти командир 2-ї роти, заступник командира з політичної частини, заступник командира 4-го взводу 2-ї роти. Російські солдати стверджують, що комбат та інші командири кинули їх одразу після початку обстрілу.

Залишки батальйону розміщені у триповерховій будівлі у селі Бараниківка Сватівського району Луганської області, за 10-15 км від фронту", - повідомляє Бутусов.

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Нагадаємо, у мережу потрапили кадри того, як декілька росіян здаються у полон воїнам ЗСУ. Проте, один з окупантів, вдаючи, що здається у полон, відкрив вогонь по воїнах ЗСУ. Всі росіяни були знищені. Окупанти почали хвилю звинувачень українських військових у порушенні процедури здачі в полон.

Віцепрем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна розслідує відео, на якому, за твердженням кремлівських пропагандистів, нібито зображено розстріляних російських окупантів, які нібито здавалися в полон.