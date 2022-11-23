Російські мобілізовані розповідають, що в селі Макіївка потрапили під вогонь своїх. ВIДЕО
Нові подробиці бою за село Макіївка, де група російських солдатів віроломно порушила правила здачі в полон.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
У відеоролику мобілізовані розповідають, як 80-та десантно-штурмова бригада розгромила російський стрілецький батальйон №1823.
Як вказує головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, це нові подробиці бою за село Макіївка, де група російських солдатів віроломно порушила правила здачі в полон.
"Розповідає Володимир Гурін та його товариші, з батальйону №1823, сформованого у місті Серпухов Московської області. У Серпухові базується 15-й гвардійський мотострілецький полк 2-ї Таманської дивізії. Комбат - підполковник Тесля, позивний Точка.
7 листопада вночі батальйон перекинутий на околиці Макіївки. Солдати стверджують, що потрапили під вогонь не лише підрозділів ЗСУ, а й своїх військ. У ході боїв у Макіївці зник безвісти командир 2-ї роти, заступник командира з політичної частини, заступник командира 4-го взводу 2-ї роти. Російські солдати стверджують, що комбат та інші командири кинули їх одразу після початку обстрілу.
Залишки батальйону розміщені у триповерховій будівлі у селі Бараниківка Сватівського району Луганської області, за 10-15 км від фронту", - повідомляє Бутусов.
Нагадаємо, у мережу потрапили кадри того, як декілька росіян здаються у полон воїнам ЗСУ. Проте, один з окупантів, вдаючи, що здається у полон, відкрив вогонь по воїнах ЗСУ. Всі росіяни були знищені. Окупанти почали хвилю звинувачень українських військових у порушенні процедури здачі в полон.
Віцепрем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна розслідує відео, на якому, за твердженням кремлівських пропагандистів, нібито зображено розстріляних російських окупантів, які нібито здавалися в полон.
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вартість відеокасети та її пересилка буде коштом родичів "перекованих"😕
в рашці все має бути по "завєтам" адіка....
хорошее совецкое кино для кацапів
рекомендовано чмобикам 😕
валить хремлевских зверей ‼️
оркотня їбуча - двох слів не можуть внятно сказати )))
По нормативам пізнього совка час на полі боя для солдата був 5 хв., а для танка - 15 хв.
"паймите нас и прастите. нас не правильно поняли. всё у нас есть и с избытком, даже по две-три бутылки у каждого в жопы позасованы, вместо одной как по скрепам полагается, ......."
https://charter97.org/ru/news/2022/11/23/525414/
Вы давно на себя в зеркало смотрели ребята -октябрята? В белгородской области вас ждут заграждения и блок посты, в крыму то же, так что серпухов вам светит только во сне. Но сон вам тоже не светит, так как околеете.
Поэтому если хотите выжить записывайте обращение к ВСУ слезно, на коленях, ну вы знаете как это делается. Если быковать при сдаче не будете и принесете что то ценное, то есть вероятность что выживете некоторое время и возможно когда то обменяют.
Оскільки свіжих необстріляних натовпів, готових до вкидання на передову, на пітьмі ще чимало, то буде тривати робота з їх перемелювання, зокрема на цій ділянці фронту, а відтак, стрімких проривів Сил Оборони України тут найближчим часом чекати не слід.
Позивний ТОЧКА - вкусно и точка))))
Прибор положил на протухших бурят