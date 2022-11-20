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Україна розслідуватиме відео з ліквідованими окупантами, - Стефанішина

ольга,стефанішина

Україна розслідує відео, на якому, за твердженням кремлівських пропагандистів, нібито зображено розстріляних російських окупантів, які нібито здавалися в полон.

Віце-прем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в коментарі The Associated Press зазначила, що "дуже малоймовірно", що короткі відредаговані фрагменти відображають те, що стверджує Москва, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Звичайно, українська влада розслідує це відео", - сказала Стефанишина.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ поширила "вкид" про "розстріл" полонених окупантів для уникнення відповідальності. Фіктивна здача в полон є воєнним злочином, - Лубінець

Стефанишина зазначила, що українські сили "абсолютно не зацікавлені в чиїйсь "страті" і отримали прямий наказ взяти "якомога більше військовополонених", щоб їх можна було обміняти на українських військових.

"Кожен потенційний страчений російський солдат – це якийсь українець, якого не можна обміняти, тож дух і логіка тут відсутні", – сказала вона.

Відповідаючи на запитання, чи дозволить Україна провести міжнародне розслідування, Стефанішина сказала: "Побачимо. Жодних проблем із цим немає".

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні закликала до подальшого розслідування.

"Моніторингова місія знає про це відео і вивчає його... Ми повторюємо наш заклик до того, щоб усі подібні звинувачення були належно та швидко розслідувані відповідними органами влади", - ідеться в заяві, що надійшла до The Associated Press.

Автор: 

розслідування (2279) полонені (2296) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (363)


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Топ коментарі
+70
хватит... чем больше оправданий - тем больше сомнений...
где расследование по спаленным нашим военнопленным в Еленовке????
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20.11.2022 18:05 Відповісти
+52
А что там расследовать? Рашисты имитировали сдачу в плен, напали на украинских военных, в результате чего украинский военный был ранен. Естественно рашисты были ликвидированы...
В чем суть расследования???
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20.11.2022 18:06 Відповісти
+37
А Стефанишина не хочет расследовать например убийства украинских детей российскими окупантами? или изнасилования украинских женщин? Стефанишину я так понял эти вопросы неволнуют? Кого интересует что этих российских свинособак застрелили? их в Украину никто не приглашал... Хотя возможно Стефанишина их ждала судя по ее реакции...
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20.11.2022 18:06 Відповісти
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У вас оправдания такие же тупые, как у москалей. Свое нападение на Украину они умудряются пытаться оправдать войной США во Вьетнаме и Югославии. Но военные преступления всегда остаются военными преступлениями. Даже если их совершает жертва агрессора...
Теперь по видео. Там нет военного преступления, так как орки только первыми открыли огонь, а значит сдача в плен была имитацией. Но теперь это нужно доказывать, а если бы не было видео, то и проблем бы не было. Естественно, можно бы было забить на международную реакцию, но проблема в том, что без международной помощи мы и месяца не протянем.
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20.11.2022 19:32 Відповісти
Если ты слаб-тобой понукают,если сильный и независимый- тебе в рот заглядывают.Так вот-Украина-не второй вариант.Отсюда все наши оправдания на ровном месте.Даже если мы правы 100%.
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20.11.2022 18:49 Відповісти
Естественно, не отдай Украина свой третий в мире ядерный потенциал, не отдай Украина сотни ракет средней дальности (2500 км, если что), не сверни Украина ракетную программу и не воруй украинские политики всё бабло вместо направления его на нужды Украины - нам было бы по барабану, кто и что думает про нас, да на нас и не напал бы никто и никогда.

Но надо жить в сегодняшнем дне, а не в мечтах о прошлом. И раз победа Украины без помощи от НАТО вооружениями невозможна, то нужно сначала думать, а потом снова думать, и только потом делать. А если хочется переговоров о собственной капитуляции - можно не думать и делать, что попало.
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20.11.2022 18:56 Відповісти
стефанишина про себе не хоче розказати як там справа по взятці та кришування взяточника
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20.11.2022 18:35 Відповісти
Они ещё не имели статуса военнопленных. А значит являются военнослужащими эрэфии. Можно сказать просто и всё. придурковатое сборище недоумков
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20.11.2022 18:39 Відповісти
Хотел написать пост....нет слов....суки....
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20.11.2022 18:40 Відповісти
Навіщо?
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20.11.2022 18:41 Відповісти
"За повідомленням Офісу Генерального прокурора України, станом на 27 травня було зареєстровано 20877 злочинів проти України, у тому числі 14193 злочинів агресії та воєнних злочинів і 6684 злочинів проти національної безпеки..."

Ці злочини міссія ООН вже розслідувала?
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20.11.2022 18:42 Відповісти
Может уже хватит идти на поводу кремлевских нацистов и оправдываться перед ники. В данном случае рашисты застрелили нашего солдата который брал их в плен. Вы бы лучше требовали расследований убийств совершенных рашистами наших пленных в том числе в Оленовке.
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20.11.2022 18:43 Відповісти
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20.11.2022 18:44 Відповісти
Предлагаю написать этой сучке Стефанишиной в фейсбук - пусть узнает мнение народа:https://www.facebook.com/olga.stefanishina/
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20.11.2022 18:47 Відповісти
Довбні у владі скоро самі себе посадять. Може і захищати батьківщину заборонено?
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20.11.2022 18:47 Відповісти
Фактично,урядовці Зєлєнского погодились працювати на кацапів.
Втім,як і до цього випадку...
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20.11.2022 18:51 Відповісти
А Стефанишина не хочет рассказать что в етом инциденте рашисты которые якобы здавались в плен убили одного а одного ранили наших солдат? Почему все присмыкаются только перед орками? Даже если бы их застрелили то рашисты не подпадают под Женевскую Конвенцию. Я уже не говорю что им запрещено сдаваться в плен.
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20.11.2022 18:51 Відповісти
А где доказательства, что это видео не фейк? То была постановка и все. ЭТО НЕ МЫ!
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20.11.2022 18:58 Відповісти
а почему мы должны вобще оправдыватся? На нашу страну напали - отобрали 20% територии.. убили десятки, если не сотни тысяч населения... разрушили экономику и энергетическую инфраструктуру... убили и изнасиловали тысячи женщин и детей - и мы щас должны расследовать смерть десятка рашистких свинособак? По моему кто-то в этой зеленой власти окончательно ********!
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20.11.2022 19:05 Відповісти
про насилие вы зря, оп извинилось.
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20.11.2022 19:15 Відповісти
Экс-омбудсмен Людмила Денисова выдумывала жуткие истории об изнасиловании российскими военными детей, что и стало причиной ее увольнения, сообщает https://www.pravda.com.ua/articles/2022/06/27/7354838/ Украинская правда .

Журналисты выяснили, что в марте Людмила Денисова при поддержке ЮНИСЕФ запустила дополнительную к существующей на тот момент горячую линию психологической поддержки. Этой линией занималась психолог Александра Квитко, которая является дочерью Денисовой.

Заявлялось, что на линии работают пять профессиональных психологов, а за первые две недели за помощью обратились уже 400 человек, которые в основном рассказывали именно о половых преступлениях. Однако не было известно, как фиксируются эти звонки, кем являются психологи, работающие с обращениями, и так дальше

Квитко утверждала, что за полтора месяца ее горячая линия приняла около 1040 звонков, из которых 450 касались изнасилования детей
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20.11.2022 19:57 Відповісти
Так где извинения ОП? Козломордый, ты внимательно прочитал статью??? "Цей матеріал не ставить під сумнів те, що росіяни вчиняють в Україні згвалтування."
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20.11.2022 20:24 Відповісти
Протрезвись
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20.11.2022 20:55 Відповісти
Это все что ты смог придумать?) Ты процитировал РАША пропагандонов, которые извратили статью из УП, соврал про извинения от ОП, а теперь мне что то предьявляешь?)))
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20.11.2022 21:04 Відповісти
https://korrespondent.net/ukraine/4489280-smy-uznaly-za-chto-uvolyly-ombudsmena-denysovu начальный текст, насколько помню, корр отобрали у курченко. рашистким каналом сейчас не назвал бы
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20.11.2022 21:11 Відповісти
Это я написал??? "про насилие вы зря, оп извинилось"???
Мне пох какой долбоеп что и где написал, если он соврал и одновременно сработал на раша пропаганду... В том числе и ты... Ты до сих пор не понял этого? Ты начал ОТРИЦАТЬ насилие, ссылаясь на какие то статейки, если лично знаю семьи на Херсонщине, которые пострадали от этого... И я любому питорасу пасть разорву, который посмеет отмазывать рашистких мразей...
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20.11.2022 23:02 Відповісти
пойди ермаку расскажи какого хрена Денисову уволили
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21.11.2022 00:47 Відповісти
Читай, мерзость, это из твоей ссылки....

"Було 9 березня. Російські війська https://www.pravda.com.ua/articles/2022/04/9/7338269/ окупували частину Київщини.

Ввечері російський військовий Михайло Романов з іншими армійцями застрелили цивільного господаря хати в Броварському районі. А тоді взялися ґвалтувати його 33-річну дружину. Протягом півтори години п'яні військові кілька разів повертались до жертви.

Пізніше, вже втікши з окупації, вона наважилась https://life.pravda.com.ua/society/2022/03/30/248040/ поговорити з журналістами . Розповіла, що, поки сама терпіла знущання росіян, її 4-річний син ховався у котельні. І згадала, як вбитого чоловіка загарбники назвали нацистом."
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20.11.2022 20:26 Відповісти
Тварина, читай еще из ТВОЕЙ же ссылки... Это уже про ДЕТЕЙ... "Наразі, крім Романова, встановлені ще 2 підозрюваних в інших епізодах росіян. Один, за даними слідства, https://www.pravda.com.ua/news/2022/05/17/7346715/ ґвалтував жінку на Київщині . А другий тривалий час погрозами примушував до статевого контакту неповнолітню на Чернігівщині."
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20.11.2022 20:30 Відповісти
Зебобіки зовсім подуріли! Після того, що кацапи творять в Україні ви ще й виправдовуються! Ганьба!!!
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20.11.2022 19:18 Відповісти
ПРОШУ ПОШИРЮВАТИ ‼️‼️‼️

https://www.facebook.com/JohnSmit4enko?__tn__=-UC*F Джон Сміт

https://www.facebook.com/JohnSmit4enko/posts/pfbid024sG2dVz57CW5H6ZRpLBLiXqJetmiUyqahHoPLZbYDJJL5ynjC4CnLVz3cXdrYc2Tl?__tn__=%2CO*F 12 ноябрь в 01:01 ·

Хочу нагадати, що країна-терорист викрала сотні наших дітей.
Цей мордор має бути знищений.

Для мордору як і не було останніх 700 років. Просто часи ординських набігів, викрадення дітей у матерів і передача в рабство. Якийсь сюр, що став реальністю, коли дітей лякали бабаєм, який прийде і вкраде їх від матері.

І так, весь цей бізнес на дітях це зовсім не те, чим здається ззовні. Педофіл путін і країну їхню зробив подібною собі, де кожна істота його штибу, маючи гроші, може спокійно пріобрєсті собі сирітку. Просто страшно уявити, в яке жахіття може потрапити наша дитина, яка по всім документам не існує, її ніхто не буде шукати.

Маємо прикласти всіх зусиль, розгромити російську нечисть на полі бою і змусити повернути наших дітей. Без справжньої перемоги всі ці переговори, до яких нас закликають ззовні, це просто дозволити злу поживитися нашими дітьми.
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20.11.2022 19:28 Відповісти
Одеська юристка Стєфанішина (в дівоцтві Кравєц) дійсно така ж ТП як і мєндєль. Що розслідувати!!? І з якого дива?
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20.11.2022 19:31 Відповісти
Погано , коли у политику йдуть люди с комплексами менщевартости - тоді вони все здадуть і ще дякую скажуть ідучі на розстріл ‼️‼️‼️

Раді потрібни бійці, а не плакальшиці
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20.11.2022 19:34 Відповісти
Вона не в Раді, а в політраді "Слуги народу". Там саме такі - свої флюгери...
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20.11.2022 19:36 Відповісти
ок.

Перечень совместных межправительственных комиссий по вопросам сотрудничества, главой Украинской части которых является Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины:
Комиссия по сотрудничеству между Правительством Украины и Правительством Словацкой Республики
Украинско-германская группа высокого уровня по экономическому сотрудничеству
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20.11.2022 19:42 Відповісти
Якщо додати що вона ще й в РНБО сидить то дійсно стає "стрьомно"...
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20.11.2022 23:42 Відповісти
Вся ця ситуація давно прописана,кацапів ліквідували під час бою,те що вони були без зброї нічого не значить,підрозділ повністю у полон не здався,тому був боєздатний та чинив опір,було прийнято рішення про ліквідацію терористів,на цьому все,Слава ЗСУ!
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20.11.2022 19:33 Відповісти
скільки вже можна звертати увагу на брехню москалів,

комарів з біолабораторій не розслідували, а бред медведа про сатаністів і диявола тоже може розслідувати
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20.11.2022 19:55 Відповісти
Трясьця, це такий мерзенний і ниций ляпас укараїнцям, а особливо воїнам. Це треба, щоб вистачило нахабства випустити "оце" до трибуни з такою заявою. А у неї язик повернувя це лайно прочитати. Яка підлість, цинізм, ганьба ... ганьбисько
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20.11.2022 19:56 Відповісти
Шмара проросійська, краще розслідуй згвалтування дітей рашистськими потворами.
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20.11.2022 20:35 Відповісти
Хлопці на фронті - ніяких відео - ви ще не зрозуміли хто у вас верховний - це ж кремлівский малорос-гопнік.
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20.11.2022 20:44 Відповісти
Попробуйте зачепіть хлопців, це буде ваш кінець, гниди.
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20.11.2022 20:56 Відповісти
ви навіть не можете визначити чи був за кермом пан Трухін чи ні, розслідувачі чортові.
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20.11.2022 21:14 Відповісти
За убивство Українців, рашистами *****, в Україні з 2014 року, в Ізоляції, в Оленівці …. в оцього юного творіння з КМУ, язик не повернувся нічого заговорити??? Хто ж вас таких недолугих підбирає в Будинок Уряду???
Ви, чиїх будете??? Перевертні…зкацаплені!! Навідь, безумна таке не зробила ….
Чи може, їй хтось дав команду, отак ротом озвучити, убогим написане ??!!
Мабуть, знайшли ту, що погодилася себе так низько зкопроментувати!!!
Вона молода, тому і буде з цим клеймом жити, убога!!!
Чому ми не в НАТО ……
‼️⚔️🇺🇦❤️😡🤔😠🇩🇪🇱🇹🇮🇩🇺🇸🇯🇵🇬🇧🇳🇴🇪🇺🇸🇪🇨🇿🇪🇪🇹🇷🇦🇿🇫🇮🇺🇦🤯‼️⚔️🇺🇦❤️
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20.11.2022 22:34 Відповісти
Вы хотите в союз с Сомали, или в НАТО, хотите получать от Запада помощь, значит должны понимать, что там есть правила ведения войны, обращения с пленными, общественное мнение, она на госслужбе, и отвечает как там положено в случае таких обвиненений.
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21.11.2022 08:48 Відповісти
Как там говорятс: нету тела - нету дела. А видео? Просто пошутили. Но вообще-то рекомендую такую ***** не выкладывать - хлопот не оберёшься. Замочили и забыли.
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20.11.2022 23:19 Відповісти
БУБОЧКА ХОЧЄТ НА ДРУГИЙ СТРОК , В И Ж НЕ ПРОТИ ?
До речі, як що війна на той час не закінчиться, то мєтода в нього проста -
домовитись щоб не стріляли і тихо провести вибори 2024.
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21.11.2022 01:10 Відповісти
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