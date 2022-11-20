Україна розслідуватиме відео з ліквідованими окупантами, - Стефанішина

Україна розслідує відео, на якому, за твердженням кремлівських пропагандистів, нібито зображено розстріляних російських окупантів, які нібито здавалися в полон.

Віце-прем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в коментарі The Associated Press зазначила, що "дуже малоймовірно", що короткі відредаговані фрагменти відображають те, що стверджує Москва, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Звичайно, українська влада розслідує це відео", - сказала Стефанишина.

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Стефанишина зазначила, що українські сили "абсолютно не зацікавлені в чиїйсь "страті" і отримали прямий наказ взяти "якомога більше військовополонених", щоб їх можна було обміняти на українських військових.

"Кожен потенційний страчений російський солдат – це якийсь українець, якого не можна обміняти, тож дух і логіка тут відсутні", – сказала вона.

Відповідаючи на запитання, чи дозволить Україна провести міжнародне розслідування, Стефанішина сказала: "Побачимо. Жодних проблем із цим немає".

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні закликала до подальшого розслідування.

"Моніторингова місія знає про це відео і вивчає його... Ми повторюємо наш заклик до того, щоб усі подібні звинувачення були належно та швидко розслідувані відповідними органами влади", - ідеться в заяві, що надійшла до The Associated Press.