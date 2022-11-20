Украина будет расследовать видео с ликвидированными оккупантами, - Стефанишина
Украина расследует видео, на котором, по утверждению кремлевских пропагандистов, якобы изображены расстрелянные российские оккупанты, которые сдавались в плен.
Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в комментарии The Associated Press отметила, что "очень маловероятно", что короткие отредактированные фрагменты отражают то, что утверждает Москва, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Конечно, украинские власти расследуют это видео", - сказала Стефанишина.
Стефанишина отметила, что украинские силы "абсолютно не заинтересованы в чьей-либо "казни" и получили прямой приказ взять "как можно больше военнопленных", чтобы их можно было обменять на украинских военных.
"Каждый потенциальный казненный российский солдат – это какой-то украинец, которого нельзя обменять, поэтому дух и логика здесь отсутствуют", – сказала она.
Отвечая на вопрос, позволит ли Украина провести международное расследование, Стефанишина сказала: "Увидим. Никаких проблем с этим нет".
Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине призвала к дальнейшему расследованию.
"Мониторинговая миссия знает об этом видео и изучает его... Мы повторяем наш призыв к тому, чтобы все подобные обвинения были надлежащим и быстро расследованы соответствующими органами власти", - говорится в заявлении, поступившем в The Associated Press.
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Теперь по видео. Там нет военного преступления, так как орки только первыми открыли огонь, а значит сдача в плен была имитацией. Но теперь это нужно доказывать, а если бы не было видео, то и проблем бы не было. Естественно, можно бы было забить на международную реакцию, но проблема в том, что без международной помощи мы и месяца не протянем.
Но надо жить в сегодняшнем дне, а не в мечтах о прошлом. И раз победа Украины без помощи от НАТО вооружениями невозможна, то нужно сначала думать, а потом снова думать, и только потом делать. А если хочется переговоров о собственной капитуляции - можно не думать и делать, что попало.
Ці злочини міссія ООН вже розслідувала?
Втім,як і до цього випадку...
Журналисты выяснили, что в марте Людмила Денисова при поддержке ЮНИСЕФ запустила дополнительную к существующей на тот момент горячую линию психологической поддержки. Этой линией занималась психолог Александра Квитко, которая является дочерью Денисовой.
Заявлялось, что на линии работают пять профессиональных психологов, а за первые две недели за помощью обратились уже 400 человек, которые в основном рассказывали именно о половых преступлениях. Однако не было известно, как фиксируются эти звонки, кем являются психологи, работающие с обращениями, и так дальше
Квитко утверждала, что за полтора месяца ее горячая линия приняла около 1040 звонков, из которых 450 касались изнасилования детей
Мне пох какой долбоеп что и где написал, если он соврал и одновременно сработал на раша пропаганду... В том числе и ты... Ты до сих пор не понял этого? Ты начал ОТРИЦАТЬ насилие, ссылаясь на какие то статейки, если лично знаю семьи на Херсонщине, которые пострадали от этого... И я любому питорасу пасть разорву, который посмеет отмазывать рашистких мразей...
"Було 9 березня. Російські війська https://www.pravda.com.ua/articles/2022/04/9/7338269/ окупували частину Київщини.
Ввечері російський військовий Михайло Романов з іншими армійцями застрелили цивільного господаря хати в Броварському районі. А тоді взялися ґвалтувати його 33-річну дружину. Протягом півтори години п'яні військові кілька разів повертались до жертви.
Пізніше, вже втікши з окупації, вона наважилась https://life.pravda.com.ua/society/2022/03/30/248040/ поговорити з журналістами . Розповіла, що, поки сама терпіла знущання росіян, її 4-річний син ховався у котельні. І згадала, як вбитого чоловіка загарбники назвали нацистом."
https://www.facebook.com/JohnSmit4enko?__tn__=-UC*F Джон Сміт
https://www.facebook.com/JohnSmit4enko/posts/pfbid024sG2dVz57CW5H6ZRpLBLiXqJetmiUyqahHoPLZbYDJJL5ynjC4CnLVz3cXdrYc2Tl?__tn__=%2CO*F 12 ноябрь в 01:01 ·
Хочу нагадати, що країна-терорист викрала сотні наших дітей.
Цей мордор має бути знищений.
Для мордору як і не було останніх 700 років. Просто часи ординських набігів, викрадення дітей у матерів і передача в рабство. Якийсь сюр, що став реальністю, коли дітей лякали бабаєм, який прийде і вкраде їх від матері.
І так, весь цей бізнес на дітях це зовсім не те, чим здається ззовні. Педофіл путін і країну їхню зробив подібною собі, де кожна істота його штибу, маючи гроші, може спокійно пріобрєсті собі сирітку. Просто страшно уявити, в яке жахіття може потрапити наша дитина, яка по всім документам не існує, її ніхто не буде шукати.
Маємо прикласти всіх зусиль, розгромити російську нечисть на полі бою і змусити повернути наших дітей. Без справжньої перемоги всі ці переговори, до яких нас закликають ззовні, це просто дозволити злу поживитися нашими дітьми.
Раді потрібни бійці, а не плакальшиці
Перечень совместных межправительственных комиссий по вопросам сотрудничества, главой Украинской части которых является Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины:
Комиссия по сотрудничеству между Правительством Украины и Правительством Словацкой Республики
Украинско-германская группа высокого уровня по экономическому сотрудничеству
комарів з біолабораторій не розслідували, а бред медведа про сатаністів і диявола тоже може розслідувати
Ви, чиїх будете??? Перевертні…зкацаплені!! Навідь, безумна таке не зробила ….
Чи може, їй хтось дав команду, отак ротом озвучити, убогим написане ??!!
Мабуть, знайшли ту, що погодилася себе так низько зкопроментувати!!!
Вона молода, тому і буде з цим клеймом жити, убога!!!
Чому ми не в НАТО ……
‼️⚔️🇺🇦❤️😡🤔😠🇩🇪🇱🇹🇮🇩🇺🇸🇯🇵🇬🇧🇳🇴🇪🇺🇸🇪🇨🇿🇪🇪🇹🇷🇦🇿🇫🇮🇺🇦🤯‼️⚔️🇺🇦❤️
До речі, як що війна на той час не закінчиться, то мєтода в нього проста -
домовитись щоб не стріляли і тихо провести вибори 2024.