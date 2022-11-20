Украина будет расследовать видео с ликвидированными оккупантами, - Стефанишина

Украина расследует видео, на котором, по утверждению кремлевских пропагандистов, якобы изображены расстрелянные российские оккупанты, которые сдавались в плен.

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в комментарии The Associated Press отметила, что "очень маловероятно", что короткие отредактированные фрагменты отражают то, что утверждает Москва, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Конечно, украинские власти расследуют это видео", - сказала Стефанишина.

Читайте также: РФ распространила "вброс" о "расстреле" пленных оккупантов во избежание ответственности. Фиктивная сдача в плен является военным преступлением, - Лубинец

Стефанишина отметила, что украинские силы "абсолютно не заинтересованы в чьей-либо "казни" и получили прямой приказ взять "как можно больше военнопленных", чтобы их можно было обменять на украинских военных.

"Каждый потенциальный казненный российский солдат – это какой-то украинец, которого нельзя обменять, поэтому дух и логика здесь отсутствуют", – сказала она.

Отвечая на вопрос, позволит ли Украина провести международное расследование, Стефанишина сказала: "Увидим. Никаких проблем с этим нет".

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине призвала к дальнейшему расследованию.

"Мониторинговая миссия знает об этом видео и изучает его... Мы повторяем наш призыв к тому, чтобы все подобные обвинения были надлежащим и быстро расследованы соответствующими органами власти", - говорится в заявлении, поступившем в The Associated Press.