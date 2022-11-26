Спецназовцы Нацгвардии уничтожили вражеский БМП в районе Авдеевки. ВИДЕО
Спецназовцы Национальной гвардии Украины уничтожили вражеский БМП в районе Авдеевки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись момента уничтожения вражеской бронемашины бойцы опубликовали в соцсетях.
phantom4
26.11.2022 12:39
Rhodesian
26.11.2022 12:47
Денис Власенко #415292
26.11.2022 13:47
