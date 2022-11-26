РУС
Спецназовцы Нацгвардии уничтожили вражеский БМП в районе Авдеевки. ВИДЕО

Спецназовцы Национальной гвардии Украины уничтожили вражеский БМП в районе Авдеевки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись момента уничтожения вражеской бронемашины бойцы опубликовали в соцсетях.

Смотрите также: В эфире российского Белгорода работает украинское радио. ВИДЕО

уничтожение (7968) Национальная гвардия (2234) Авдеевка (2444)
26.11.2022 12:39 Ответить
"Альфа" и "Омега", - интересно тот мусор, который давал название этому подразделению, еще во времена кравченко, понимал всю ироничность этого названия? Уверен, что нет=)
26.11.2022 12:47 Ответить
ruzke kurwy !
26.11.2022 13:47 Ответить
 
 