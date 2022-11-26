В эфире российского Белгорода работает украинское радио. ВИДЕО

В эфире российского города Белгорода на одной из волн работает украинская радиостанция.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказали жители города и пожаловались на его контент.

"На частоте 105.2 транслируется украинское радио с соответствующими антироссийскими песнями и новостями", – отмечается в сообщении.

Читайте также: В Херсон вернулось украинское телевидение и радио, - Госспецсвязь