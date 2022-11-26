В эфире российского Белгорода работает украинское радио. ВИДЕО
В эфире российского города Белгорода на одной из волн работает украинская радиостанция.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказали жители города и пожаловались на его контент.
"На частоте 105.2 транслируется украинское радио с соответствующими антироссийскими песнями и новостями", – отмечается в сообщении.
"...і москаля нема, немає москаля
немає ні*уя вопше - сама сира земля
працює артилерія, *башать пацани,
одним кацапом менше, а вторий..."
"В ефірi тимчасово окупованого руZZкіми Бєлгорода ЗНОВУ запрапрацювало українське радіо."
Що за пуйня?
Там, до речі, вздовж кордону у 90-х були цілі етнічно українські села, де розмовляли на суржику (на літературну українську не дуже тягне, але елементи є). Я туди в студотряди їздив. То відразу видно, де українське село, а де кацапське.
У кацапів паркани попадали, хати поперекошувало, свійської тварини нема, в "саду" замість плодових дерев бярьози.
Все доросле населення з ранку херачить бражку, бо домашню горілку вони робити не вміють. Діти матюкаються від народження...
Герб Білгорода.