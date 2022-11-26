РУС
15 524 38

В эфире российского Белгорода работает украинское радио. ВИДЕО

В эфире российского города Белгорода на одной из волн работает украинская радиостанция.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказали жители города и пожаловались на его контент.

"На частоте 105.2 транслируется украинское радио с соответствующими антироссийскими песнями и новостями", – отмечается в сообщении.

Читайте также: В Херсон вернулось украинское телевидение и радио, - Госспецсвязь

+26
Хто має вуха, той почує...звукотерапія...самі того не помічаючи, почнуть Бєлгород Білгородом називати. Українська мова має звучать СКРІЗЬ!
26.11.2022 12:29 Ответить
+16
"Константин,мы знаем об этой проблеме но нихрена мы не решим. Потому что не можем.А ты Константин иди-ка в военкомат"))
26.11.2022 12:27 Ответить
+15
Скоро буде працювати арта -- за всьо хароше .
26.11.2022 12:27 Ответить
А навіщо їм наше радіо, якщо вони глухі ???
26.11.2022 12:23 Ответить
Хто має вуха, той почує...звукотерапія...самі того не помічаючи, почнуть Бєлгород Білгородом називати. Українська мова має звучать СКРІЗЬ!
26.11.2022 12:29 Ответить
То є так,.....
26.11.2022 12:32 Ответить
Амінь!
26.11.2022 13:11 Ответить
Вперше погоджуюсь з кимось на ім'я *Віктор Федорович* )))
26.11.2022 13:20 Ответить
"Константин,мы знаем об этой проблеме но нихрена мы не решим. Потому что не можем.А ты Константин иди-ка в военкомат"))
26.11.2022 12:27 Ответить
Скоро буде працювати арта -- за всьо хароше .
26.11.2022 12:27 Ответить
і взагалі викласти їм по радіо новини про крим на буковинському діалекті або отам із Косівського р-ну І.Фр.області , які не кожен українець ухватить з проходняка
26.11.2022 12:31 Ответить
Цей діалект для нас, задавлених русскім язиком, вже сам по собі пісня...
26.11.2022 12:44 Ответить
Рахівського, Рахівського!
26.11.2022 12:53 Ответить
Ага....
26.11.2022 15:35 Ответить
а наше де працює ??? сутки світла нема , фм станції мовчать , телевізор не працює , діапазон СВ - росіяни , молдовани і ще хрен зна хто ніч , ЖОДНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ РАДІОСТАНЦІЇЇ , ЖОДНОЇ , .. ВІЙНА ІДЕ !! РОЗІБУЧА ВЛАДА !!!
26.11.2022 12:36 Ответить
Все працює. В мене "Радіо рок" в машині не зникало жодного дня.
26.11.2022 13:04 Ответить
я за СВ діапазон пишу , а ти ліпиш ФМ яке працює на 20 км ..
26.11.2022 13:07 Ответить
"фм станції мовчать..." (цитата)
26.11.2022 13:15 Ответить
Не мовчать. На телефоні ФМ радіо слухала, коли зв'язку не було, норм працює. Тільки там один Марахвон і музон, особливого вибору немає.
26.11.2022 14:54 Ответить
Москалям що, не подобається пісня "Арта" гурту "Пирятин"? :
"...і москаля нема, немає москаля
немає ні*уя вопше - сама сира земля
працює артилерія, *башать пацани,
одним кацапом менше, а вторий..."
26.11.2022 12:39 Ответить
Білгород - це Україна. Просто ленін його спіздив. Ї не тільки його.
26.11.2022 12:43 Ответить
Фактично вся Україна була кацапом-лєніним спізжджена.
26.11.2022 12:47 Ответить
було б правильніше так:
"В ефірi тимчасово окупованого руZZкіми Бєлгорода ЗНОВУ запрапрацювало українське радіо."
26.11.2022 12:44 Ответить
Так вы же хотели присоединить Украину. Ну вот пока радио частоту присоединили.
26.11.2022 12:48 Ответить
Значна частина Білгородчини розмовляє на харківської мові.Ось і Терехов проігнорував бойківсько-лемківську.А бидло Харківське-ждуни . Їм хоч кол на голові теши.Вси обожають вишки Бойка.Коли в Харкові прочпекту Героїв Сталінграда вернуть первоначальну назву-Байрона?Терехов теж -ждун.Надумал завалить базар Барабашово. 15 000 робочих місьц!Він об бордюр. шибко грохнутий.Його треба повісити на тремпель вніз головою,як дуче.
26.11.2022 12:55 Ответить
Каже, що на цій частоті раніше було радіо "харьков-Z" !
Що за пуйня?
26.11.2022 12:56 Ответить
Кому воно там треба?
26.11.2022 13:00 Ответить
Воно й тут не всім треба...Мова - це хто в домі хазяїн.
26.11.2022 13:14 Ответить
Будемо повертати Білгородщину "в родную гавань"?
Там, до речі, вздовж кордону у 90-х були цілі етнічно українські села, де розмовляли на суржику (на літературну українську не дуже тягне, але елементи є). Я туди в студотряди їздив. То відразу видно, де українське село, а де кацапське.
У кацапів паркани попадали, хати поперекошувало, свійської тварини нема, в "саду" замість плодових дерев бярьози.
Все доросле населення з ранку херачить бражку, бо домашню горілку вони робити не вміють. Діти матюкаються від народження...
26.11.2022 13:01 Ответить
Постросійський геополітичний простір...русскій язик, як нецензурна лексика...
26.11.2022 13:13 Ответить
Брагу у росії "херачать" тому що ні в якого росіяніна не вистачить терпежу чекати поки закінчитьсч процес перегонки браги у самогон, бо "труби горять".
26.11.2022 13:55 Ответить
Бо Білгорід завжди був УКРАЇНСЬКИМ. маасковийа(вавілонська повія) - винна повернутися на свою історичні болота, у кордонах володимиро-суздальского гівняжиства.
26.11.2022 13:31 Ответить
Скоро не тільки по українськи, а й по лемківськи почнуть сі розмовляти...
26.11.2022 13:31 Ответить
Это правильно. Ближе к границам нужно ставить самые мощнейшие ретрансляторы. Пусть слушают нам не жалко
26.11.2022 13:36 Ответить
Обов'язково добавити в плейліст - "Враже"...
26.11.2022 14:26 Ответить
Чому в Україні в етерах продовжує звучати мокшанське? Тільки раб продовжує говорити мовою свого поневолювача-одназ з причин. Інша причина-ототожнення сбе з москалями. Українці мають викорінювати і одне і інше. Не можна бути патріотом України-використовоючи мову вбивць,
26.11.2022 14:33 Ответить
Як шо я не помиляюся,так белгород це Украінська теріторія,так шо хай "вспоминают" Украінську мову поки не пізно.
26.11.2022 15:43 Ответить
Білгород - це Україна! Місто засноване в https://uk.wikipedia.org/wiki/XVI XVI столітт як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8F фортеця на історичній території https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Слобідської України . У тогочасній українській літературі назву міста вимовляли як Білгород, а писали як Бѣлгородъ. Місцеві жителі й дотепер любовно називають своє місто Білогір'ям. Поселення на території ********* міста існувало ще в часи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C Київської Русі і містилося в історичному центрі міста - на Білій горі. Білі, крейдяні узвишшя є характерною ознакою усієї https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Східної Слобожанщини .
Герб Білгорода.
26.11.2022 16:02 Ответить
Це гарно, але чому коли вимикають електрику у Харкові не чутно ні одної української ФМ станції, зате є одна кацапська.
26.11.2022 23:37 Ответить
Оголосіть будь ласка. "Всі, у кого ростуть щелепи неправильно, просимо покинути межі Білгородщини!"
22.05.2023 16:42 Ответить
 
 