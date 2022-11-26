В ефірі російського Бєлгорода працює українське радіо. ВIДЕО

В ефірі російського міста Бєлгород на одній із хвиль працює українська радіостанція.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповіли мешканці міста і поскаржилися на його контент.

"На частоті 105.2 транслюється українське радіо з відповідними антиросійськими піснями та новинами", - зазначається у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": До Херсона повернулося українське телебачення і радіо, - Держспецзв’язок