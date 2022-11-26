В ефірі російського Бєлгорода працює українське радіо. ВIДЕО
В ефірі російського міста Бєлгород на одній із хвиль працює українська радіостанція.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповіли мешканці міста і поскаржилися на його контент.
"На частоті 105.2 транслюється українське радіо з відповідними антиросійськими піснями та новинами", - зазначається у повідомленні.
"...і москаля нема, немає москаля
немає ні*уя вопше - сама сира земля
працює артилерія, *башать пацани,
одним кацапом менше, а вторий..."
"В ефірi тимчасово окупованого руZZкіми Бєлгорода ЗНОВУ запрапрацювало українське радіо."
Що за пуйня?
Там, до речі, вздовж кордону у 90-х були цілі етнічно українські села, де розмовляли на суржику (на літературну українську не дуже тягне, але елементи є). Я туди в студотряди їздив. То відразу видно, де українське село, а де кацапське.
У кацапів паркани попадали, хати поперекошувало, свійської тварини нема, в "саду" замість плодових дерев бярьози.
Все доросле населення з ранку херачить бражку, бо домашню горілку вони робити не вміють. Діти матюкаються від народження...
Герб Білгорода.