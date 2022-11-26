УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8800 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
6 487 4

Спецпризначенці Нацгвардії знищили ворожий БМП в районі Авдіївки. ВIДЕО

Спецпризначенці Національної гвардії України знищили ворожий БМП в районі Авдіївки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис моменту знищення ворожої бронемашини бійці опублікували у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В ефірі російського Бєлгорода працює українське радіо. ВIДЕО

Автор: 

знищення (8285) Національна гвардія (1648) Авдіївка (2342)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
++
показати весь коментар
26.11.2022 12:39 Відповісти
"Альфа" и "Омега", - интересно тот мусор, который давал название этому подразделению, еще во времена кравченко, понимал всю ироничность этого названия? Уверен, что нет=)
показати весь коментар
26.11.2022 12:47 Відповісти
ruzke kurwy !
показати весь коментар
26.11.2022 13:47 Відповісти
 
 