Спецпризначенці Нацгвардії знищили ворожий БМП в районі Авдіївки. ВIДЕО
Спецпризначенці Національної гвардії України знищили ворожий БМП в районі Авдіївки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис моменту знищення ворожої бронемашини бійці опублікували у соцмережах.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
phantom4
показати весь коментар26.11.2022 12:39 Відповісти Мені подобається 10 Посилання
Rhodesian
показати весь коментар26.11.2022 12:47 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
✘
Денис Власенко #415292
показати весь коментар26.11.2022 13:47 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль