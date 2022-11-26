Жителей российской Твери испугала колонна военной техники под флагами Украины. ВИДЕО

Жителей российской Твери испугала колонна военной техники под флагами Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вероятнее всего, речь идет о съемках кремлевскими пропагандистами какого-нибудь фильма или видеоролика. Колонну запечатлел один из жителей города.

"Это че такое происходит-то у нас! Ребята, ничего личного, конечно... Это может быть кому-то покажется какой-то провокацией... Но у меня немного ощущение сюрреализма какого-то..." - говорит россиянин на записи.

