60 936 114

Жителей российской Твери испугала колонна военной техники под флагами Украины. ВИДЕО

Жителей российской Твери испугала колонна военной техники под флагами Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вероятнее всего, речь идет о съемках кремлевскими пропагандистами какого-нибудь фильма или видеоролика. Колонну запечатлел один из жителей города.

"Это че такое происходит-то у нас! Ребята, ничего личного, конечно... Это может быть кому-то покажется какой-то провокацией... Но у меня немного ощущение сюрреализма какого-то..." - говорит россиянин на записи.

+96
Привчають потихеньку
26.11.2022 13:04 Ответить
+79
А може це провокація кацапів під чужими прапорами
26.11.2022 13:02 Ответить
+78
Тверская наротная республика напала на Мацковскую наротную республику? 🤓🤓🤓
26.11.2022 13:07 Ответить
Наші в місті.
26.11.2022 20:18 Ответить
Боже які дебіли
26.11.2022 20:20 Ответить
гнусавый, а как тебе Днепр? ты сопли распустил или их собираешь, чтобы шашалык пошамать?
26.11.2022 21:18 Ответить
Через Тверь на кремль? Несподіваний хід для кацапів😁 Слава ЗСУ!
26.11.2022 21:29 Ответить
Готують якесь западло.
26.11.2022 22:23 Ответить
Фаня стафайся, в плєну тебя ждут колпаса і стопка фоткі
Хенде хох
26.11.2022 22:27 Ответить
Наш БТР-3. Затрофеєний в нацгвардії мабуть
26.11.2022 22:39 Ответить
він не піксельний... це скоріше для роліків "напад України на Белорусь", озеро вже достало що білорусів в топку бросить не вдається... перевдягання - один з останніх прийомів нeгoїв.
27.11.2022 20:19 Ответить
Фільмец замастирять. Взяття рейхстагу вже було, тепер буде взяття Капітолію, . Оленевод Капітолій вже побудував і Вована не забудь те
27.11.2022 00:35 Ответить
схоже кацапські падли готують провокацію в Білорусі
27.11.2022 01:32 Ответить
Привчатьйтеся казланогиє! Щоб більше подива не було.
27.11.2022 02:02 Ответить
Це тільки початок, ще заспіваєте українською та вибачення нею попросите
27.11.2022 03:43 Ответить
Очень удачно получилось, что это кино отсняли не только его постановщики-лжецы, но и случайный водитель и что он опубликовал его.

Т.к. это свидетельство о том факте, что в России снимают лживые видео о якобы украинских военных, а на самом деле - это всё ложь!
27.11.2022 04:38 Ответить
готується чергове телевізійне свинство

Автору цього " кіна " - дякую ... може мешканці вживу побачать Святий Прапор Країни ...

Україна переможе!
27.11.2022 11:14 Ответить
