Оркестр Одесской филармонии в темноте репетирует симфонию Брамса №4. ВИДЕО

Несмотря на отсутствие электроэнергии, музыканты оркестра Одесской филармонии не прекращают репетиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликован фрагмент одной из "темных" репетиций. Музыканты работали над исполнением четвертой симфонии Йоханнеса Брамса.

Смотрите также: Заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Варшаве началось в темноте в знак солидарности с украинцами. ВИДЕО

Одесса (8026) Тарифы на электроэнергию (2198) филармония (9)
...............а музыка вечна !
26.11.2022 14:00 Ответить
Гарним музикантам потрібно тільки, щоб диригент був підсвічений )
26.11.2022 14:13 Ответить
Огоссди...
26.11.2022 14:48 Ответить
краще б похоронний марш..скоро востребован
26.11.2022 15:10 Ответить
Кацапам и без марша норм.
26.11.2022 15:15 Ответить
Не хочу нічого поганого казати про Митця, тим більше про Брамса, але ж, все ж таки усе це якось пов'язане.
26.11.2022 17:14 Ответить
 
 