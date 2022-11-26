Оркестр Одесской филармонии в темноте репетирует симфонию Брамса №4. ВИДЕО
Несмотря на отсутствие электроэнергии, музыканты оркестра Одесской филармонии не прекращают репетиции.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликован фрагмент одной из "темных" репетиций. Музыканты работали над исполнением четвертой симфонии Йоханнеса Брамса.
