УКР
3 397 6

Оркестр Одеської філармонії в темряві репетирує симфонію Брамса №4. ВIДЕО

Попри відсутність електроенергії музиканти оркестру Одеської філармонії не припиняють репетиції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі опублікований фрагмент однієї з "темних" репетицій. Музиканти працювали над виконанням четвертої симфонії Йоганнеса Брамса.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Засідання Парламентської асамблеї ОБСЄ у Варшаві розпочалося у темряві на знак солідарності з українцями. ВIДЕО

Автор: 

Одеса (5617) електроенергія (6363) філармонія (5)
...............а музыка вечна !
26.11.2022 14:00 Відповісти
Гарним музикантам потрібно тільки, щоб диригент був підсвічений )
26.11.2022 14:13 Відповісти
Огоссди...
26.11.2022 14:48 Відповісти
краще б похоронний марш..скоро востребован
26.11.2022 15:10 Відповісти
Кацапам и без марша норм.
26.11.2022 15:15 Відповісти
Не хочу нічого поганого казати про Митця, тим більше про Брамса, але ж, все ж таки усе це якось пов'язане.
26.11.2022 17:14 Відповісти
 
 