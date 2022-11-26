Оркестр Одеської філармонії в темряві репетирує симфонію Брамса №4. ВIДЕО
Попри відсутність електроенергії музиканти оркестру Одеської філармонії не припиняють репетиції.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі опублікований фрагмент однієї з "темних" репетицій. Музиканти працювали над виконанням четвертої симфонії Йоганнеса Брамса.
