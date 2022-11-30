Необходимо обеспечить предсказуемость отключений электричества, – Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 280-го дня войны с Россией.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Провел сегодня очередное заседание Ставки. Главные вопросы – Донетчина, Луганщина, Харьковщина, Запорожская область, Херсонщина, Крым, прифронтовые территории и наша государственная граница. Анализируем намерения оккупантов и готовим противодействие – еще более мощное противодействие, чем сейчас.

Энергетика и связь. Фиксируем результаты того, что сделано для защиты наших систем. Готовим новые решения. Энергетики и коммунальные службы делают все, чтобы стабилизировать систему и дать людям больше энергии на более длительное время. И я еще раз хочу подчеркнуть: очень важно, чтобы люди понимали, когда и на какой промежуток времени у них отключат электричество.

Это ответственность как самих энергокомпаний, так и местных властей. Люди вправе знать. И настолько, насколько это возможно, должна быть обеспечена предсказуемость жизни. Люди видят, что в соседних домах или на ближайших улицах почему-то другие правила относительно света. А должна быть справедливость и понятность", – рассказал Зеленский.

Читайте также: Новое руководство Израиля могло бы помочь Украине системами ПВО, - Зеленский