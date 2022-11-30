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Новости Видео Война
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Необходимо обеспечить предсказуемость отключений электричества, – Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 280-го дня войны с Россией.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Провел сегодня очередное заседание Ставки. Главные вопросы – Донетчина, Луганщина, Харьковщина, Запорожская область, Херсонщина, Крым, прифронтовые территории и наша государственная граница. Анализируем намерения оккупантов и готовим противодействие – еще более мощное противодействие, чем сейчас.

Энергетика и связь. Фиксируем результаты того, что сделано для защиты наших систем. Готовим новые решения. Энергетики и коммунальные службы делают все, чтобы стабилизировать систему и дать людям больше энергии на более длительное время. И я еще раз хочу подчеркнуть: очень важно, чтобы люди понимали, когда и на какой промежуток времени у них отключат электричество.

Это ответственность как самих энергокомпаний, так и местных властей. Люди вправе знать. И настолько, насколько это возможно, должна быть обеспечена предсказуемость жизни. Люди видят, что в соседних домах или на ближайших улицах почему-то другие правила относительно света. А должна быть справедливость и понятность", – рассказал Зеленский.

Читайте также: Новое руководство Израиля могло бы помочь Украине системами ПВО, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20362)


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Топ комментарии
+19
Простими словами, треба скласти графік незламності.
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30.11.2022 22:58
+19
почни з Буковелю та інших олігархічних курортів !!!
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30.11.2022 23:00
+13
Служил Зєлєнскій Прєзідєнтам...
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30.11.2022 23:00
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Простими словами, треба скласти графік незламності.
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30.11.2022 22:58 Ответить
А бомжів тепер називати тільки незламними надлюдьми. По такій збоченій логіці тільки так. І ще багато чого можна утнути під час будівництва під тінню мільярда дерев. От під час того, як не було світла після масштабного удару, під вікнами в місті зрізали дерева, викорчували пні, поклали асфальт, а натицяли блокіраторів. Країна пішла в разнос.
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30.11.2022 23:06 Ответить
почни з Буковелю та інших олігархічних курортів !!!
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30.11.2022 23:00 Ответить
Служил Зєлєнскій Прєзідєнтам...
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30.11.2022 23:00 Ответить
... Зєлєнський відєва знімав
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01.12.2022 06:06 Ответить
А як же шашлики , чувак?
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30.11.2022 23:02 Ответить
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👋👍👋👍👋👍👋!!!!!!!!!!!!!
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30.11.2022 23:04 Ответить
Керівництво обленерго (принаймі Рівненського) це повні дегенерати. Невже неможна зробити нормальний сайт з зонами відключень ( зелена, синя і т.д. щоб всі знали хто в якій зоні). зробити телеграм канал, що в разі аварійного відключеня повідомляти вньому споживачів, а не люди поприходили на роботу в офіси по графікам, а їм херак і виключили електроенергію. Як вести бізнес, платити оренду.... Уроди
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30.11.2022 23:04 Ответить
Дак тож па пріколу😁
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30.11.2022 23:05 Ответить
Чого у цього дебіла на футболці рекламний надпис 5.11, якщо у балашова партія 5.10?!!
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30.11.2022 23:06 Ответить
https://epicentrk.ua/brands/5-11-tactical.html Каталог товаров 5.11 Tactical - Епіцентр ...
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30.11.2022 23:19 Ответить
5.11 це великий америк бренд армійського спорядження.
був мною також помічений в куртці "м-тас " -- це наш бренд
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30.11.2022 23:41 Ответить
Про одне благаю зараз бога - щоб цей мудила-ділетант не почав розставляти свої довірені кадри у енергетиці на місцях.
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30.11.2022 23:16 Ответить
Свинособачу не розумію, тунгусе.
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30.11.2022 23:29 Ответить
"Дебіл", буряте - це тупорогий валянок, якому бракує клепки навіть опанувати державну. ))
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30.11.2022 23:36 Ответить
В бункере тепло, в футболочке выдосики можно писать. 73% завидуют.
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30.11.2022 23:27 Ответить
Ну він же і правий... але ж можна і в лук'янівці пересидіти.. там тепло і світло є.. тіліфона мож підзарядити..
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30.11.2022 23:44 Ответить
опа ча: а ще розстріляти тих, хто розмінував чонгар, хто здав опеарцію по вагнерівцям, хто клістрони із зрк знімав, хто... що... зе-лупа, якщо б твою непотрібну безглузду особу прибрати нах... вже б стало краще.
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30.11.2022 23:48 Ответить
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01.12.2022 00:38 Ответить
От пізда дурна..
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01.12.2022 20:41 Ответить
До війни треба було готуватися. Тепер технічну підготовку відосиками не заміниш. Довбойоб зеленський може забезпечити передбачуваність прильотів кацапських ракет по трансформаторам ТЕС, АЕС, підстанцій?! Ні! Тому нехай хавальник закриє - воно в житті гайку руками не закрутило.. а гавкає... Нехай в "пункт незламності ******"..
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01.12.2022 00:26 Ответить
его привели к корыту не для того чтоб заботился о стране и ее жителях
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01.12.2022 10:25 Ответить
Лупить и надо на их базах, а не отбиваться.
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01.12.2022 03:49 Ответить
...але, в тому будинку "начайльник" живе
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01.12.2022 04:54 Ответить
Той що казав в 2021р.- "явамусемневерю-рускиенашибратья"
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01.12.2022 07:08 Ответить
 
 