Необхідно забезпечити передбачуваність відключень електрики, – Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 280 дня війни з Росією.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів сьогодні чергове засідання Ставки. Головні питання – Донеччина, Луганщина, Харківщина, Запорізька область, Херсонщина, Крим, прифронтові території та наш державний кордон. Аналізуємо наміри окупантів і готуємо протидію – ще потужнішу протидію, ніж зараз.

Енергетика та звʼязок. Фіксуємо результати того, що вже зроблено для захисту наших систем. Готуємо нові рішення. Енергетики та комунальні служби роблять усе, щоб стабілізувати систему й дати людям більше енергії на довший час. І я ще раз хочу підкреслити: дуже важливо, щоб люди розуміли, коли і на який проміжок часу в них відключать електрику.

Це відповідальність як самих енергокомпаній, так і місцевої влади. Люди мають право знати. І настільки, наскільки це можливо зараз, має бути забезпечена передбачуваність життя. Люди бачать, що в сусідніх будинках чи на найближчих вулицях чомусь інші правила щодо світла. А має бути справедливість і зрозумілість", - розповів Зеленський.

Також читайте: На відновлення України потрібен понад трильйон доларів, - Зеленський