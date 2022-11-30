УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4423 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
3 371 33

Необхідно забезпечити передбачуваність відключень електрики, – Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 280 дня війни з Росією.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів сьогодні чергове засідання Ставки. Головні питання – Донеччина, Луганщина, Харківщина, Запорізька область, Херсонщина, Крим, прифронтові території та наш державний кордон. Аналізуємо наміри окупантів і готуємо протидію – ще потужнішу протидію, ніж зараз.

Енергетика та звʼязок. Фіксуємо результати того, що вже зроблено для захисту наших систем. Готуємо нові рішення. Енергетики та комунальні служби роблять усе, щоб стабілізувати систему й дати людям більше енергії на довший час. І я ще раз хочу підкреслити: дуже важливо, щоб люди розуміли, коли і на який проміжок часу в них відключать електрику.

Це відповідальність як самих енергокомпаній, так і місцевої влади. Люди мають право знати. І настільки, наскільки це можливо зараз, має бути забезпечена передбачуваність життя. Люди бачать, що в сусідніх будинках чи на найближчих вулицях чомусь інші правила щодо світла. А має бути справедливість і зрозумілість", - розповів Зеленський.

Також читайте: На відновлення України потрібен понад трильйон доларів, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23829)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+19
Простими словами, треба скласти графік незламності.
показати весь коментар
30.11.2022 22:58
+19
почни з Буковелю та інших олігархічних курортів !!!
показати весь коментар
30.11.2022 23:00
+13
Служил Зєлєнскій Прєзідєнтам...
показати весь коментар
30.11.2022 23:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Простими словами, треба скласти графік незламності.
показати весь коментар
30.11.2022 22:58 Відповісти
А бомжів тепер називати тільки незламними надлюдьми. По такій збоченій логіці тільки так. І ще багато чого можна утнути під час будівництва під тінню мільярда дерев. От під час того, як не було світла після масштабного удару, під вікнами в місті зрізали дерева, викорчували пні, поклали асфальт, а натицяли блокіраторів. Країна пішла в разнос.
показати весь коментар
30.11.2022 23:06 Відповісти
почни з Буковелю та інших олігархічних курортів !!!
показати весь коментар
30.11.2022 23:00 Відповісти
Служил Зєлєнскій Прєзідєнтам...
показати весь коментар
30.11.2022 23:00 Відповісти
... Зєлєнський відєва знімав
показати весь коментар
01.12.2022 06:06 Відповісти
А як же шашлики , чувак?
показати весь коментар
30.11.2022 23:02 Відповісти
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👋👍👋👍👋👍👋!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
30.11.2022 23:04 Відповісти
Керівництво обленерго (принаймі Рівненського) це повні дегенерати. Невже неможна зробити нормальний сайт з зонами відключень ( зелена, синя і т.д. щоб всі знали хто в якій зоні). зробити телеграм канал, що в разі аварійного відключеня повідомляти вньому споживачів, а не люди поприходили на роботу в офіси по графікам, а їм херак і виключили електроенергію. Як вести бізнес, платити оренду.... Уроди
показати весь коментар
30.11.2022 23:04 Відповісти
Дак тож па пріколу😁
показати весь коментар
30.11.2022 23:05 Відповісти
Чого у цього дебіла на футболці рекламний надпис 5.11, якщо у балашова партія 5.10?!!
показати весь коментар
30.11.2022 23:06 Відповісти
https://epicentrk.ua/brands/5-11-tactical.html Каталог товаров 5.11 Tactical - Епіцентр ...
показати весь коментар
30.11.2022 23:19 Відповісти
5.11 це великий америк бренд армійського спорядження.
був мною також помічений в куртці "м-тас " -- це наш бренд
показати весь коментар
30.11.2022 23:41 Відповісти
Про одне благаю зараз бога - щоб цей мудила-ділетант не почав розставляти свої довірені кадри у енергетиці на місцях.
показати весь коментар
30.11.2022 23:16 Відповісти
Свинособачу не розумію, тунгусе.
показати весь коментар
30.11.2022 23:29 Відповісти
"Дебіл", буряте - це тупорогий валянок, якому бракує клепки навіть опанувати державну. ))
показати весь коментар
30.11.2022 23:36 Відповісти
В бункере тепло, в футболочке выдосики можно писать. 73% завидуют.
показати весь коментар
30.11.2022 23:27 Відповісти
Ну він же і правий... але ж можна і в лук'янівці пересидіти.. там тепло і світло є.. тіліфона мож підзарядити..
показати весь коментар
30.11.2022 23:44 Відповісти
опа ча: а ще розстріляти тих, хто розмінував чонгар, хто здав опеарцію по вагнерівцям, хто клістрони із зрк знімав, хто... що... зе-лупа, якщо б твою непотрібну безглузду особу прибрати нах... вже б стало краще.
показати весь коментар
30.11.2022 23:48 Відповісти
показати весь коментар
01.12.2022 00:38 Відповісти
От пізда дурна..
показати весь коментар
01.12.2022 20:41 Відповісти
До війни треба було готуватися. Тепер технічну підготовку відосиками не заміниш. Довбойоб зеленський може забезпечити передбачуваність прильотів кацапських ракет по трансформаторам ТЕС, АЕС, підстанцій?! Ні! Тому нехай хавальник закриє - воно в житті гайку руками не закрутило.. а гавкає... Нехай в "пункт незламності ******"..
показати весь коментар
01.12.2022 00:26 Відповісти
его привели к корыту не для того чтоб заботился о стране и ее жителях
показати весь коментар
01.12.2022 10:25 Відповісти
Лупить и надо на их базах, а не отбиваться.
показати весь коментар
01.12.2022 03:49 Відповісти
...але, в тому будинку "начайльник" живе
показати весь коментар
01.12.2022 04:54 Відповісти
Той що казав в 2021р.- "явамусемневерю-рускиенашибратья"
показати весь коментар
01.12.2022 07:08 Відповісти
 
 