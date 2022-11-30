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На відновлення України потрібен понад трильйон доларів, - Зеленський

зеленський

На відновлення України потрібно понад трильйон доларів. До робіт залучать десятки країн-партнерів.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час презентації заявки Одеси на проведення "Експо-2030", повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, буде створена спеціальна система шефства, яка дасть змогу передовим країнам і компаніям допомогти у відновленні українських областей, міст, галузей і підприємств.

"Щоб не просто відновити їх, а показати, що вільний світ і сумлінні держави завжди сильніші, ніж будь-яка тиранія й будь-яка агресія", - наголосив Зеленський.

Зацікавленість щодо шефства вже висловили Франція, Велика Британія, Німеччина, Сполучені Штати, Японія, Канада та ще 16 країн.

Також читайте: Бачимо готовність G7 працювати разом, щоб притягти Росію до відповідальності, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (24576) відбудова (363) відновлення (610)


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Топ коментарі
+32
Ще війна і кров, кінця краю не видно, а ці вже лапки потирають в передчутті "великого дерибаництва", Тьфу гидота.
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30.11.2022 16:05 Відповісти
+25
Зате 7 мільярдів ЗЕкономив заспокоюючі людей...
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30.11.2022 16:05 Відповісти
+25
Два! Два трильони
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30.11.2022 16:11 Відповісти
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30.11.2022 16:05 Відповісти
Вава, на, не благодари!!!

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30.11.2022 16:06 Відповісти
Без контроля со стороны ЕС, США и МВФ не будет ни цента. С таким "внешним" управлением лично я согласен
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30.11.2022 16:11 Відповісти
Чому він не побрився,діти не бритих клоунів бояться🤣
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30.11.2022 17:53 Відповісти
Ще війна і кров, кінця краю не видно, а ці вже лапки потирають в передчутті "великого дерибаництва", Тьфу гидота.
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30.11.2022 16:05 Відповісти
Понад трильйон це коли враховувати що 70% розкрадуть
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30.11.2022 16:51 Відповісти
Так ! 70% узеленським !
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30.11.2022 17:37 Відповісти
та мабуть вже не буде ніякого дерибанства. Захід на такі потоки буде точно ставити тут своїх аудиторів.
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30.11.2022 18:26 Відповісти
Дуже на це надіюсь.
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30.11.2022 20:33 Відповісти
Зате 7 мільярдів ЗЕкономив заспокоюючі людей...
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30.11.2022 16:05 Відповісти
головне не давати зе-льярд долярів
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30.11.2022 16:05 Відповісти
наволоч голодна і жадібна
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30.11.2022 16:05 Відповісти
а то
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30.11.2022 16:09 Відповісти
Шоб вы, Юра, так жили как он голодает
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30.11.2022 16:15 Відповісти
40 % всього сп...здити обіцяє?Ще по Божеськи.
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30.11.2022 16:07 Відповісти
Як на будівлі дорог !
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30.11.2022 17:38 Відповісти
На відновлення України потрібен понад трильйон доларів
=====================
а собі ,лисому ,юзіку,агрохімії ?
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30.11.2022 16:07 Відповісти
Та треба вагон і маленьку тєлежку --- хіба иого все підрахуи .
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30.11.2022 16:07 Відповісти
І це тільки на асфальт....
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30.11.2022 16:07 Відповісти
Апетити ростуть, а головна вимога до донорів залишається незмінною - "Дайте гроші, а ми самі тут, без вашого контролю, все зробимо як потрібно!"
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30.11.2022 16:08 Відповісти
єта толька вове....на новий асхвальт....
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30.11.2022 16:08 Відповісти
Та ж таки Голова ЄК Урсула фон дер Ляйен оцінила шкоду у 600 млрд, але ж ми їй знов не повіримо, так?
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30.11.2022 16:09 Відповісти
А асфальт, а кишені? Про що ви?
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30.11.2022 16:12 Відповісти
Губу розкатали...для відновлення України ще потрібно відсторонити від будь-яких грошових потоків крадіїв - типу Резниченка і тп.
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30.11.2022 16:09 Відповісти
Порахував. Молодець. До якого стану відбудовувати будемо? Як людські життя? Як шашлички, вдалися? Добре замарінувалися, прожарка добра?
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30.11.2022 16:10 Відповісти
Это ж сколько асфальта можно купить. Тут не только правнукам, но и вообще всем асфальта хватит.
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30.11.2022 16:11 Відповісти
Два! Два трильони
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30.11.2022 16:11 Відповісти
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30.11.2022 16:17 Відповісти
Варягів тре на ці гроші --- для наших спокуса велика .
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30.11.2022 16:12 Відповісти
Хорошо посчитал? Себя не забыл?
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30.11.2022 16:13 Відповісти
Представляю. какой пи\дец будет твориться вокруг такого бабла.
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30.11.2022 16:14 Відповісти
не будет никакого бабла. это сказки для наивных олигофренов.
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30.11.2022 16:23 Відповісти
Не буде, бо бабла не буде.
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30.11.2022 16:47 Відповісти
То вже доріг набудуєте, якщо вам трилтйон дадуть! Навіть з алмазною крошкою в асфальті!
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30.11.2022 16:15 Відповісти
Хай ще раз пердне, що корупціонерів в нас нема, щоб ЄС не забував, з яким тупим брехуном має справу.
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30.11.2022 16:16 Відповісти
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30.11.2022 16:19 Відповісти
Та да, Мар'яша Безумна за такого розкладу знову з дурки втече, аби "відновлювати країну" разом з Єрмаком...
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30.11.2022 16:17 Відповісти
уявляю як у зегнид руки зачесались і голови запаморочились від "прєдчувствія дєрібана" цієї суми.
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30.11.2022 16:17 Відповісти
..тут мне карта и пошла
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30.11.2022 16:18 Відповісти
О! Так об этом я и написал сегодня днём в :

С приближение плановых дат выборов -- президентских и парламентских -- идиотизм и тотальная жадность "слуг" будут проявляться с нарастающей силой.
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30.11.2022 16:20 Відповісти
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30.11.2022 16:22 Відповісти
Ось тут можна робити ставки - хто більше. Столік в Буковелі, для ліц приближенних до імператора вже накритий - будть обговорювать, як на Ставкі верхголовкома.
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30.11.2022 16:22 Відповісти
волнительно мне за ze-крысенят - не хватит ********. надо больше просить. когда zeлень тщится назвать конкретные цифры и факты - это цирк. а еще учителям по $4000 баксов, мильярд деревьев, асфальт, бенечке на жисть надо отдать...etc.
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30.11.2022 16:23 Відповісти
Американці оцінили в 600 млрд.
Тобто орієнтовно 400 лярдів зелень вже поділила.
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30.11.2022 16:24 Відповісти
в Єрмака харя не трісне?
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30.11.2022 16:24 Відповісти
...І мільярд дерев!!!
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30.11.2022 16:26 Відповісти
Ну у таких "бюджетників" як слуги іншим ще вчитись і вчитись.
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30.11.2022 16:47 Відповісти
Спочатку знайдіть ідіотів які на таке підпишуться, а потім запитайте у тих ідіотів, а з чого б це їм усе це відбудовувати.
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30.11.2022 16:43 Відповісти
Там Безугла питає, на неї теж розрахували, чи забули?
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30.11.2022 16:50 Відповісти
вроде тут уже договорился(дозвизделся)
за такое бабло та Зеля нашукала себе 10 заместителей....
чо оно несет то? ведь наговорило уже тупо на зону, причем настолько что помилование если только на Марс полетит без права возвращения.
ну реально, ну вот какого хрена оно вообще рожу разевает?
как там шашлычки, гугнявый парень? у меня то никого не убили, но у тысяч людей есть что сказать - поверили в умиротворяющее гнусение.
да, на выборы не ходил, просто зарекся. в др. Греции таких называли - "идиот", но пусть, не ходил на эти крайние когда Зелю выбрали и потом на "радовские" и не пойду больше, пусть будет, а щас тем более, если они сделают выборы опять, а то смотря на уже раскрывшиеся хайла, то уже и войне конец. Поскорее бы, я вот ненавижу "ванг" шо кричат шо вона надолго - до весны путина грохнут и будет чето как было, но к сожалению, нахер крым, может отдадим. не надо иллюзий, вот Бабченко грит шо за крым пойдут миллионами - Эй, кто готов эту орду останавливать?
может Жирик был прав - мол дадим им(нам) газ и мяс и т.д.
ну просто - кому оно надо?
я за крым говорю - просто спрашиваю - да пусть уже нажрутся.
ну не з Зелей же крым отвоевывать то?
на перешейке ЗСУ тупо будут накрывать всем что там есть рзсо - ну будут не....ические потери у войсках, они тупо будут ... тупо реально типо "******* земля" и т.д.
я просто так, думаю, а не замахаваюсь на конституционный строй - Крым це Украина, но вот отвоевать, это как бы хз.
Разве как Швец недавно говорил - какой то эксперт говорил тоже что надо отрезать и т.д.
в осаду разве возьмем и когда Крыса подохнет то заберем., просто сейчас они реально сделают мобилизацию. не знаю. пока что можно бы и осадить, но хз что получится?
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30.11.2022 16:58 Відповісти
А от і даремно ти не сходив на "радовские" - є таке поняття "система стримування та противаг", і ти її рубонув, власне, більшість виявилася недолугою. Бо якби не було оцієї їбучої монобільшості, вава не вийобувався би як гнида на гребінці. Каюсь, сам голосував за зє!, але до ради обирав "Голос", який просто потонув у хорі зелених мавп. Якось ми погано вчимося, тому і отримуємо по голові...
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30.11.2022 17:23 Відповісти
no comments
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30.11.2022 17:02 Відповісти
Відновимо, тільки вже без вас, членограїв зелених
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30.11.2022 17:16 Відповісти
Це нова інвестиційна няня?


Перша не спрацювала. Давай версію 2.0
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30.11.2022 17:19 Відповісти
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30.11.2022 17:25 Відповісти
тебе в 2019г передали страну с бюджетом, во что ты её превратил? разруха нищета война
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30.11.2022 17:29 Відповісти
Забудь. Восстановление будет после Победы и после твоего переизбрания. Твоей кодле никто и ничего не даст, кроме совершенно необходимого на период войны.
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30.11.2022 17:43 Відповісти
🤣
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30.11.2022 17:58 Відповісти
Так поділись з накраденого!
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30.11.2022 18:12 Відповісти
А пан Зеленський як бажає, щоб Захід як вiдновив? Достатньо як на состояние на 23 февраля або вiдновити як Емiрати?
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30.11.2022 18:29 Відповісти
Та не тільки трильйон, а навіть більше. Тільки ми получимо ці гроші, коли тебе, тварюка, і твоєї шобли вже не буде у владі.
Поки воно тут сидить і читає з суфлера, а паралельно краде, як тільки може, ніхто нам нічого не дасть!!!
Дебіли 73% від 40% що прийшли, все ще ржете?
Як можна було вибрати покидька, що 4 рази відкосив від повістки під час війни????
А ще казав, що то не війна, а просто рускіє подвінулі граніцу вглубь України!Уроди..
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30.11.2022 19:31 Відповісти
Найбільше жаль загиблих через тупу політику зелених.
Їх уже не повернуть ніякі гроші.
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30.11.2022 20:37 Відповісти
В біженців допомогу ще можеш поцупити.
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30.11.2022 21:15 Відповісти
Мстивий Зе-курдупель нагородив орденами всіх мерів міст, де були бої або які допустили окупацію - усіх, окрім Кличка. Навіть мародер Чаус та тупорилий Живицький, який "не очікував нападу", отримали
https://twitter.com/i/status/1597572688142544898

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01.12.2022 03:00 Відповісти
Смотрю как наша олигархическая Система уже потирает лапки, облизываясь и понимаю, что восстановление Украины нельзя отдавать нашим коррумпированным специалистам. Запад не дураки и не будет кормить всю эту шоблу. Можем остаться у разбитого корыта.
Лично я за внешнее управление восстановлением всей государственности Украины, начиная от формирования с нуля всех институтов и передачей в течении 2-5 лет под управление Украины новому поколению политиков.
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01.12.2022 09:53 Відповісти
 
 