На відновлення України потрібен понад трильйон доларів, - Зеленський
На відновлення України потрібно понад трильйон доларів. До робіт залучать десятки країн-партнерів.
Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час презентації заявки Одеси на проведення "Експо-2030", повідомляє Цензор.НЕТ.
За його словами, буде створена спеціальна система шефства, яка дасть змогу передовим країнам і компаніям допомогти у відновленні українських областей, міст, галузей і підприємств.
"Щоб не просто відновити їх, а показати, що вільний світ і сумлінні держави завжди сильніші, ніж будь-яка тиранія й будь-яка агресія", - наголосив Зеленський.
Зацікавленість щодо шефства вже висловили Франція, Велика Британія, Німеччина, Сполучені Штати, Японія, Канада та ще 16 країн.
Топ коментарі
+32 lammer ya
показати весь коментар30.11.2022 16:05 Відповісти Посилання
+25 Павел Бортновский
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+25 Panda Freeav
показати весь коментар30.11.2022 16:11 Відповісти Посилання
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а собі ,лисому ,юзіку,агрохімії ?
С приближение плановых дат выборов -- президентских и парламентских -- идиотизм и тотальная жадность "слуг" будут проявляться с нарастающей силой.
Тобто орієнтовно 400 лярдів зелень вже поділила.
за такое бабло та Зеля нашукала себе 10 заместителей....
чо оно несет то? ведь наговорило уже тупо на зону, причем настолько что помилование если только на Марс полетит без права возвращения.
ну реально, ну вот какого хрена оно вообще рожу разевает?
как там шашлычки, гугнявый парень? у меня то никого не убили, но у тысяч людей есть что сказать - поверили в умиротворяющее гнусение.
да, на выборы не ходил, просто зарекся. в др. Греции таких называли - "идиот", но пусть, не ходил на эти крайние когда Зелю выбрали и потом на "радовские" и не пойду больше, пусть будет, а щас тем более, если они сделают выборы опять, а то смотря на уже раскрывшиеся хайла, то уже и войне конец. Поскорее бы, я вот ненавижу "ванг" шо кричат шо вона надолго - до весны путина грохнут и будет чето как было, но к сожалению, нахер крым, может отдадим. не надо иллюзий, вот Бабченко грит шо за крым пойдут миллионами - Эй, кто готов эту орду останавливать?
может Жирик был прав - мол дадим им(нам) газ и мяс и т.д.
ну просто - кому оно надо?
я за крым говорю - просто спрашиваю - да пусть уже нажрутся.
ну не з Зелей же крым отвоевывать то?
на перешейке ЗСУ тупо будут накрывать всем что там есть рзсо - ну будут не....ические потери у войсках, они тупо будут ... тупо реально типо "******* земля" и т.д.
я просто так, думаю, а не замахаваюсь на конституционный строй - Крым це Украина, но вот отвоевать, это как бы хз.
Разве как Швец недавно говорил - какой то эксперт говорил тоже что надо отрезать и т.д.
в осаду разве возьмем и когда Крыса подохнет то заберем., просто сейчас они реально сделают мобилизацию. не знаю. пока что можно бы и осадить, но хз что получится?
Перша не спрацювала. Давай версію 2.0
Поки воно тут сидить і читає з суфлера, а паралельно краде, як тільки може, ніхто нам нічого не дасть!!!
Дебіли 73% від 40% що прийшли, все ще ржете?
Як можна було вибрати покидька, що 4 рази відкосив від повістки під час війни????
А ще казав, що то не війна, а просто рускіє подвінулі граніцу вглубь України!Уроди..
Їх уже не повернуть ніякі гроші.
https://twitter.com/i/status/1597572688142544898
Лично я за внешнее управление восстановлением всей государственности Украины, начиная от формирования с нуля всех институтов и передачей в течении 2-5 лет под управление Украины новому поколению политиков.