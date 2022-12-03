Разрушенное оккупантами село: "Нет дорог, домов, электричества, отопления". ВИДЕО

Украинские бойцы показали уничтоженное оккупантами село.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись бойцы сделали, двигаясь по селу на бронемашине.

"Одно из сотен полностью разрушенных сел. Нет дорог, домов, электричества, отопления", - пишут бойцы в записи к видео.

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