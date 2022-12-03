Зруйноване окупантами село: "Немає доріг, будинків, електрики, опалення". ВIДЕО
Українські бійці показали знищене окупантами село.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис бійці зробили, рухаючись по селу на бронемашині.
"Одне з сотень повністю зруйнованих сіл. Немає доріг, будинків, електрики, опалення", - пишуть бійці у записі до відео.
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раSSія це імперія Зла, країна терорист!
тільки побільше 200-х та 300-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!