Зруйноване окупантами село: "Немає доріг, будинків, електрики, опалення". ВIДЕО

Українські бійці показали знищене окупантами село.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис бійці зробили, рухаючись по селу на бронемашині.

"Одне з сотень повністю зруйнованих сіл. Немає доріг, будинків, електрики, опалення", - пишуть бійці у записі до відео.

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