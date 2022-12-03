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Зруйноване окупантами село: "Немає доріг, будинків, електрики, опалення". ВIДЕО

Українські бійці показали знищене окупантами село.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис бійці зробили, рухаючись по селу на бронемашині.

"Одне з сотень повністю зруйнованих сіл. Немає доріг, будинків, електрики, опалення", - пишуть бійці у записі до відео.

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Автор: 

армія рф (17359) руйнування (255)


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руZZкій = вбивця....
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
тільки побільше 200-х та 300-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
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03.12.2022 11:23 Відповісти
 
 