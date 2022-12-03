Украинские воины подняли первый флаг на левом берегу Херсонщины. ВИДЕО

Украинские военные подняли первый государственный флаг на левобережной части Херсонской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает подразделение "Карлсон"

"Этот флаг подняли бойцы спецподразделения "Карлсон" – это станет плацдармом для деоккупации левого берега Херсонщины!"

Операция завершилась успехом, и все благодаря точным координационным и наступательным навыкам ребят", - отмечается в сообщении.

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