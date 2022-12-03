Украинские воины подняли первый флаг на левом берегу Херсонщины. ВИДЕО
Украинские военные подняли первый государственный флаг на левобережной части Херсонской области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает подразделение "Карлсон"
"Этот флаг подняли бойцы спецподразделения "Карлсон" – это станет плацдармом для деоккупации левого берега Херсонщины!"
Операция завершилась успехом, и все благодаря точным координационным и наступательным навыкам ребят", - отмечается в сообщении.
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Я тигр, а не кот, во мне сейчас живёт
Не Леопольд, а леопард.
Дыбом шерсть, хвост трубой,
На дороге у меня не стой,
Если встречу тысячу чертей,
Разорву на тысячу частей.
Дыбом шерсть, хвост трубой,
На дороге у меня не стой,
Если встречу тысячу чертей,
Разорву на тысячу частей.
Я мягким был котом с пушистым животом,
Мурлыкал песенку свою,
Но есть всему предел, теперь я озверел
И сам себя не узнаю.
Дыбом шерсть, хвост трубой,
На дороге у меня не стой,
Если встречу тысячу чертей,
Разорву на тысячу частей.
Дыбом шерсть, хвост трубой,
На дороге у меня не стой,
Если встречу тысячу чертей,
Разорву на тысячу частей.
Если встречу тысячу чертей,
Разорву на тысячу частей.