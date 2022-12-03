Українські воїни підняли перший прапор на лівому березі Херсонщини. ВIДЕО

Українські військові здійняли перший державний прапор на лівобережній частині Херсонської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє підрозділ "Карлсон"

"Цей прапор підняди бійці спецпідрозділу "Карлсон" – це стане плацдармом для деокупації лівого берега Херсонщини!

Операція завершилась успіхом, і все завдяки точним координаційним та наступальним навичкам хлопців", - зазначається у повідомленні.

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