Українські воїни підняли перший прапор на лівому березі Херсонщини. ВIДЕО
Українські військові здійняли перший державний прапор на лівобережній частині Херсонської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє підрозділ "Карлсон"
"Цей прапор підняди бійці спецпідрозділу "Карлсон" – це стане плацдармом для деокупації лівого берега Херсонщини!
Операція завершилась успіхом, і все завдяки точним координаційним та наступальним навичкам хлопців", - зазначається у повідомленні.
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+52 Alex Sav #513490
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Хоть миллион, хоть миллиард.
Я тигр, а не кот, во мне сейчас живёт
Не Леопольд, а леопард.
Дыбом шерсть, хвост трубой,
На дороге у меня не стой,
Если встречу тысячу чертей,
Разорву на тысячу частей.
Дыбом шерсть, хвост трубой,
На дороге у меня не стой,
Если встречу тысячу чертей,
Разорву на тысячу частей.
Я мягким был котом с пушистым животом,
Мурлыкал песенку свою,
Но есть всему предел, теперь я озверел
И сам себя не узнаю.
Дыбом шерсть, хвост трубой,
На дороге у меня не стой,
Если встречу тысячу чертей,
Разорву на тысячу частей.
Дыбом шерсть, хвост трубой,
На дороге у меня не стой,
Если встречу тысячу чертей,
Разорву на тысячу частей.
Если встречу тысячу чертей,
Разорву на тысячу частей.