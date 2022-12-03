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Українські воїни підняли перший прапор на лівому березі Херсонщини. ВIДЕО

Українські військові здійняли перший державний прапор на лівобережній частині Херсонської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє підрозділ "Карлсон"

"Цей прапор підняди бійці спецпідрозділу "Карлсон" – це стане плацдармом для деокупації лівого берега Херсонщини!

Операція завершилась успіхом, і все завдяки точним координаційним та наступальним навичкам хлопців", - зазначається у повідомленні. 

Читайте також: Росіяни зменшують кількість військ і техніки в Олешках, - Генштаб ЗСУ

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Офіційне підняття державного прапора в деокупованому Херсоні. ВIДЕО

Автор: 

прапор (482) ЗСУ (7544) Херсонська область (5750)


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Топ коментарі
+52
а під вежею наклали курган 200 москалів
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03.12.2022 22:39
+47
Хлопці , Ви Герої 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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03.12.2022 22:49
+39
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03.12.2022 22:47
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а під вежею наклали курган 200 москалів
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03.12.2022 22:39 Відповісти
Moving ahead !
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03.12.2022 22:46 Відповісти
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03.12.2022 22:47 Відповісти
Хлопці , Ви Герої 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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03.12.2022 22:49 Відповісти
Це круто!
Дніпро не є непрохідною перешкодою для ЗСУ!
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03.12.2022 22:49 Відповісти
)) Ну и чтобы освободить левый берег-не обязательно перплывать Днепр. Достаточно идти по левому берегу вдоль Днепра со стороны Запорожья,Днепра и тд)))
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04.12.2022 00:36 Відповісти
Сторона Олешки, підняли на самій високій точці, щоб дратувати орків. Говорять про островок
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04.12.2022 00:57 Відповісти
Это похоже напротив Кошовой, возле устья Конки.
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04.12.2022 02:05 Відповісти
Это на острове напротив Херсона и напротив Олешек.
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04.12.2022 02:09 Відповісти
Так называемый Затон, непроходимая местность, да ещё и остров.
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04.12.2022 09:30 Відповісти
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03.12.2022 22:50 Відповісти
Штати передають ЗСУ 40 річкових бронекатерів! 😁
Не розумів для чого....
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03.12.2022 22:51 Відповісти
Є така річка "Дніпро" в Україні...
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03.12.2022 22:58 Відповісти
И Волга на расее
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03.12.2022 23:16 Відповісти
Хай з мене приколюються, але істина в тому, що Дніпро та Волга починаються поруч на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Валдайській височині .
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03.12.2022 23:20 Відповісти
Интересно девки пляшут. Шо-то мне подсказывает, шо нам сильно нужна эта возвышенность
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03.12.2022 23:25 Відповісти
Так Днепр еще и по Беларуси протекает. По-моему, Могилев стоит на Днепре.
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03.12.2022 23:31 Відповісти
Хрен с ним с Могильовом. Пусть стоит
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03.12.2022 23:37 Відповісти
Жириновский грозился повернуть "русскую реку Днепр" с Валдая куда-то в сторону запоребрика. Хорошо, что вовремя умер.
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03.12.2022 23:39 Відповісти
Лучше б не родился
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03.12.2022 23:47 Відповісти
вважаєте, шо )(уйла на Валдаї поховають.все можливо.
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03.12.2022 23:28 Відповісти
Було б непогано, але проблему це не вирішить. Як казав класик (мовою оригіналу) "Это не наш путь".
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03.12.2022 23:32 Відповісти
Запрос від Залужного на ці катери був ще влітку. Чи в червні, чи в липні. Пам'ятаю.
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03.12.2022 23:02 Відповісти
Порошенко начал сторить катера, обплёвывали и обс"рали все пять лет его за это зЕпредурки. Им нужны были крейсера и арахамии
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04.12.2022 07:46 Відповісти
Може нагадаєте славетні бої цих катерів та де вони зараз?
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04.12.2022 10:34 Відповісти
Вони зараз там, де потрібно і виконують ролю у відповідності до свого призначення. Ця війна не має "славетних боїв", хочеш їх побачити - дивийся голівудські бойовики.
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04.12.2022 12:44 Відповісти
"Виконують ролю у відповідності до свого призначення" у порту Бердянська?
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05.12.2022 01:04 Відповісти
Та якась кількість катерів вже є.
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03.12.2022 23:21 Відповісти
Буде Азовська флотилія
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04.12.2022 03:41 Відповісти
І Дніпровська ))
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04.12.2022 09:10 Відповісти
Дай Боже!
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03.12.2022 22:56 Відповісти
Мое мнение, что генштаб готовит наступление на Крым. Именно под это и подводные дроны от Бельгии, и морские вертолеты от Англии, и надводные дроны от Германии.
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03.12.2022 23:02 Відповісти
Хай так воно й буде!

Слава Збройним Силам України! 💙💛
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03.12.2022 23:05 Відповісти
Благодатное возле Угледара, там никого не трогают, значит там и будет зажим к реке.
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04.12.2022 00:25 Відповісти
Думаєте,що Бахмут стікає кровью,щоб визволити Крим.?
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04.12.2022 00:34 Відповісти
Возможно именно сейчас, накапливаются резервы и вооружение, именно под крым. Ведь параллельно также идет наступление на луганщине, пусть медленное, но оно идет и с него войска не перебрасываются на Бахмут, хотя так могли бы поступить. Ведь та техника что я назвал выше, уж точно не под Донецк, и не под Луганск.
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04.12.2022 00:38 Відповісти
Запоріжжя,
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04.12.2022 00:43 Відповісти
Вы морской вертолет и подводный дрон, собрались применять на Днепре близ Запорожья? Однако......
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04.12.2022 00:45 Відповісти
Наступний етап визволення може бути Запоріжжя. До речі,орки зайняли в Бахмуті декілька багатоповерхівок на Лумумби. Бахмут потребує допомоги .
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04.12.2022 00:50 Відповісти
Вони підуть на Бєлгород, цеж українське місто
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04.12.2022 01:17 Відповісти
Надо сначала Донбасс освободить, а потом Крым уже осовобождать.
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04.12.2022 02:05 Відповісти
в ГШ прямолинейно не мыслят. Им ***** на конституцию рф, они не политики, а военные.
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04.12.2022 02:11 Відповісти
Согласен! Они мугут вначале Москву освободить, а все остальное само посыпится.
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04.12.2022 12:58 Відповісти
Хай кацапи хоч як там окопуються.... Але з історії, Крим військовим шляхом брали всі, хто хотів... Навіть у 2014. Зараз в 2023 він буде також деокупований
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04.12.2022 06:08 Відповісти
После того как вернем Мелитополь , судьба Крыма будет решена , только вопрос времени Москалем советую, пока без паники ,покинуть полуостров по домашнему
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03.12.2022 23:11 Відповісти
Пока еще можно либо по парому, либо по раненому мосту (вроде бы егковушки ездят), либо через запорожскую область.
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03.12.2022 23:23 Відповісти
судьба Крыма будет предрешена уже тогда, когда наша арта станет на фасе Великие Копани - Скадовск. А из Мелитополя они просто эвакуируются до Мариуполя, а там и до Таганрога домой рукой подать.
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04.12.2022 02:21 Відповісти
Є велика ймовірність, що наші зайдуть до Криму раніше за Мелітополь... Саме в Криму знаходиться голка Кощея, навіть початок визволення півострова призведе до реального початку розпаду рашки, це дійсно сакральне місце для кремлядей.... І Залужний з Генштабом це добре розуміють! Якщо сьогоднішня гебня втратить Крим, вони відразу втратять владу і не зможуть більше контролювати свою окупаційну владу, кацапська армія просто втече моментально без підкріплення та керування...
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04.12.2022 06:17 Відповісти
Коментар відповідає ніку
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03.12.2022 23:17 Відповісти
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03.12.2022 23:48 Відповісти
Спецпідрозділ "Карслон" - це сила. Потім з'явится спецпідрозділ "Малюк" та інші . Дякую вам, хлопці. Повертайтесь живими та здоровими.
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04.12.2022 00:42 Відповісти
Фрекенбок - це взагалі буде як ядерна зброя. Бойові голуби будуть як дитячі іграшки згадувати.
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04.12.2022 00:54 Відповісти
По ці логіці, вже підрозділ Леопольд, дивіз давайте жити дружно, а якщо ні, вам хана) а також -- Ну погоди))
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04.12.2022 01:15 Відповісти
Зову мышей на бой,
Пусть встретятся со мной
Хоть миллион, хоть миллиард.
Я тигр, а не кот, во мне сейчас живёт
Не Леопольд, а леопард.

Дыбом шерсть, хвост трубой,
На дороге у меня не стой,
Если встречу тысячу чертей,
Разорву на тысячу частей.

Дыбом шерсть, хвост трубой,
На дороге у меня не стой,
Если встречу тысячу чертей,
Разорву на тысячу частей.

Я мягким был котом с пушистым животом,
Мурлыкал песенку свою,
Но есть всему предел, теперь я озверел
И сам себя не узнаю.

Дыбом шерсть, хвост трубой,
На дороге у меня не стой,
Если встречу тысячу чертей,
Разорву на тысячу частей.

Дыбом шерсть, хвост трубой,
На дороге у меня не стой,
Если встречу тысячу чертей,
Разорву на тысячу частей.
Если встречу тысячу чертей,
Разорву на тысячу частей.
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04.12.2022 08:21 Відповісти
Дать Карлсону банку варенья! 🥄
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04.12.2022 13:00 Відповісти
Гола Пристань?
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04.12.2022 13:27 Відповісти
 
 