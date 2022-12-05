Танковый экипаж 25-й ОВДБр уничтожает оккупантов. ВИДЕО боя

Танкисты 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады опубликовали фрагменты своей боевой работы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи зафиксирована работа одного экипажа Видео сделано из брони танка и из разведывательного беспилотника, которым руководит один из членов экипажа.

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