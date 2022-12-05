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Танковый экипаж 25-й ОВДБр уничтожает оккупантов. ВИДЕО боя

Танкисты 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады опубликовали фрагменты своей боевой работы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи зафиксирована работа одного экипажа Видео сделано из брони танка и из разведывательного беспилотника, которым руководит один из членов экипажа.

Читайте также: Десантники из 25-й бригады сбили вражеский штурмовик Су-25

танк (2256) боевые действия (4044) 25-я отдельная воздушно-десантная бригада (156)


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Топ комментарии
+32
Героям слава!
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04.12.2022 20:58
+24
ЗСУ-справжні воїни та герої.Таких не здолати не перемогти...
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04.12.2022 21:22
+9
ВСУ - СИЛА! ЧМОБИКИ - *****!
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05.12.2022 09:34
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Героям слава!
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04.12.2022 20:58 Ответить
Тільки Українець зможе одночасно керувати танком і пташкою

Саме тому русским астралопітекам писс да
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05.12.2022 11:31 Ответить
ЗСУ-справжні воїни та герої.Таких не здолати не перемогти...
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04.12.2022 21:22 Ответить
...красиво....
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04.12.2022 21:58 Ответить
Обзор из танка я бы сказал "не очень" (это конструкторская беда почти всех совковых танков), хорошо, если каждый экипаж имеет хотя бы пару дронов!
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04.12.2022 22:20 Ответить
Йдем до того що дрон буде обов'язковим починаючи з рівня вогневої групи. Взагалі для танків давно придумали окулус ріфт, але нам така модернізація не по кишені. Той же дрон над танком буде дешевше та дасть більше можливостей.

Було би не погано щоб за повітряними та морськими дронами у нас всю бронетехніку і в першу чергу машини розмінування та танки перетворили у наземних дронів, але це так мрії про утопію бо для цього треба щоб цим займались приватні компанії як є із бпла та морськими дронами.
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05.12.2022 10:08 Ответить
Наша 25-ка)
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05.12.2022 09:27 Ответить
ЗСУ весело мочить кацапню!
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05.12.2022 09:33 Ответить
ВСУ - СИЛА! ЧМОБИКИ - *****!
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05.12.2022 09:34 Ответить
Це ж скільки кацапні по посадках догніває ...
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05.12.2022 09:38 Ответить
Дуже гарно! Респект!
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05.12.2022 10:01 Ответить
***
Дожив… Новина -відео з танчика ЗСУ , як вони нищать русню,
а сприймається як легка розслаблююча еротика…
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05.12.2022 10:09 Ответить
Хех. Це мені нагадало здається БМП Азовець до якого по штату мав йти БПЛА.

Як бачимо ідея використовувати в комплекті із танком бпла правильна.
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05.12.2022 10:11 Ответить
ЗСУ - Сила!!! Чмобіки - могила...
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05.12.2022 15:10 Ответить
 
 