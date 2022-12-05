Танковый экипаж 25-й ОВДБр уничтожает оккупантов. ВИДЕО боя
Танкисты 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады опубликовали фрагменты своей боевой работы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи зафиксирована работа одного экипажа Видео сделано из брони танка и из разведывательного беспилотника, которым руководит один из членов экипажа.
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+32 Andy S #414870
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Саме тому русским астралопітекам писс да
Було би не погано щоб за повітряними та морськими дронами у нас всю бронетехніку і в першу чергу машини розмінування та танки перетворили у наземних дронів, але це так мрії про утопію бо для цього треба щоб цим займались приватні компанії як є із бпла та морськими дронами.
Дожив… Новина -відео з танчика ЗСУ , як вони нищать русню,
а сприймається як легка розслаблююча еротика…
Як бачимо ідея використовувати в комплекті із танком бпла правильна.