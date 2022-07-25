Десантники из 25-й бригады сбили вражеский штурмовик Су-25

Военный штурмовик Су-25 российских оккупантов сбит силами противовоздушной обороны 25 июля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице в фейсбук 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады.

"Заканчиваем день хорошими новостями! Очередной вражеский Су-25 (Грач) отправился в ад благодаря филигранной работе подразделения противовоздушной обороны Сичеславской бригады!", - говорится в сообщении.

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