Десантники из 25-й бригады сбили вражеский штурмовик Су-25
Военный штурмовик Су-25 российских оккупантов сбит силами противовоздушной обороны 25 июля.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице в фейсбук 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады.
"Заканчиваем день хорошими новостями! Очередной вражеский Су-25 (Грач) отправился в ад благодаря филигранной работе подразделения противовоздушной обороны Сичеславской бригады!", - говорится в сообщении.
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Нашим хлопцям подяка і респект 👍🏼✊💪🙏🏼❤️