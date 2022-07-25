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Десантники из 25-й бригады сбили вражеский штурмовик Су-25

су-25

Военный штурмовик Су-25 российских оккупантов сбит силами противовоздушной обороны 25 июля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице в фейсбук 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады.

"Заканчиваем день хорошими новостями! Очередной вражеский Су-25 (Грач) отправился в ад благодаря филигранной работе подразделения противовоздушной обороны Сичеславской бригады!", - говорится в сообщении.

Также читайте: Ночью оккупанты обстреляли из РСЗО окрестности Краматорска, - мэр Гончаренко

авиация (2827) самолет (3591) 25-я отдельная воздушно-десантная бригада (156)


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Топ комментарии
+34
25 липня, 25 бригада збила су-25. Який символізм.
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25.07.2022 20:08
+26
Це вже точно свято. Сьогодні "25-та" збила вертоліт і літак. Ніколи більше нелюд не вилетить бомбити бамбас.
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25.07.2022 20:01
+20
Пишут что уже второй сбили
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25.07.2022 19:59
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Пишут что уже второй сбили
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25.07.2022 19:59 Ответить
Пишут, что путин х*йло. Похоже правда.
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25.07.2022 20:59 Ответить
Часом не на херсонському напрямку? я чув як ппо спрацювали по якомусь літаку десь за бериславом.
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25.07.2022 21:00 Ответить
Да, все верно
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25.07.2022 21:36 Ответить
тебе Ивану нужно выпить бояры за ваш сбитый кацмалёт...
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25.07.2022 22:14 Ответить
ДШВ України-черговий респектище...
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25.07.2022 19:59 Ответить
Good job!!! Thanks a lot!
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25.07.2022 20:00 Ответить
День ще не закінчився, чекаємо
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25.07.2022 20:00 Ответить
Це вже точно свято. Сьогодні "25-та" збила вертоліт і літак. Ніколи більше нелюд не вилетить бомбити бамбас.
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25.07.2022 20:01 Ответить
25 липня, 25 бригада збила су-25. Який символізм.
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25.07.2022 20:08 Ответить
а якщо 100 одномоментно зажмурених в Хрустальному кацапів поділити на 4 купки то теж буде по 25 жмурів в купці.
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25.07.2022 20:20 Ответить
Спасибо ЗСУ за хорошие новости!
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25.07.2022 20:11 Ответить
Орки всеж таки вирішили повністю здати всю техніку нам на металобрухт і удобрити землю перегноєм своїм.
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25.07.2022 20:13 Ответить
Чет эти грачи, то есть петухи рабсейские стали падать часто. Зер гуд зер гуд
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25.07.2022 20:14 Ответить
бо ані тяжєлєє воздуха! Патаму і падають.
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25.07.2022 20:22 Ответить
Ідуть на "круглу" цифру! По жмурам" думаю - завтра до 40 тисяч доберуться!
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25.07.2022 20:38 Ответить
послезавтра. Наш ГШ пропавших без вести и мобиков тоже не считает, только тех, кто превратился в белых жигулей.
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25.07.2022 21:40 Ответить
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25.07.2022 20:24 Ответить
Ура!
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25.07.2022 20:25 Ответить
Зробили мій день! Красені!
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25.07.2022 20:40 Ответить
День без сбитоого самолета орков - коту под хвост!
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25.07.2022 20:47 Ответить
Красунчики, бережи вас Господь
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25.07.2022 20:52 Ответить
До кабздона підспівувати полетів...
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25.07.2022 20:56 Ответить
Бережіть себе, славні хлопці, кацапи будуть полювати за майстрами «Ігли».
Не дайте ім приводу для радості…
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25.07.2022 20:58 Ответить
Бог любить трійцю , отож чекаємо

Нашим хлопцям подяка і респект 👍🏼✊💪🙏🏼❤️
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25.07.2022 21:54 Ответить
При нынешней насыщенности ПЗРК с обеих сторон для пилотируемой авиации места нет, только арта и беспилотники.
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25.07.2022 22:07 Ответить
Sehr gut.
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25.07.2022 22:21 Ответить
Русские сейчас делают работы над ошибками. Поняли что пилотируемые самолёты впустую переводить накладно. Надо платить компенсации семьям погибших пилотов. Плюс пилота учить долго надо. Закупили у Ирана дроны шахед. Будут ими нас утюжить. .. Надо как-то этому противодействовать...
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25.07.2022 22:59 Ответить
 
 