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Десантники з 25-ї бригади збили ворожий штурмовик Су-25
Військовий штурмовик Су-25 російських окупантів збитий силами протиповітряної оборони 25 липня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці у фейсбуці 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади.
"Закінчуємо день хорошими новинами! Черговий ворожий Су-25 (Грак) вирушив у пекло завдяки філігранній роботі підрозділу протиповітряної оборони Січеславської бригади!", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+34 Олександр Качмола
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+26 Анатолий К #427424
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+20 Aks World
показати весь коментар25.07.2022 19:59
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