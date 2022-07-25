Десантники з 25-ї бригади збили ворожий штурмовик Су-25

Військовий штурмовик Су-25 російських окупантів збитий силами протиповітряної оборони 25 липня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці у фейсбуці 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади.

"Закінчуємо день хорошими новинами! Черговий ворожий Су-25 (Грак) вирушив у пекло завдяки філігранній роботі підрозділу протиповітряної оборони Січеславської бригади!", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Січеславські десантники пострілом із ПЗРК " Ігла" збили ворожий бойовий вертоліт Ка - 52 "Алігатор". ФОТО