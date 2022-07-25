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Десантники з 25-ї бригади збили ворожий штурмовик Су-25

су-25

Військовий штурмовик Су-25 російських окупантів збитий силами протиповітряної оборони 25 липня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці у фейсбуці 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади.

"Закінчуємо день хорошими новинами! Черговий ворожий Су-25 (Грак) вирушив у пекло завдяки філігранній роботі підрозділу протиповітряної оборони Січеславської бригади!", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Січеславські десантники пострілом із ПЗРК " Ігла" збили ворожий бойовий вертоліт Ка - 52 "Алігатор". ФОТО

Автор: 

авіація (4125) літак (2903) 25 окрема повітряно-десантна бригада (156)


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Топ коментарі
+34
25 липня, 25 бригада збила су-25. Який символізм.
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25.07.2022 20:08
+26
Це вже точно свято. Сьогодні "25-та" збила вертоліт і літак. Ніколи більше нелюд не вилетить бомбити бамбас.
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25.07.2022 20:01
+20
Пишут что уже второй сбили
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25.07.2022 19:59
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Пишут что уже второй сбили
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25.07.2022 19:59 Відповісти
Пишут, что путин х*йло. Похоже правда.
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25.07.2022 20:59 Відповісти
Часом не на херсонському напрямку? я чув як ппо спрацювали по якомусь літаку десь за бериславом.
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25.07.2022 21:00 Відповісти
Да, все верно
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25.07.2022 21:36 Відповісти
тебе Ивану нужно выпить бояры за ваш сбитый кацмалёт...
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25.07.2022 22:14 Відповісти
ДШВ України-черговий респектище...
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25.07.2022 19:59 Відповісти
Good job!!! Thanks a lot!
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25.07.2022 20:00 Відповісти
День ще не закінчився, чекаємо
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25.07.2022 20:00 Відповісти
Це вже точно свято. Сьогодні "25-та" збила вертоліт і літак. Ніколи більше нелюд не вилетить бомбити бамбас.
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25.07.2022 20:01 Відповісти
25 липня, 25 бригада збила су-25. Який символізм.
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25.07.2022 20:08 Відповісти
а якщо 100 одномоментно зажмурених в Хрустальному кацапів поділити на 4 купки то теж буде по 25 жмурів в купці.
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25.07.2022 20:20 Відповісти
Спасибо ЗСУ за хорошие новости!
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25.07.2022 20:11 Відповісти
Орки всеж таки вирішили повністю здати всю техніку нам на металобрухт і удобрити землю перегноєм своїм.
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25.07.2022 20:13 Відповісти
Чет эти грачи, то есть петухи рабсейские стали падать часто. Зер гуд зер гуд
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25.07.2022 20:14 Відповісти
бо ані тяжєлєє воздуха! Патаму і падають.
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25.07.2022 20:22 Відповісти
Ідуть на "круглу" цифру! По жмурам" думаю - завтра до 40 тисяч доберуться!
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25.07.2022 20:38 Відповісти
послезавтра. Наш ГШ пропавших без вести и мобиков тоже не считает, только тех, кто превратился в белых жигулей.
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25.07.2022 21:40 Відповісти
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25.07.2022 20:24 Відповісти
Ура!
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25.07.2022 20:25 Відповісти
Зробили мій день! Красені!
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25.07.2022 20:40 Відповісти
День без сбитоого самолета орков - коту под хвост!
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25.07.2022 20:47 Відповісти
Красунчики, бережи вас Господь
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25.07.2022 20:52 Відповісти
До кабздона підспівувати полетів...
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25.07.2022 20:56 Відповісти
Бережіть себе, славні хлопці, кацапи будуть полювати за майстрами «Ігли».
Не дайте ім приводу для радості…
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25.07.2022 20:58 Відповісти
Бог любить трійцю , отож чекаємо

Нашим хлопцям подяка і респект 👍🏼✊💪🙏🏼❤️
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25.07.2022 21:54 Відповісти
При нынешней насыщенности ПЗРК с обеих сторон для пилотируемой авиации места нет, только арта и беспилотники.
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25.07.2022 22:07 Відповісти
Sehr gut.
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25.07.2022 22:21 Відповісти
Русские сейчас делают работы над ошибками. Поняли что пилотируемые самолёты впустую переводить накладно. Надо платить компенсации семьям погибших пилотов. Плюс пилота учить долго надо. Закупили у Ирана дроны шахед. Будут ими нас утюжить. .. Надо как-то этому противодействовать...
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25.07.2022 22:59 Відповісти
 
 