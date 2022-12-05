Танковий екіпаж 25-ї ОПДБр нищить окупантів. ВIДЕО бою
Танкісти 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади опублікували фрагменти своєї бойової роботи.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафіксована робота одного екіпажу. Відео зроблене з броні танка та з розвідувального безпілотника, яким керує один із членів екіпажу.
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+32 Andy S #414870
показати весь коментар04.12.2022 20:58
+24 Александр Чуднивец #474549
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+9 Дмитро Карпенко
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Саме тому русским астралопітекам писс да
Було би не погано щоб за повітряними та морськими дронами у нас всю бронетехніку і в першу чергу машини розмінування та танки перетворили у наземних дронів, але це так мрії про утопію бо для цього треба щоб цим займались приватні компанії як є із бпла та морськими дронами.
Дожив… Новина -відео з танчика ЗСУ , як вони нищать русню,
а сприймається як легка розслаблююча еротика…
Як бачимо ідея використовувати в комплекті із танком бпла правильна.