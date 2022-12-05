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Танковий екіпаж 25-ї ОПДБр нищить окупантів. ВIДЕО бою

Танкісти 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади опублікували фрагменти своєї бойової роботи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафіксована робота одного екіпажу. Відео зроблене з броні танка та з розвідувального безпілотника, яким керує один із членів екіпажу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бій десантників 25-ї бригади з російськими окупантами. ВIДЕО

Автор: 

танк (2067) бойові дії (3808) 25 окрема повітряно-десантна бригада (156)


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Топ коментарі
+32
Героям слава!
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04.12.2022 20:58
+24
ЗСУ-справжні воїни та герої.Таких не здолати не перемогти...
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04.12.2022 21:22
+9
ВСУ - СИЛА! ЧМОБИКИ - *****!
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05.12.2022 09:34
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Героям слава!
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04.12.2022 20:58 Відповісти
Тільки Українець зможе одночасно керувати танком і пташкою

Саме тому русским астралопітекам писс да
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05.12.2022 11:31 Відповісти
ЗСУ-справжні воїни та герої.Таких не здолати не перемогти...
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04.12.2022 21:22 Відповісти
...красиво....
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04.12.2022 21:58 Відповісти
Обзор из танка я бы сказал "не очень" (это конструкторская беда почти всех совковых танков), хорошо, если каждый экипаж имеет хотя бы пару дронов!
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04.12.2022 22:20 Відповісти
Йдем до того що дрон буде обов'язковим починаючи з рівня вогневої групи. Взагалі для танків давно придумали окулус ріфт, але нам така модернізація не по кишені. Той же дрон над танком буде дешевше та дасть більше можливостей.

Було би не погано щоб за повітряними та морськими дронами у нас всю бронетехніку і в першу чергу машини розмінування та танки перетворили у наземних дронів, але це так мрії про утопію бо для цього треба щоб цим займались приватні компанії як є із бпла та морськими дронами.
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05.12.2022 10:08 Відповісти
Наша 25-ка)
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05.12.2022 09:27 Відповісти
ЗСУ весело мочить кацапню!
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05.12.2022 09:33 Відповісти
ВСУ - СИЛА! ЧМОБИКИ - *****!
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05.12.2022 09:34 Відповісти
Це ж скільки кацапні по посадках догніває ...
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05.12.2022 09:38 Відповісти
Дуже гарно! Респект!
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05.12.2022 10:01 Відповісти
***
Дожив… Новина -відео з танчика ЗСУ , як вони нищать русню,
а сприймається як легка розслаблююча еротика…
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05.12.2022 10:09 Відповісти
Хех. Це мені нагадало здається БМП Азовець до якого по штату мав йти БПЛА.

Як бачимо ідея використовувати в комплекті із танком бпла правильна.
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05.12.2022 10:11 Відповісти
ЗСУ - Сила!!! Чмобіки - могила...
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05.12.2022 15:10 Відповісти
 
 