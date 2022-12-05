Танковий екіпаж 25-ї ОПДБр нищить окупантів. ВIДЕО бою

Танкісти 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади опублікували фрагменти своєї бойової роботи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафіксована робота одного екіпажу. Відео зроблене з броні танка та з розвідувального безпілотника, яким керує один із членів екіпажу.

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