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Бій десантників 25-ї бригади з російськими окупантами. ВIДЕО

У мережі опубліковані фрагменти бою десантників 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади з російськими окупантами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, записи зроблені українським бійцем на камеру, що встановлена на амуніції. Бій відбувався в районі адмінмежі між Харківщиною та Луганщиною.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дванадцять окупантів здались у полон українським десантникам на Луганщині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17526) знищення (7334) 25 окрема повітряно-десантна бригада (156)


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Топ коментарі
+20
ЗСУ-справжні воїни та герої-щира вам вдячність та повага.Бережи вас Господь...
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04.11.2022 10:07
+18
Прочитайте про "другий зимовий похід" армії УНР. Під час нього був момент коли на позиції більшовиків йшли, плескаючи в долоні - імітували постріли. Бо не було патронів. І виграли бій
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04.11.2022 10:14
+17
Бійці профі високого класу - на великій швидкості знищують орків,запасний магазин напоготові,супер!
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04.11.2022 10:04
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Бійці профі високого класу - на великій швидкості знищують орків,запасний магазин напоготові,супер!
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04.11.2022 10:04 Відповісти
куди попало-це тобі до кадирівських обісраних тіктокерів...
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04.11.2022 10:16 Відповісти
Прочитайте про "другий зимовий похід" армії УНР. Під час нього був момент коли на позиції більшовиків йшли, плескаючи в долоні - імітували постріли. Бо не було патронів. І виграли бій
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04.11.2022 10:14 Відповісти
Бог допоміг.
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04.11.2022 10:24 Відповісти
твоя злість від безсилля та дурості
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04.11.2022 10:40 Відповісти
я хоча б не вірю що моїм предком був якийсь шимпанзе а вірю у Бога та сотворіння ним Всесвіту.
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04.11.2022 10:50 Відповісти
як виникло життя,порожня макітра?
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04.11.2022 11:06 Відповісти
уявляєш дурік-твоя прабабуся та прадідусь бігали по деревах з червоними гамадрилячими дупами...Бо моїх відтворив Господь Бог...
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04.11.2022 11:24 Відповісти
ЗСУ-справжні воїни та герої-щира вам вдячність та повага.Бережи вас Господь...
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04.11.2022 10:07 Відповісти
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04.11.2022 10:15 Відповісти
с опозданием после телеги в 2 - 3 дня
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04.11.2022 10:44 Відповісти
Як казав радянський прапорщик: "В армії багато незрозумілого, зате все правильно".
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04.11.2022 11:03 Відповісти
 
 