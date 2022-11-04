Бій десантників 25-ї бригади з російськими окупантами. ВIДЕО

У мережі опубліковані фрагменти бою десантників 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади з російськими окупантами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, записи зроблені українським бійцем на камеру, що встановлена на амуніції. Бій відбувався в районі адмінмежі між Харківщиною та Луганщиною.

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