Бій десантників 25-ї бригади з російськими окупантами. ВIДЕО
У мережі опубліковані фрагменти бою десантників 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади з російськими окупантами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, записи зроблені українським бійцем на камеру, що встановлена на амуніції. Бій відбувався в районі адмінмежі між Харківщиною та Луганщиною.
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