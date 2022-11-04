Бой десантников 25-й бригады с российскими оккупантами. ВИДЕО

В сети опубликованы фрагменты боя десантников 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады с российскими оккупантами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, записи сделаны украинским бойцом на установленную на амуниции камеру. Бой проходил в районе админграницы между Харьковщиной и Луганщиной.

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