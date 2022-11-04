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Бой десантников 25-й бригады с российскими оккупантами. ВИДЕО

В сети опубликованы фрагменты боя десантников 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады с российскими оккупантами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, записи сделаны украинским бойцом на установленную на амуниции камеру. Бой проходил в районе админграницы между Харьковщиной и Луганщиной.

Смотрите: Двенадцать оккупантов сдались в плен украинским десантникам в Луганской области. ВИДЕО

армия РФ (19375) уничтожение (7023) 25-я отдельная воздушно-десантная бригада (156)


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Топ комментарии
+20
ЗСУ-справжні воїни та герої-щира вам вдячність та повага.Бережи вас Господь...
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04.11.2022 10:07
+18
Прочитайте про "другий зимовий похід" армії УНР. Під час нього був момент коли на позиції більшовиків йшли, плескаючи в долоні - імітували постріли. Бо не було патронів. І виграли бій
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04.11.2022 10:14
+17
Бійці профі високого класу - на великій швидкості знищують орків,запасний магазин напоготові,супер!
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04.11.2022 10:04
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Бійці профі високого класу - на великій швидкості знищують орків,запасний магазин напоготові,супер!
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04.11.2022 10:04 Ответить
куди попало-це тобі до кадирівських обісраних тіктокерів...
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04.11.2022 10:16 Ответить
Прочитайте про "другий зимовий похід" армії УНР. Під час нього був момент коли на позиції більшовиків йшли, плескаючи в долоні - імітували постріли. Бо не було патронів. І виграли бій
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04.11.2022 10:14 Ответить
Бог допоміг.
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04.11.2022 10:24 Ответить
твоя злість від безсилля та дурості
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04.11.2022 10:40 Ответить
я хоча б не вірю що моїм предком був якийсь шимпанзе а вірю у Бога та сотворіння ним Всесвіту.
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04.11.2022 10:50 Ответить
як виникло життя,порожня макітра?
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04.11.2022 11:06 Ответить
уявляєш дурік-твоя прабабуся та прадідусь бігали по деревах з червоними гамадрилячими дупами...Бо моїх відтворив Господь Бог...
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04.11.2022 11:24 Ответить
ЗСУ-справжні воїни та герої-щира вам вдячність та повага.Бережи вас Господь...
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04.11.2022 10:07 Ответить
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04.11.2022 10:15 Ответить
с опозданием после телеги в 2 - 3 дня
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04.11.2022 10:44 Ответить
Як казав радянський прапорщик: "В армії багато незрозумілого, зате все правильно".
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04.11.2022 11:03 Ответить
 
 