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Новости Война Мобилизация в РФ
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армия РФ (18042) Луганщина (6430) пленные (2070) 25-я отдельная воздушно-десантная бригада (142)

Двенадцать оккупантов сдались в плен украинским десантникам в Луганской области. ВИДЕО

12 российских военнослужащих из Белгородской, Владимирской и Липецкой областей добровольно сдались в плен десантникам 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в Луганской области.

Об этом сообщает в твиттере Necro Mancer, передает Цензор.НЕТ.

#25овдбр #всу наловила чмобиков, целую дюжину, в основном белгородские, но есть и владимирский с липецким https://t.co/FYtMVMv0Dy #всрф #потерьнет #мобилизация pic.twitter.com/HZBybFAx7Y

— Necro Mancer (@666_mancer) October 28, 2022

Они выбрали жизнь, спаслись от путинской войны, и теперь будут спокойно ждать обмена в плену.
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Топ комментарии
+37
Русня постоянно визжит что русские непобедимы но, для того чтобы развязать войну против Украины, путлеру нужно было в первую очередь победить собственный народ превратив этот народ в безвольных баранов. Русня это не нация - это лузеры какие то
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28.10.2022 15:47
+34
ті конспірології вже років з 10 чути..то онкологія то кашель...то срачка то пердячка..то таке як вангують різні мольфари..гадалки..та ін брехунці..зайдіть на ютюб там просто неймовірна кількість всякої отої хєрні
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28.10.2022 15:58
+31
12 рашко-бомжів.
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28.10.2022 15:47
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https://twitter.com/i/status/1585970985031065600 https://twitter.com/i/status/1585970985031065600
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28.10.2022 15:42 Ответить
Міні лендлізік по "братськи"
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28.10.2022 19:00 Ответить
Зривають ***** моГилізацію, козли!
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28.10.2022 15:45 Ответить
12 рашко-бомжів.
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28.10.2022 15:47 Ответить
Ну что сами себе купили в том и пошли … у рашки нет денег одеть своих солдат.. армия аналогов в мире нет!
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28.10.2022 16:13 Ответить
Русня постоянно визжит что русские непобедимы но, для того чтобы развязать войну против Украины, путлеру нужно было в первую очередь победить собственный народ превратив этот народ в безвольных баранов. Русня это не нация - это лузеры какие то
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28.10.2022 15:47 Ответить
С путлером что то нехорошо.
Все обратили внимание на его руку.
Она, кажется, гниет.
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28.10.2022 15:54 Ответить
ті конспірології вже років з 10 чути..то онкологія то кашель...то срачка то пердячка..то таке як вангують різні мольфари..гадалки..та ін брехунці..зайдіть на ютюб там просто неймовірна кількість всякої отої хєрні
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28.10.2022 15:58 Ответить
Кащик-Невмерущий....
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28.10.2022 16:28 Ответить
Может всё-таки - "Чахлик Невмирущий"
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28.10.2022 20:55 Ответить
Кащик-Невмерущий
Якщо "дать по яйцам"-
То зіграє в ящик
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28.10.2022 23:09 Ответить
Нічого там немає.Просто синяк від внутрішньовенного катетера.
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28.10.2022 16:30 Ответить
или перебор с антикаагулянтами...
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28.10.2022 17:02 Ответить
Осетины до усёру доказывают, что отец "Сталина" происходит из Южной Осетии и при рождении носил фамилию Джугаев. После переезда вглубь Грузии его фамилию записали на грузинский лад: как Джугашвили.
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28.10.2022 21:41 Ответить
Йому пора надягати костюмчик Дарта Вейдера. Й моторошний вид, й ніхто не бачить який він насправді, й чи це взагалі він. Одні плюси.))
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28.10.2022 18:09 Ответить
его тогда сразу "свои" же прирежут без вопросов и раздумий. и сами тот костюмчик напялят. хотя, имхо, если бы кто-то и в прямом эфире голову Хйлу бы отрезал - и сказал дескать теперь я здесь сижу, вопросов бы не возникло.
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28.10.2022 23:44 Ответить
Так вот он какой, нерукопожатый!..
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28.10.2022 18:39 Ответить
Вірніше буде рукожопатий.
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28.10.2022 19:04 Ответить
Тю, на другого поменяют, сколько их там? хз
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28.10.2022 19:27 Ответить
Русня постійно рохкає "можем павтаріть," забуваючи що кістяк імперської та радянської армій великою мірою складали саме українці. В СА з цього приводу навіть приказка була.
Ну шо ж, от і павтарілі.
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28.10.2022 16:01 Ответить
И это образование под названием рашка ещё втирала своему пиплу, что оно сверхдержава , что оно может на равне с Америкой и Китаем править миром! А те ж верили всей этой фигне! И вот дожили до могилизации рашки!
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28.10.2022 16:10 Ответить
Путінізм то колективна хвороба рашкостану і пофіг, що там з рукою в конкретновщятого придурка
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28.10.2022 17:16 Ответить
Они всегда были крепостными рабами с кастрированной волей:

один факт 30-летней абсолютной диктатуры кавказского бандита Джугаева над всей этой Ордой говорит о многом. Кроме украинцев и прибалтов никто не оказал сопротивление выродку Джугаеву.
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28.10.2022 19:37 Ответить
Ху ист Джугаев? Может Джугашвили ?
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28.10.2022 21:20 Ответить
ув. Влад Вест, осетины до усёру доказывают, что отец "сталина" по своим корням родом из Южной Осетии и что его настоящая фамилия "Джугаев".
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28.10.2022 21:48 Ответить
Ну это скорее "борьба за достопримечательность"))).
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30.10.2022 11:15 Ответить
Грузины за эту "достопримечательность" совсем не желают бороться: в частности, музей Джугаева в Гори грузинские власти ликвидировали.

А вот осетинские совки упорно претендуют на родство с изувером, убившим миллионы людей.
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31.10.2022 02:46 Ответить
А пакеты куда теперь?
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28.10.2022 15:48 Ответить
Та там ще таких підвезуть ...собачки, свині та рачки нагодувались на декілька років наперед.
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28.10.2022 15:52 Ответить
Должен быть план. А то эти чмобики на чужой харч выползают...
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28.10.2022 15:59 Ответить
Ну пакети з його біовідходами хитрі китайози пропустять через Аліекспрес...
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28.10.2022 16:09 Ответить
Да какие пакеты. Лежат они и гниют ,их поскидывали с дороги в кущи ,там они и гниют. А не далеко от нашей позиции,ферма разбитая ,там их около 80 орков лежит. Оружие собрали и два КАМАЗа с патронами,а эти пи..оры так и валяются.
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28.10.2022 16:19 Ответить
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28.10.2022 16:26 Ответить
пля , в НАТА напевно аж мурашки від таких вітязєй
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28.10.2022 15:48 Ответить
на Бєрлін можєм павтаріть..дєди ваєвалі
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28.10.2022 16:00 Ответить
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28.10.2022 16:22 Ответить
в Сватово снабжение идет из Валуек через Троицкое. А в Кременную - из Луганска и Новоайдара. Так что этот отрезок Р66 Сватово-Кременная логистической нагрузки уже не несёт - это уже даже не рокада, а в ближайший месяц просто станет линией фронта.
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28.10.2022 17:14 Ответить
Ще дюжина дарможерів.
Навряд чи обміняють "одноразових".
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28.10.2022 15:49 Ответить
В любом раскладе уже не убьют ни покалечат..
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29.10.2022 01:03 Ответить
И зачем они нам ?Их никто обменивать не будет.
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28.10.2022 15:52 Ответить
Бетон мішати... 😊
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28.10.2022 16:10 Ответить
завали розбирати дороги будувати та рабсила потрібна
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28.10.2022 16:58 Ответить
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28.10.2022 16:59 Ответить
Stemmer kun op! 😊
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28.10.2022 19:24 Ответить
як би ж то..... 😐
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29.10.2022 02:47 Ответить
Молитву промовляють
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28.10.2022 15:54 Ответить
12 апостолов бєлгородських....їх распяли..в трусіках как христа
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28.10.2022 15:55 Ответить
Угу..12 белгородских негритят.
Десять негритят собрались пообедать,
Один вдруг поперхнулся - и их осталось девять.
Девять негритят уселись под откосом,
Один из них заснул - и их осталось восемь.
Восемь негритят поплыли в Ноттингем,
Одни из них пропал - и их осталось семь.
Семь глупых негритят на дуб решили влезть,
Один из них упал - и их осталось шесть.
Шесть негритят у пчел решили меду взять,
Закусан один был - и их осталось пять.
Пять глупых негритят судейство учинили,
Один в тюрьму попал - и стало их четыре.
Три глупых негритенка опомнились едва,
Но тут пришел медведь - и их осталось два.
Последний негритенок не делал ничего,
Когда же он женился, не стало никого!
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28.10.2022 18:49 Ответить
Путлер пі@дорас і це правда
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28.10.2022 16:00 Ответить
У мене за вікном бомж зараз в смітнику риється на фоні цих чмобіків виглядає як Бред Пі
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28.10.2022 16:02 Ответить
Так ясна справа, поки що нема статистики, поки-що ПРО - скільки тих червей попросили залишитись в Україні (без обміну), такий собі спосіб закосити. А далі - вони можуть бомжами двинути в Європу. Тому що - в березні поблизу Тростянця ці гібони жерли морозиво, оте по 2,5 грн.Уявляєш, що то за морозиво в сільському магазині та ще й навесні(!) - для наших алкашів то отрава, а вони були від нього в захваті....І далі - ну обміняли і їх вп"єть сюди...Нахер, кінчати їх, бо прийдуть знову
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28.10.2022 16:15 Ответить
👍🏼😂😂😂
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28.10.2022 20:11 Ответить
😅 Дякую за відео! Нашим хлопцям РЕСПЕКТ!
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28.10.2022 16:09 Ответить
Правильное решение сдаться
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28.10.2022 16:18 Ответить
Нехай їх годує расіянський Червоний Хрест...
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28.10.2022 16:20 Ответить
путин *******... орки вам все понятно
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28.10.2022 16:22 Ответить
В рашці насчот посидіти ліпше -- загилили на Нову Землю і гут баи -- хер втечеш . В Украіні на розмінування .
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28.10.2022 16:23 Ответить
А если это тактика у них такая случится - вот все 300 000 сдались в плен, то что тогда? Где содержать, кормить чем, одевать, охранять? А тут и Красный крест с Амнисти зачастят. Фигня нездоровая получится, менингит какой-то.
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28.10.2022 16:23 Ответить
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28.10.2022 16:25 Ответить
Виправка у них **********. Як у кремлівського мєдвєдєва коли обригається.
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28.10.2022 16:56 Ответить
ну, и куда нам столько столяров? Уже европалеты некуда складывать.
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28.10.2022 16:58 Ответить
Повезло оркам, не сдохнут
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28.10.2022 17:07 Ответить
Реально чмобікі...
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28.10.2022 17:08 Ответить
Разместить нормальных русских людей согласно условий Женевской конвенции по военнопленным и подать максимум в СМИ, что бы другие сдавались.
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28.10.2022 17:14 Ответить
"Нормальные русские люди" закончились на Новодворской и Немцове )))
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29.10.2022 02:27 Ответить
Після слів про путіна вони на обмін не погодяться. Це вже не на "десяточку", це розстріл за розкриту "гасударствєную тайну"
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28.10.2022 17:15 Ответить
Нет ненависти к россиянам, но есть чуство брезгливости, как к дохлому скоту".- Джохар Дудаев.
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28.10.2022 17:35 Ответить
о Белгородська облась ...земляки
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28.10.2022 18:26 Ответить
Красавцы!
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28.10.2022 18:43 Ответить
Швидко рашисти ***** зорієнтувалися і залишилися живими….
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28.10.2022 19:10 Ответить
Ну що можна сказати - по-перше ЗСУ - красавці, по-друге ці обірванці зробили правильний вибір і їм поталантило, по-третє, перевиховати їх неможна, та й не треба....
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28.10.2022 19:17 Ответить
та правильно що здались, наших нікого не вбили і самі живі остались.
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28.10.2022 19:38 Ответить
Теперича надо раздать каждому по матюгальнику и на передок агитировать остальных"одноразовых"к сдаче..
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28.10.2022 20:19 Ответить
Эти уроды конечно уже давно не мылись , но все равно они на рожи уроды, ну реально орки безобразные. Если их обменяют , а видео это будет, то в мордоре их где-то сгноят, что нам и надо
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28.10.2022 20:38 Ответить
🤣👍
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28.10.2022 22:32 Ответить
Умно поступили, нахрен им нужна путинская война, жизнь дороже всего, они это поняли, вот и сдались в плен.
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28.10.2022 23:28 Ответить
...йо-хо-хо, и бутылка рома!
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29.10.2022 02:26 Ответить
Хорошая новость. Но 12 человек значат для такой войны? Немного.
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29.10.2022 02:54 Ответить
То ви погано знаєте.
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29.10.2022 02:59 Ответить
Может быть, и плохо знаю.
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29.10.2022 03:11 Ответить
Но вот факт, что мобилизованные усилили оборону российских оккупантов.
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29.10.2022 03:12 Ответить
Обміняють - ***** знову пожене їх на забій.... мало у їх шансів, дуже мало.
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29.10.2022 03:01 Ответить
Хорошо это. Плохо только, что наши хлопцы уподобляются казламордым выб.ядкам и заставляют кацапню орать "Слава Украине". Никто из них так не думает и думать не будет все равно, а картинка получается неприятная.
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29.10.2022 15:43 Ответить
 
 