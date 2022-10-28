Двенадцать оккупантов сдались в плен украинским десантникам в Луганской области. ВИДЕО

12 российских военнослужащих из Белгородской, Владимирской и Липецкой областей добровольно сдались в плен десантникам 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в Луганской области.

Об этом сообщает в твиттере Necro Mancer, передает Цензор.НЕТ.

Они выбрали жизнь, спаслись от путинской войны, и теперь будут спокойно ждать обмена в плену.