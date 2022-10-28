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Двенадцать оккупантов сдались в плен украинским десантникам в Луганской области. ВИДЕО
12 российских военнослужащих из Белгородской, Владимирской и Липецкой областей добровольно сдались в плен десантникам 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в Луганской области.
Об этом сообщает в твиттере Necro Mancer, передает Цензор.НЕТ.
#25овдбр #всу наловила чмобиков, целую дюжину, в основном белгородские, но есть и владимирский с липецким https://t.co/FYtMVMv0Dy #всрф #потерьнет #мобилизация pic.twitter.com/HZBybFAx7Y— Necro Mancer (@666_mancer) October 28, 2022
Они выбрали жизнь, спаслись от путинской войны, и теперь будут спокойно ждать обмена в плену.
Топ комментарии
+37 Виктор Дийнега
показать весь комментарий28.10.2022 15:47
+34 Bob Fayn
показать весь комментарий28.10.2022 15:58
+31 MausMike
показать весь комментарий28.10.2022 15:47
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Пожалуйста, подождите...
Все обратили внимание на его руку.
Она, кажется, гниет.
Якщо "дать по яйцам"-
То зіграє в ящик
Ну шо ж, от і павтарілі.
один факт 30-летней абсолютной диктатуры кавказского бандита Джугаева над всей этой Ордой говорит о многом. Кроме украинцев и прибалтов никто не оказал сопротивление выродку Джугаеву.
А вот осетинские совки упорно претендуют на родство с изувером, убившим миллионы людей.
Навряд чи обміняють "одноразових".
Десять негритят собрались пообедать,
Один вдруг поперхнулся - и их осталось девять.
Девять негритят уселись под откосом,
Один из них заснул - и их осталось восемь.
Восемь негритят поплыли в Ноттингем,
Одни из них пропал - и их осталось семь.
Семь глупых негритят на дуб решили влезть,
Один из них упал - и их осталось шесть.
Шесть негритят у пчел решили меду взять,
Закусан один был - и их осталось пять.
Пять глупых негритят судейство учинили,
Один в тюрьму попал - и стало их четыре.
Три глупых негритенка опомнились едва,
Но тут пришел медведь - и их осталось два.
Последний негритенок не делал ничего,
Когда же он женился, не стало никого!