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Новини Війна Мобілізація в РФ
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армія рф (16180) Луганщина (4811) полонені (2192) 25 окрема повітряно-десантна бригада (141)

Дванадцять окупантів здались у полон українським десантникам на Луганщині. ВIДЕО

12 російських військовослужбовців із Бєлгородської, Володимирської та Липецької області добровільно здалися в полон десантникам 25-ї повітряно-десантної бригади ЗСУ у Луганській області.

Про це повідомляє у твіттері Necro Mancer, інформує Цензор.НЕТ.

#25овдбр #всу наловила чмобиков, целую дюжину, в основном белгородские, но есть и владимирский с липецким https://t.co/FYtMVMv0Dy #всрф #потерьнет #мобилизация pic.twitter.com/HZBybFAx7Y

— Necro Mancer (@666_mancer) October 28, 2022

Вони обрали життя, врятувалися від путінської війни, і тепер спокійно чекатимуть обміну в полоні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські бійці полонили двох росіян: "Рязань, Липецьк - джекпот ви виграли. Два дні на фронті і вже у нас". ВIДЕО

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Топ коментарі
+37
Русня постоянно визжит что русские непобедимы но, для того чтобы развязать войну против Украины, путлеру нужно было в первую очередь победить собственный народ превратив этот народ в безвольных баранов. Русня это не нация - это лузеры какие то
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28.10.2022 15:47
+34
ті конспірології вже років з 10 чути..то онкологія то кашель...то срачка то пердячка..то таке як вангують різні мольфари..гадалки..та ін брехунці..зайдіть на ютюб там просто неймовірна кількість всякої отої хєрні
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28.10.2022 15:58
+31
12 рашко-бомжів.
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28.10.2022 15:47
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28.10.2022 15:42 Відповісти
Міні лендлізік по "братськи"
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28.10.2022 19:00 Відповісти
Зривають ***** моГилізацію, козли!
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28.10.2022 15:45 Відповісти
12 рашко-бомжів.
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28.10.2022 15:47 Відповісти
Ну что сами себе купили в том и пошли … у рашки нет денег одеть своих солдат.. армия аналогов в мире нет!
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28.10.2022 16:13 Відповісти
Русня постоянно визжит что русские непобедимы но, для того чтобы развязать войну против Украины, путлеру нужно было в первую очередь победить собственный народ превратив этот народ в безвольных баранов. Русня это не нация - это лузеры какие то
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28.10.2022 15:47 Відповісти
С путлером что то нехорошо.
Все обратили внимание на его руку.
Она, кажется, гниет.
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28.10.2022 15:54 Відповісти
ті конспірології вже років з 10 чути..то онкологія то кашель...то срачка то пердячка..то таке як вангують різні мольфари..гадалки..та ін брехунці..зайдіть на ютюб там просто неймовірна кількість всякої отої хєрні
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28.10.2022 15:58 Відповісти
Кащик-Невмерущий....
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28.10.2022 16:28 Відповісти
Может всё-таки - "Чахлик Невмирущий"
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28.10.2022 20:55 Відповісти
Кащик-Невмерущий
Якщо "дать по яйцам"-
То зіграє в ящик
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28.10.2022 23:09 Відповісти
Нічого там немає.Просто синяк від внутрішньовенного катетера.
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28.10.2022 16:30 Відповісти
или перебор с антикаагулянтами...
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28.10.2022 17:02 Відповісти
Осетины до усёру доказывают, что отец "Сталина" происходит из Южной Осетии и при рождении носил фамилию Джугаев. После переезда вглубь Грузии его фамилию записали на грузинский лад: как Джугашвили.
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28.10.2022 21:41 Відповісти
Йому пора надягати костюмчик Дарта Вейдера. Й моторошний вид, й ніхто не бачить який він насправді, й чи це взагалі він. Одні плюси.))
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28.10.2022 18:09 Відповісти
его тогда сразу "свои" же прирежут без вопросов и раздумий. и сами тот костюмчик напялят. хотя, имхо, если бы кто-то и в прямом эфире голову Хйлу бы отрезал - и сказал дескать теперь я здесь сижу, вопросов бы не возникло.
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28.10.2022 23:44 Відповісти
Так вот он какой, нерукопожатый!..
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28.10.2022 18:39 Відповісти
Вірніше буде рукожопатий.
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28.10.2022 19:04 Відповісти
Тю, на другого поменяют, сколько их там? хз
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28.10.2022 19:27 Відповісти
Русня постійно рохкає "можем павтаріть," забуваючи що кістяк імперської та радянської армій великою мірою складали саме українці. В СА з цього приводу навіть приказка була.
Ну шо ж, от і павтарілі.
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28.10.2022 16:01 Відповісти
И это образование под названием рашка ещё втирала своему пиплу, что оно сверхдержава , что оно может на равне с Америкой и Китаем править миром! А те ж верили всей этой фигне! И вот дожили до могилизации рашки!
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28.10.2022 16:10 Відповісти
Путінізм то колективна хвороба рашкостану і пофіг, що там з рукою в конкретновщятого придурка
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28.10.2022 17:16 Відповісти
Они всегда были крепостными рабами с кастрированной волей:

один факт 30-летней абсолютной диктатуры кавказского бандита Джугаева над всей этой Ордой говорит о многом. Кроме украинцев и прибалтов никто не оказал сопротивление выродку Джугаеву.
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28.10.2022 19:37 Відповісти
Ху ист Джугаев? Может Джугашвили ?
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28.10.2022 21:20 Відповісти
ув. Влад Вест, осетины до усёру доказывают, что отец "сталина" по своим корням родом из Южной Осетии и что его настоящая фамилия "Джугаев".
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28.10.2022 21:48 Відповісти
Ну это скорее "борьба за достопримечательность"))).
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30.10.2022 11:15 Відповісти
Грузины за эту "достопримечательность" совсем не желают бороться: в частности, музей Джугаева в Гори грузинские власти ликвидировали.

А вот осетинские совки упорно претендуют на родство с изувером, убившим миллионы людей.
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31.10.2022 02:46 Відповісти
А пакеты куда теперь?
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28.10.2022 15:48 Відповісти
Та там ще таких підвезуть ...собачки, свині та рачки нагодувались на декілька років наперед.
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28.10.2022 15:52 Відповісти
Должен быть план. А то эти чмобики на чужой харч выползают...
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28.10.2022 15:59 Відповісти
Ну пакети з його біовідходами хитрі китайози пропустять через Аліекспрес...
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28.10.2022 16:09 Відповісти
Да какие пакеты. Лежат они и гниют ,их поскидывали с дороги в кущи ,там они и гниют. А не далеко от нашей позиции,ферма разбитая ,там их около 80 орков лежит. Оружие собрали и два КАМАЗа с патронами,а эти пи..оры так и валяются.
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28.10.2022 16:19 Відповісти
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28.10.2022 16:26 Відповісти
пля , в НАТА напевно аж мурашки від таких вітязєй
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28.10.2022 15:48 Відповісти
на Бєрлін можєм павтаріть..дєди ваєвалі
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28.10.2022 16:00 Відповісти
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28.10.2022 16:22 Відповісти
в Сватово снабжение идет из Валуек через Троицкое. А в Кременную - из Луганска и Новоайдара. Так что этот отрезок Р66 Сватово-Кременная логистической нагрузки уже не несёт - это уже даже не рокада, а в ближайший месяц просто станет линией фронта.
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28.10.2022 17:14 Відповісти
Ще дюжина дарможерів.
Навряд чи обміняють "одноразових".
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28.10.2022 15:49 Відповісти
В любом раскладе уже не убьют ни покалечат..
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29.10.2022 01:03 Відповісти
И зачем они нам ?Их никто обменивать не будет.
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28.10.2022 15:52 Відповісти
Бетон мішати... 😊
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28.10.2022 16:10 Відповісти
завали розбирати дороги будувати та рабсила потрібна
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28.10.2022 16:58 Відповісти
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28.10.2022 16:59 Відповісти
Stemmer kun op! 😊
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28.10.2022 19:24 Відповісти
як би ж то..... 😐
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29.10.2022 02:47 Відповісти
Молитву промовляють
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28.10.2022 15:54 Відповісти
12 апостолов бєлгородських....їх распяли..в трусіках как христа
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28.10.2022 15:55 Відповісти
Угу..12 белгородских негритят.
Десять негритят собрались пообедать,
Один вдруг поперхнулся - и их осталось девять.
Девять негритят уселись под откосом,
Один из них заснул - и их осталось восемь.
Восемь негритят поплыли в Ноттингем,
Одни из них пропал - и их осталось семь.
Семь глупых негритят на дуб решили влезть,
Один из них упал - и их осталось шесть.
Шесть негритят у пчел решили меду взять,
Закусан один был - и их осталось пять.
Пять глупых негритят судейство учинили,
Один в тюрьму попал - и стало их четыре.
Три глупых негритенка опомнились едва,
Но тут пришел медведь - и их осталось два.
Последний негритенок не делал ничего,
Когда же он женился, не стало никого!
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28.10.2022 18:49 Відповісти
Путлер пі@дорас і це правда
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28.10.2022 16:00 Відповісти
У мене за вікном бомж зараз в смітнику риється на фоні цих чмобіків виглядає як Бред Пі
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28.10.2022 16:02 Відповісти
Так ясна справа, поки що нема статистики, поки-що ПРО - скільки тих червей попросили залишитись в Україні (без обміну), такий собі спосіб закосити. А далі - вони можуть бомжами двинути в Європу. Тому що - в березні поблизу Тростянця ці гібони жерли морозиво, оте по 2,5 грн.Уявляєш, що то за морозиво в сільському магазині та ще й навесні(!) - для наших алкашів то отрава, а вони були від нього в захваті....І далі - ну обміняли і їх вп"єть сюди...Нахер, кінчати їх, бо прийдуть знову
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28.10.2022 16:15 Відповісти
👍🏼😂😂😂
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28.10.2022 20:11 Відповісти
😅 Дякую за відео! Нашим хлопцям РЕСПЕКТ!
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28.10.2022 16:09 Відповісти
Правильное решение сдаться
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28.10.2022 16:18 Відповісти
Нехай їх годує расіянський Червоний Хрест...
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28.10.2022 16:20 Відповісти
путин *******... орки вам все понятно
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28.10.2022 16:22 Відповісти
В рашці насчот посидіти ліпше -- загилили на Нову Землю і гут баи -- хер втечеш . В Украіні на розмінування .
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28.10.2022 16:23 Відповісти
А если это тактика у них такая случится - вот все 300 000 сдались в плен, то что тогда? Где содержать, кормить чем, одевать, охранять? А тут и Красный крест с Амнисти зачастят. Фигня нездоровая получится, менингит какой-то.
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28.10.2022 16:23 Відповісти
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28.10.2022 16:25 Відповісти
Виправка у них **********. Як у кремлівського мєдвєдєва коли обригається.
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28.10.2022 16:56 Відповісти
ну, и куда нам столько столяров? Уже европалеты некуда складывать.
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28.10.2022 16:58 Відповісти
Повезло оркам, не сдохнут
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28.10.2022 17:07 Відповісти
Реально чмобікі...
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28.10.2022 17:08 Відповісти
Разместить нормальных русских людей согласно условий Женевской конвенции по военнопленным и подать максимум в СМИ, что бы другие сдавались.
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28.10.2022 17:14 Відповісти
"Нормальные русские люди" закончились на Новодворской и Немцове )))
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29.10.2022 02:27 Відповісти
Після слів про путіна вони на обмін не погодяться. Це вже не на "десяточку", це розстріл за розкриту "гасударствєную тайну"
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28.10.2022 17:15 Відповісти
Нет ненависти к россиянам, но есть чуство брезгливости, как к дохлому скоту".- Джохар Дудаев.
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28.10.2022 17:35 Відповісти
о Белгородська облась ...земляки
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28.10.2022 18:26 Відповісти
Красавцы!
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28.10.2022 18:43 Відповісти
Швидко рашисти ***** зорієнтувалися і залишилися живими….
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28.10.2022 19:10 Відповісти
Ну що можна сказати - по-перше ЗСУ - красавці, по-друге ці обірванці зробили правильний вибір і їм поталантило, по-третє, перевиховати їх неможна, та й не треба....
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28.10.2022 19:17 Відповісти
та правильно що здались, наших нікого не вбили і самі живі остались.
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28.10.2022 19:38 Відповісти
Теперича надо раздать каждому по матюгальнику и на передок агитировать остальных"одноразовых"к сдаче..
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28.10.2022 20:19 Відповісти
Эти уроды конечно уже давно не мылись , но все равно они на рожи уроды, ну реально орки безобразные. Если их обменяют , а видео это будет, то в мордоре их где-то сгноят, что нам и надо
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28.10.2022 20:38 Відповісти
🤣👍
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28.10.2022 22:32 Відповісти
Умно поступили, нахрен им нужна путинская война, жизнь дороже всего, они это поняли, вот и сдались в плен.
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28.10.2022 23:28 Відповісти
...йо-хо-хо, и бутылка рома!
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29.10.2022 02:26 Відповісти
Хорошая новость. Но 12 человек значат для такой войны? Немного.
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29.10.2022 02:54 Відповісти
То ви погано знаєте.
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29.10.2022 02:59 Відповісти
Может быть, и плохо знаю.
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29.10.2022 03:11 Відповісти
Но вот факт, что мобилизованные усилили оборону российских оккупантов.
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29.10.2022 03:12 Відповісти
Обміняють - ***** знову пожене їх на забій.... мало у їх шансів, дуже мало.
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29.10.2022 03:01 Відповісти
Хорошо это. Плохо только, что наши хлопцы уподобляются казламордым выб.ядкам и заставляют кацапню орать "Слава Украине". Никто из них так не думает и думать не будет все равно, а картинка получается неприятная.
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29.10.2022 15:43 Відповісти
 
 