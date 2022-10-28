Дванадцять окупантів здались у полон українським десантникам на Луганщині. ВIДЕО

12 російських військовослужбовців із Бєлгородської, Володимирської та Липецької області добровільно здалися в полон десантникам 25-ї повітряно-десантної бригади ЗСУ у Луганській області.

Про це повідомляє у твіттері Necro Mancer, інформує Цензор.НЕТ.

Вони обрали життя, врятувалися від путінської війни, і тепер спокійно чекатимуть обміну в полоні.

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