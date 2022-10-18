Українські бійці полонили двох росіян: "Рязань, Липецьк - джекпот ви виграли. Два дні на фронті і вже у нас". ВIДЕО

Українські воїни полонили двох російських чмобіків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи з відеозапису, який бійці опублікували у соцмережах, чмобіки потрапили в полон на другий день свого перебування на фронті. Один з них мобілізований з Липецька, інший - з Рязані.

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