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Українські бійці полонили двох росіян: "Рязань, Липецьк - джекпот ви виграли. Два дні на фронті і вже у нас". ВIДЕО
Українські воїни полонили двох російських чмобіків.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи з відеозапису, який бійці опублікували у соцмережах, чмобіки потрапили в полон на другий день свого перебування на фронті. Один з них мобілізований з Липецька, інший - з Рязані.
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Топ коментарі
+32 Stanislav Bryzhyk
показати весь коментар18.10.2022 12:01
+27 Yev Mir
показати весь коментар18.10.2022 12:04
+14 Yev Mir
показати весь коментар18.10.2022 12:07
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Буде дуже непросто годувати цих гнід в умовах блекауту.
Во вторых это удар по репутации украинцев с долгосрочными последствиями.
Даже шутить так не стоит.
Це війна, а не благородна дуель двох мушкетерів з книжки негра.
Або ми залякаємо, замордуємо і переможемо ворога, або ворог залякає, замордує і переможе нас.
Я не от одного эксперта не слышал, что для победы в войне надо резать глотки пленным
Може тобі б повоювати краще - заодно зрозумієш навіщо потрібні полонені
кінчайте іх там.. шкода кулі
Ну и рожи у них. Похоже ***** уже гребёт в армию всех бомжей, которые находится под рукой.
Чмобіков кидають м'ясом, щоб заощадити професійні війська.
Плюс м'ясом кидають деяку невелику частину, основну масу таки тренують на полігонах.
Зима буде дуже важкою. Готуються повторити 24.02 у повному обсязі.
Так збережемо своїх хлопців!
"кацап понимает только сапогом в рыло"