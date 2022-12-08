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Оккупанты обстреляли Авдеевку зажигательными боеприпасами. ВИДЕО

Ночью российские оккупанты обстреляли Авдеевку зажигательными боеприпасами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись фрагмента обстрела опубликована в соцсетях.

Также читайте: Российские оккупанты продолжают вести наступление на Авдеевском и Бахмутском направлениях, применяя авиацию, - Генштаб

Автор: 

Авдеевка (2444) военные преступления (1435)


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Топ комментарии
+9
Виродки смердючі! Орки! ********! Тільки за це весь світ повинен ізолювати цей гидотник рашку, та знищити путьку та інших воєнних злочинців (... а вони йому телефонують, б...!!!)
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08.12.2022 10:51
+5
Авдеевку крысы мавзолейные штурмуют девятый год...Киев хотели за 2 дня..вояки зачуханные
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱🔱❤️🖤🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇱🇷🇱🇷🇱🇷🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇮🇦🇮🇦🇮🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧
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08.12.2022 12:13
+4
ТАКИЙ САЛЮТ ТРЕБА ЗРОБИТИ НАД КРЕМЛЕМ НА НОВИЙ РІК.
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08.12.2022 14:12
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Фосфор, а вы тут втираете про жванецкую конвекцию по отношению к пленным кацапам. Но кормите их и дальше пирожками и чаем, а Золкин будет вести задушевные беседы и даже угостит сигареткой
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08.12.2022 10:49 Ответить
добре шо ты тут, а не в генштаби.
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09.12.2022 01:11 Ответить
Виродки смердючі! Орки! ********! Тільки за це весь світ повинен ізолювати цей гидотник рашку, та знищити путьку та інших воєнних злочинців (... а вони йому телефонують, б...!!!)
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08.12.2022 10:51 Ответить
они просто толерантные гейропейцы, жаль ***** на нас напал, а не на страны прибалтики, в этом кстати его ошибка. Посмотрел бы я как ната зашишала бы союзников
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08.12.2022 10:52 Ответить
Да наш фосфор? Треба його використовувати та Казати,до то не ми
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08.12.2022 10:59 Ответить
Авдеевку крысы мавзолейные штурмуют девятый год...Киев хотели за 2 дня..вояки зачуханные
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱🔱❤️🖤🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇱🇷🇱🇷🇱🇷🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇮🇦🇮🇦🇮🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧
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08.12.2022 12:13 Ответить
А тим часом, the White House пів року розмірковує - надавати чи ні касетні ********** для застосування проти військ агресора Українською Армією
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08.12.2022 12:26 Ответить
Где поставки напалма сколько можно это терпеть.
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08.12.2022 12:56 Ответить
Повторяю ще раз - не покараний злочин, породжує наступний злочин, який за звичай, ще жорстокіший за попередній.
Задай питання, яка відповідь Ізраїлю була б на застосування арабами по цивільному населенню держави Ізраїль фосфору?
Потрібно кінчати грати у "гуманну війну". З нами ведуть війну на знищення, а щоб нам перемогти у цій війні усі методи придатні, від гуманних до самих жорстоких.
Зрозумійте - пуйло не з неба упав. За його спиною стоять його зомбовані раби. А як сказано в давньоримському вислові - Раби думають не про свободу, раби думають, як мати своїх рабів.

СЛАВА УКРАЇНІ !!!

СМЕРТЬ ВОРОГАМ !!!
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08.12.2022 13:15 Ответить
ТАКИЙ САЛЮТ ТРЕБА ЗРОБИТИ НАД КРЕМЛЕМ НА НОВИЙ РІК.
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08.12.2022 14:12 Ответить
******** !!!🖕
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08.12.2022 17:33 Ответить
 
 