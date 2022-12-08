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Окупанти обстріляли Авдіївку запалювальними боєприпасами. ВIДЕО

Вночі російські окупанти обстріляли Авдіївку запалювальними боєприпасами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис фрагменту обстрілу опублікований у соцмережах.

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Автор: 

Авдіївка (2342) воєнні злочини (1860)


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Топ коментарі
+9
Виродки смердючі! Орки! ********! Тільки за це весь світ повинен ізолювати цей гидотник рашку, та знищити путьку та інших воєнних злочинців (... а вони йому телефонують, б...!!!)
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08.12.2022 10:51
+5
Авдеевку крысы мавзолейные штурмуют девятый год...Киев хотели за 2 дня..вояки зачуханные
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱🔱❤️🖤🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇱🇷🇱🇷🇱🇷🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇮🇦🇮🇦🇮🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧
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08.12.2022 12:13
+4
ТАКИЙ САЛЮТ ТРЕБА ЗРОБИТИ НАД КРЕМЛЕМ НА НОВИЙ РІК.
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08.12.2022 14:12
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Фосфор, а вы тут втираете про жванецкую конвекцию по отношению к пленным кацапам. Но кормите их и дальше пирожками и чаем, а Золкин будет вести задушевные беседы и даже угостит сигареткой
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08.12.2022 10:49 Відповісти
добре шо ты тут, а не в генштаби.
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09.12.2022 01:11 Відповісти
Виродки смердючі! Орки! ********! Тільки за це весь світ повинен ізолювати цей гидотник рашку, та знищити путьку та інших воєнних злочинців (... а вони йому телефонують, б...!!!)
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08.12.2022 10:51 Відповісти
они просто толерантные гейропейцы, жаль ***** на нас напал, а не на страны прибалтики, в этом кстати его ошибка. Посмотрел бы я как ната зашишала бы союзников
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08.12.2022 10:52 Відповісти
Да наш фосфор? Треба його використовувати та Казати,до то не ми
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08.12.2022 10:59 Відповісти
Авдеевку крысы мавзолейные штурмуют девятый год...Киев хотели за 2 дня..вояки зачуханные
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱🔱❤️🖤🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇱🇷🇱🇷🇱🇷🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇮🇦🇮🇦🇮🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧
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08.12.2022 12:13 Відповісти
А тим часом, the White House пів року розмірковує - надавати чи ні касетні ********** для застосування проти військ агресора Українською Армією
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08.12.2022 12:26 Відповісти
Где поставки напалма сколько можно это терпеть.
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08.12.2022 12:56 Відповісти
Повторяю ще раз - не покараний злочин, породжує наступний злочин, який за звичай, ще жорстокіший за попередній.
Задай питання, яка відповідь Ізраїлю була б на застосування арабами по цивільному населенню держави Ізраїль фосфору?
Потрібно кінчати грати у "гуманну війну". З нами ведуть війну на знищення, а щоб нам перемогти у цій війні усі методи придатні, від гуманних до самих жорстоких.
Зрозумійте - пуйло не з неба упав. За його спиною стоять його зомбовані раби. А як сказано в давньоримському вислові - Раби думають не про свободу, раби думають, як мати своїх рабів.

СЛАВА УКРАЇНІ !!!

СМЕРТЬ ВОРОГАМ !!!
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08.12.2022 13:15 Відповісти
ТАКИЙ САЛЮТ ТРЕБА ЗРОБИТИ НАД КРЕМЛЕМ НА НОВИЙ РІК.
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08.12.2022 14:12 Відповісти
******** !!!🖕
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08.12.2022 17:33 Відповісти
 
 