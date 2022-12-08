Окупанти обстріляли Авдіївку запалювальними боєприпасами. ВIДЕО
Вночі російські окупанти обстріляли Авдіївку запалювальними боєприпасами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис фрагменту обстрілу опублікований у соцмережах.
Топ коментарі
+9 Наташа Лебедева
показати весь коментар08.12.2022 10:51
+5 Senator #518037
показати весь коментар08.12.2022 12:13
+4 Garry Dron #477536
показати весь коментар08.12.2022 14:12
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Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱🔱❤️🖤🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇱🇷🇱🇷🇱🇷🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇮🇦🇮🇦🇮🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧
Задай питання, яка відповідь Ізраїлю була б на застосування арабами по цивільному населенню держави Ізраїль фосфору?
Потрібно кінчати грати у "гуманну війну". З нами ведуть війну на знищення, а щоб нам перемогти у цій війні усі методи придатні, від гуманних до самих жорстоких.
Зрозумійте - пуйло не з неба упав. За його спиною стоять його зомбовані раби. А як сказано в давньоримському вислові - Раби думають не про свободу, раби думають, як мати своїх рабів.
СЛАВА УКРАЇНІ !!!
СМЕРТЬ ВОРОГАМ !!!