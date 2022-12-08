Окупанти обстріляли Авдіївку запалювальними боєприпасами. ВIДЕО

Вночі російські окупанти обстріляли Авдіївку запалювальними боєприпасами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис фрагменту обстрілу опублікований у соцмережах.

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