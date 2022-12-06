Російські ракетні обстріли цивільної інфраструктури однозначно є воєнними злочинами, - МЗС Франції

Франція рішуче засуджує бомбардування, вчинені Росією 5 грудня по всій території України, які знову були спрямовані на енергетичну інфраструктуру, що призвело до відключення електроенергії та опалення.

Про це йдеться у заяві МЗС Франції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ці бомбардування, які не переслідували жодної військової цілі, забрали життя нових жертв і спричинили руйнування численних важливих об’єктів цивільної інфраструктури. Цей систематичний напад на населення посеред зими відображає явне бажання з боку Росії змусити український народ страждати, позбавити його води, опалення та електроенергії, щоб підірвати його стійкість, тоді як російські збройні сили продовжують зазнавати поразки від української армії", - констатують в МЗС Франції.

У зовнішньополітичному відомстві при цьому підкреслили, що "ці дії однозначно є воєнними злочинами" і знову наголосили на позиції, що стрімкий поспіх і передбачуване збільшення злочинів з боку Росії жодним чином не послаблюють рішучості Франції підтримувати Україну та боротися з безкарністю.

У МЗС підкреслюють, що Франція залишатиметься мобілізованою для забезпечення того, щоб за кожне порушення міжнародного права, за кожен воєнний злочин винні були притягнуті до відповідальності. Тому Франція підтримує розслідування, які проводять українське правосуддя та Міжнародний кримінальний суд, у тому числі за допомогою спеціалізованих слідчих.

Також читайте: Франція продовжить військову підтримку України для посилення переговорних позицій, - Макрон

Також зазначається, що Франція продовжуватиме підтримувати Україну, спільно з якою організовує 13 грудня в Міністерстві Європи та закордонних справ у Парижі міжнародну конференцію, метою якої є надання конкретних відповідей на нагальні потреби українського населення, щоб зустріти зиму та посилення координації міжнародної допомоги.