Егеря ДШВ уничтожили группу оккупантов вблизи Бахмута. ВИДЕО
Бойцы 71-й отдельной егерской бригады десантно-штурмовых войск уничтожили группу оккупантов вблизи Бахмута.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцы опубликовали в соцсетях. На записи видно, как минометчики бригады несколько раз попадают в скопление оккупантов.
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B3%D0%B5%D1%80_(%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C) Єгер - спеціаліст-мисливець, що керує https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F полюванням , а також спеціаліст, що веде облік https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B0 фауни у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81 лісах , національних парках та здійснює нагляд за нею.