Егеря ДШВ уничтожили группу оккупантов вблизи Бахмута. ВИДЕО

Бойцы 71-й отдельной егерской бригады десантно-штурмовых войск уничтожили группу оккупантов вблизи Бахмута.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцы опубликовали в соцсетях. На записи видно, как минометчики бригады несколько раз попадают в скопление оккупантов.

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